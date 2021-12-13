Для «Рольфа» нашелся покупатель

Сделку по приобретению «Рольфа» компанией «Ключавто» планируется закрыть в первом квартале 2022 года. В результате объединения компания «Рольф» и ее дочерние фирмы будут объединены в новую компанию «СБСВ-Ключавто», а действующие контракты «Рольфа» сохранятся, говорится в пресс-релизе «Ключавто», поступившем в «Газету.Ru».
Кредит на покупку «Рольфа» будет предоставлен «Альфабанком», также на это пойдут собственные средства «Ключавто». С приобретением «Рольфа» автодилерский холдинг «Ключавто», исторически начавший свое развитие с северокавказского региона, планирует расширить свое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге.
«При создании и развитии «Ключавто» мы во многом опирались на опыт коллег, обладаем схожей корпоративной культурой и системой управления. Бизнесы обладают полной комплиментарностью, и мы стремимся сохранить как бренд «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, так и накопленный опыт и человеческий капитал «Рольф» на всех уровнях, и уверены в успешном дальнейшем развитии объединенной компании», — отметил гендиректор «СБСВ-Ключавто» Виктор Сергеев.
Объединенная компания ожидает получения существенных синергетических эффектов от сделки, в том числе за счет роста объемов продаж ввиду расширения портфеля брендов, оптимизации дистрибуции и логистики, увеличения операционной эффективности и опережающего роста в самых привлекательных сегментах рынка, подчеркивается в заявлении «Ключавто».
Окончательную стоимость «Рольфа» стороны не раскрывают.
В январе 2020 года журнал Forbes оценивал стоимость «Рольфа» в 56,3 млрд рублей или $920 млн.
Дилерский холдинг «Рольф», основанный в 1991 году Сергеем Петровым – крупнейший игрок автомобильного рынка России. Ему принадлежат 59 дилерских центров – преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге.
В портфель брендов, которые продает и обслуживает «Рольф» входит 20 автомобильных марок, включая немецкие премиум-бренды, а также Mitsubishi, Nissan Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen, Mazda, Hyundai. Также «Рольф» торгует мотоциклами BMW.
В июне 2019-го против основателя «Рольфа» Сергея Петрова, а также нескольких топ-менеджеров компании было возбуждено уголовное дело по обвинению в валютных переводах нерезидентам с использованием подложных документов. По версии следствия, в 2014 году руководители автодилерского холдинга выкупили у кипрского офшора «Панабел Лимитед» акции дочерней компании «Рольф Эстейт». Таким образом из «Рольфа» удалось вывести 4 млрд рублей, посчитали в Следственном комитете.
Тогда же Сергей Петров был объявлен в международный розыск и заочно арестован – на момент предъявления обвинений он покинул Россию. Предъявленные обвинения Петров не признал.
Возможность продажи «Рольфа» рассматривалась его владельцами с осени 2019 года – тогда кипрский офшор Delance Ltd, подконтрольный семье бизнесмена, уведомил о подготовке к продаже 100% компании, а сам Петров заявил о намерении начать автодилерский бизнес в Европе.
В конце ноября этого года появилась информация, что Химкинский суд Московской области планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры против «Рольфа» на общую сумму 12,85 млрд рублей. Вслед за этим дилерский холдинг сообщил о накоплении на собственных счетах этой суммы, на которую был наложен арест.
Покупка «Рольфа» позволит компании «Ключавто» присоединить к своим 108 салонам еще 50 и выйти в новые регионы, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург, однако при объединении бизнесов могут возникнуть сложности в управлении, отмечают эксперты.
С учетом особенностей взаимоотношения «Рольфа» с поставщиками, объединенная компания может получить определенные преференции от автопроизводителей, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
«Почему произошла эта сделка, вполне очевидно – основной бенефициар «Рольфа» находится под уголовным преследованием и живет за границей. Других вариантов, кроме как продать компанию, не существовало, и переговоры с разными покупателями велись уже давно, — говорит Мосеев «Газете.Ru», — Сейчас, вероятно, цена устроила и покупателя и продавца».
Монополизировать рынок с приобретением «Рольфа» у «Ключавто» вряд ли получится, считает Мосеев, однако могут возникнуть вопросы в оперативном управлении.
«У «Ключавто есть опыт интеграции приобретаемых компаний в собственную структуру, однако корпоративные культуры компаний отличаются. И то, насколько менеджмент «Рольфа» сможет сработаться в команде «Ключавто», вызывает вопросы», — заключает Мосеев.