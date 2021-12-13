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Автомобили

Итоги дефицита: половина машин в объявлениях битые или со скрученным пробегом

На вторичном рынке число машин после ДТП выросло на 3%

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Почти половина автомобилей на российском вторичном рынке продается с серьезными проблемами, свидетельствуют данные исследования. На фоне ажиотажа продавцы в этом году чаще пытаются сбыть битые машины. Hyundai, Skoda и Renault наиболее часто пытаются продать со скрученным пробегом. На фоне дефицита новых машин предложение среди подержанных резко сократилось – автомобилисты не спешат расставаться со своими автомобилями — на рынке царит неликвид, констатируют участники рынка.

Около 40% автомобилей, выставленных на продажу на вторичном рынке в России по состоянию на октябрь этого года, становились участниками ДТП, свидетельствуют данные исследования классифайда «Авто.ру», подготовленного по заказу «Газеты.Ru». По сравнению с прошлым годом число выставленных на продажу битых машин увеличилось почти на 3%.

Еще одной крупной проблемой, с которой могут столкнуться покупатели, выбирающие автомобиль на вторичном рынке, является скрученный пробег машины – по данным «Авто.ру», почти на 16% автомобилей, продающихся по объявлениям, показания одометра подвергались корректировке.

При этом количество таких машин на рынке остается стабильным по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в 2021 году россияне пытаются продавать больше машин, находящихся в залоге.

Аварийные машины встречаются примерно с одинаковой частотой и у перекупщиков, и у частных продавцов, и у дилеров – при этом у последних шансы нарваться на машину с ДТП в анамнезе немного меньше.

Уменьшением пробега в большей степени занимаются перекупщики – до 25% предлагаемых ими автомобилей имеют признаки этого. Тем не менее, встречаются такие автомобили и у частных продавцов, и у дилеров, а частота таких случаев зависит от возраста – чем машина старше, тем выше шанс нарваться на ложные данные.

Среди автомобилей массового сегмента в этом году чаще всего скручивали пробег у автомобилей Hyundai (15,4%), Skoda (15,2%) и Renault (14%),

а наиболее честными оказались продавцы УАЗ – заниженный пробег зафиксирован всего у 12% машин этой марки. При этом очень остро проблема с занижением пробега стоит для «американцев» и автомобилей премиум-марок — «смотанный» пробег зафиксирован у 40% Chrysler и Dodge и примерно у 26% Land Rover, Infiniti и Jaguar.

Специалисты «Авто.ру» советуют перед покупкой проверять историю автомобиля по идентификационному номеру (VIN) и регистрационному знаку, однако участники рынка отмечают, что собранные автоклассифайдами массивы данных об истории машин с фактами участия в ДТП, расчетами ремонта и другой актуальной информацией можно использовать лишь как вспомогательный инструмент – помимо изучения досье автомобиля, для выбора подходящего варианта не обойтись и без доскональной проверки каждого потенциально подходящего экземпляра.

«Та информация, которая аккумулируется сервисами проверки автомобилей, это некий триггер, указывающий потенциальному покупателю, на что обратить внимание и о чем задуматься. Я всегда рекомендую покупателям очень тщательно проверять автомобиль, не полагаясь на слова продавца и информацию из баз данных

— объясняет «Газете.Ru» директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, — Автомобиль следует подбирать в соответствии с собственными потребностями, внимательно проверять и обращать внимание, у кого вы его покупаете».

У добросовестного дилера должна быть еще до продажи автомобиля клиенту детальная информация о состоянии машины, если ее нет – это может свидетельствовать о том, что дилер состояние машины и сам не знает, и к такому продавцу не следует обращаться, добавляет он.

При сдаче автомобиля в трейд-ин в автосалоны чаще всего обращаются не мошенники, а законопослушные граждане — история владения в этом случае обычно видна и прозрачна. Совсем другое дело — автомобили на выкуп, в этой категории попыток обмана намного больше, отмечает директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

«Автосалон выкупает автомобили в соответствии с той тактикой, которую он выбрал на конкретный период времени. Существуют автосалоны, которые специализируются на продажах битых автомобилей, поэтому они будут только рады, если к ним обратится клиент с битым автомобилем, — объясняет Баскаков «Газете.Ru», —

Скрученный пробег пока тоже не является препятствием, так как не преследуется по закону».

Подтверждения скрученного пробега, например, могут быть прямые или косвенные. В первом случае данные по пробегу подтверждает информация из внутренних программ официальных дилеров, гарантийных программ импортера, а также показания бортового компьютера автомобиля. Косвенными признаками являются потертости рулевого колеса, изношенность коврового покрытия в салоне автомобиля, потертости материала сидений или заломы кожи, в том числе и замена этого материала, изношенность педалей газа и тормоза, уточняет эксперт.

В базы данных о состоянии машин регулярно попадает недостоверная информация, например, в случае, если какой-либо автовладелец указал в объявлении о продаже «чужой» VIN-номер от похожей машины или дилер рассчитал по такому номеру стоимость ремонта после ДТП, указывает предприниматель Семен Диденко, профессионально занимающийся автоподбором.

Это информация для анализа, которую человек должен использовать в совокупности с другими данными, как минимум с осмотром автомобиля вживую, историей продавца. До сих пор есть практика «подменного VIN», когда проблемный автомобиль размещают в объявлении с номером от целого. Его нужно сверить на месте, чего многие люди не делают, говорит Диденко.

«Кроме того, IT-платформы берут данные из источников — например, баз техосмотра, где пробег часто указывают со слов. То же самое по авариям — человек может приехать к ближайшему дилеру и попросить рассчитать стоимость ремонта, чтобы в базе его не было видно.

А дилер берет — и считает его по VIN от похожей машины, и в итоге в истории абсолютно нормального автомобиля появляется расчет ремонтных работ», — заметил собеседник.

Проблема с занижением пробега характерна для тех моделей, которые часто используются в такси — например, Kia Rio, Hyundai Solaris, Toyota Camry, добавляет эксперт, кроме того владельцы автомобилей премиум-марок часто занижают пробег, чтобы он не преодолел «психологическую отметку» в 100 тыс. километров.

«Нормальных машин просто не осталось — большинство из них с компромиссами.

Идеальных машин сейчас нет, а если они есть, то цена на них очень сильно завышена. Например, недавно я пытался подыскать для клиента BMW X3 2013 года с дизелем, очень популярный вариант, и автомобилей, которые достойны внимания — три на всю страну, а всего объявлений около 20», — заключил Диденко.

Рост числа объявлений о продаже проблемных машин свидетельствует еще и о том, что на фоне дефицитного рынка покупатели соглашаются на варианты, от которых отказались бы в более спокойной обстановке, и вскоре пытаются их сбыть — в результате количество таких объявлений растет при неизменном числе самих автомобилей, добавляет Денис Мигаль из Fresh Auto.

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