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Автомобили

Дилеры потеряли половину клиентов из-за высоких цен

Более половины россиян отказались от покупки автомобиля в 2021 году

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Большинство потенциальных клиентов автодилеров на фоне роста цен и дефицита машин отказались от затратной покупки, свидетельствуют данные опроса. Автосалоны фиксируют снижение ажиотажа на рынке и отмечают, что клиенты стали тщательнее относиться к процедуре выбора. Диктатура дилеров может прекратиться в течение будущего года, ожидают эксперты.

Ситуация с дефицитом новых автомобилей, непрерывным ростом цен и навязыванием опций и дополнительных условий со стороны дилеров повлияла на планы большинства россиян, связанные с покупкой автомобиля, свидетельствуют данные опроса «Авито Авто».

Почти 44% из 10 тыс. опрошенных классифайдом автомобилистов планировали в этом году купить автомобиль, однако 52% из них решили перенести покупку.

Главным фактором, повлиявшим на желание приобрести машину, 59% опрошенных указали повышение цен, 10% — дефицит новых моделей.

Почти четверть из тех, кто все же приобрел автомобиль, вынужденно выбрали более дешевую модель или менее престижную марку, 13% вместо новой машины купили подержанную, 12% — согласились на более скудную комплектацию, чем планировалась изначально, отмечается в исследовании.

На рынке продолжается дефицит новых автомобилей, но ажиотажного спроса, наблюдавшегося в середине года, сейчас уже нет, говорят опрошенные «Газетой.Ru» представители крупных дилерских холдингов.

«Около трех-четырех месяцев назад на рынке сохранялся пиковый спрос на автомобили, а сейчас он умеренный.

Однако это не падение трафика и интереса: люди продолжают активно мониторить рынок, звонить, приезжать в дилерские центры, смотреть и сравнивать, — говорит «Газете.Ru» председатель правления автомобильной группы «Авилон» Андрей Павлович, — Можно сказать, что часть клиентов принимает решение о приобретении автомобиля спустя некоторое время, серьезно обдумывая свой выбор».

Ситуация с ценами и наличием машин должна перемениться перед завершением финансового года, уверен гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«По ряду брендов идет коррекция политики продаж и дилеры готовы снижать маржинальность, — отмечает Ольховский в беседе с «Газетой.Ru», —

Нельзя это назвать скидками, но у клиентов есть возможность получить дополнительные преимущества».

Маловероятно, что ситуацию с дефицитом автомобилей удастся стабилизировать раньше середины будущего года, цены за это время вырастут в лучшем случае на процент инфляции, прогнозирует гендиректор группы компаний «Автоспеццентр» Андрей Терлюкевич.

«Падение объемов продаж легковых автомобилей, которое наблюдалось в течение последних месяцев, связано с ограниченной доступностью автомобилей. При этом спрос со стороны клиентов держится на довольно высоком уровне», — отмечает он.

В группе компаний «Ключавто» также признают, что активность клиентов в дилерских центрах сейчас нехарактерна для обычной ситуации в декабре, однако не рекомендуют откладывать покупку из-за возможного дальнейшего подорожания.

Будут дешевле

Уже сейчас на рынке существуют предпосылки к развороту тренда в сторону более благоприятных условий для потребителя – это может произойти в течение следующего года, ожидают эксперты.

«С точки зрения предложения ситуация вряд ли улучшится в ближайшие месяцы, — говорит «Газете.Ru» аналитик «ВТБ Капитала по автопрому Владимир Беспалов, —

Но, возможно, во втором полугодии она будет уже более благоприятной с точки зрения потребителя».

К существенному подорожанию автомобилей в этом году привело сочетание дефицита автомобилей из-за проблем с микрочипами и инфляционных процессов. Естественно, что в этих условиях часть людей отказалась от покупки, часть пошла на вторичный рынок, добавляет он.

Предпосылки к смене «рынка продавца» на «рынок покупателя» уже наблюдаются – по отдельным маркам и моделям автомобилей дефицит спадает, хотя дилеры все еще не готовы снижать цены, указывает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«По некоторым маркам и моделям уже сейчас есть достаточное количество автомобилей на складах.

Например, в премиальном сегменте все уже достаточно стабильно, и в целом есть понимание, что дилерские склады уже не пустые,

— говорит Целиков «Газете.Ru», — Дилеры пока завышают цены, но рано или поздно их придется опускать. Думаю, что в течение года это постепенно произойдет».

Наиболее ощутимые проблемы с поставками машин в настоящее время наблюдаются у Volkswagen и Skoda, также в дефиците недорогие массовые модели корейских марок, а вот у китайских компаний практически не наблюдается проблем с поставками, уточняет эксперт.

По итогам ноября продажи автомобилей в России снизились на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ) — за месяц было реализовано более 125 тыс. машин. По итогам 11 месяцев российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей пока остается в плюсе — с января по ноябрь продано более 1,4 млн машин, что почти на 7% больше, чем годом ранее.

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