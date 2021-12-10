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Автомобили

Враг корейцев: китайский «Джип» едет в Россию

Кроссовер Haval Dargo дебютировал на автосалоне в Саудовской Аравии

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Haval-saudi/Facebook
На автосалоне в Саудовской Аравии представлен кроссовер Haval Dargo – потенциальный бестселлер российского рынка с аллюзиями на легендарные автомобили Jeep. О том, чем примечателен этот автомобиль и с кем он может конкурировать, — в материале «Газеты.Ru».

После дебюта на Ближнем Востоке Haval Dargo в ближайшие месяцы поступит на продажу в Россию, Ирак, Чили и другие страны, сообщается в пресс-релизе Great Wall Motor. В Китае кроссовер продается около года, он разошелся за это время тиражом более 100 тыс. экземпляров.

Изначальное его название — Da Gou, что в переводе с китайской языка означает «большая собака». Впрочем, для выхода на внешние рынки было выбрано более спокойное название Dargo. Именно под таким наименованием машина уже получила одобрения типа транспортного средства в российских сертификационных органах. По данным портала «Китайские автомобили», промышленное производство этого кроссовера будет налажено на российском заводе Haval в Тульской области.

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NMR2500/YouTube

Угловатый кузов с неокрашенными колесными арками и бамперами отличает этот автомобиль от другой продукции бренда Haval, уже хорошо известной в нашей стране. Дизайн интерьера Dargo как бы апеллирует к внедорожным амбициям машины и во многом перекликается с американским Jeep Wrangler. В частности, китайский автомобиль получил характерные для Wrangler массивные поручни на торпедо и боковых стойках кузова.

Впрочем, о серьезных внедорожных амбициях речи не идет: на китайском рынке базовая версия автомобиля предлагается только с приводом на передние колеса, причем такой автомобиль оснащается малокубатурным 1,5-литровым турбомотором мощностью 169 лошадиных сил.

Для других рынков подготовлена полноприводная модификация с 211-сильным мотором объемом два литра. Трансмиссия в обоих случаях – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Haval Dargo построен на той же модульной платформе, что и дебютировавший в этом году в России Haval Jolion, уточняет «Авторевю».

Соплатформенный Jolion, отличающийся более компактными размерами, выпускается на российском заводе Haval с турбомотором 1.5 л, который в Китае предусмотрен и для Dargo: в переднеприводной версии мощность турбомотора 1.5 л ограничена 143 л.с., в полноприводной он развивает 150 л.с. – эти показатели укладываются в России в более выгодную налоговую категорию.

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NMR2500/YouTube

По информации «Китайских автомобилей», Haval Dargo для России планируется оснащать 2,0-литровым мотором.

Haval Dargo попадает в самый популярный сейчас в нашей стране сегмент компактных и кроссоверов, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Успех Haval Jolion дает основании полагать, что построенный на его платформе Dargo также будет пользоваться большим спросом в нашей стране. Основными козырями машины будут мощный двигатель, необычный дизайн и хорошее оснащение, — говорит Моржаретто «Газете.Ru». — Кроме того, Haval, как и другие китайские бренды, в меньше степени пострадал от нехватки чипов».

Дилерская сеть китайского бренда за последнее время существенно расширилась, а автосалоны в меньшей степени навязывают дополнительное оборудование в сравнении с продавцами европейских и корейских марок, это может стать дополнительным козырем в пользу Dargo, считает он.

В Китае Haval Dargo c 2,0-литровым мотором и полным приводом стоит 146-162 тыс. юаней (примерно 1,7-1,9 млн рублей по текущему курсу).

В КНР по своей цене он располагается между бюджетным кроссовом Hyundai ix25 (аналог Сreta), который в близкой комплектации стоит у китайских дилеров 120-137 тыс. юаней (1,4-1,7 млн рублей), и более премиальным Skoda Karoq (198-249 тыс. юаней или 2,3-2,9 млн рублей). При этом он крупнее и просторнее этих моделей.

Примерно такую же рыночную нишу в сегменте компактных кроссоверов класса B+ Haval Dargo может занять и в нашей стране, предполагает Моржаретто. Соответственно, конкурентную борьбу он навяжет наиболее доступным и среднеценовым кроссоверам корейских марок, лидирующим по продажам в РФ.

Родственный Dargo Haval Jolion по итогам ноября занял 11-е место в рейтинге самых продаваемых моделей на российском рынке с результатом 2340 машин, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). С начала года китайский бренд реализовал в стране почти 34,8 тыс. машин всех моделей (рост на 134% к 11 месяцам 2020-го).

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