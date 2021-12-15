Перевозчики попросили Путина «остановить топливные компании»

Объединение перевозчиков обратилось к Владимиру Путину с жалобой на рост стоимости топлива и попросило президента ввести государственное регулирование цен на нефтепродукты. Власти вряд ли пойдут на такие меры, считают эксперты, они прогнозируют повышение цен на горючее в начале следующего года.

Видеообращение главы Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» к президенту России появилось накануне в Youtube. В нем Владимир Матягин обращает внимание Владимира Путина на резкий скачок стоимости горючего и просит его ограничить аппетиты нефтяных компаний.

«Антимонопольная служба и другие структуры обвиняют автомобильных перевозчиков в том, что они поднимают цены, а из-за этого дорожают продукты в магазинах.

Перевозчики ездят не на воздухе, они заправляются дизельным топливом. Сейчас литр стоит 54,12 рубля, в декабре прошлого года ценник был в районе 46 рублей.

Если сейчас не обратить на это внимание и не остановить топливные компании, то после Нового года цена будет уже более 55 рублей», — заявил он в видеообращении.

По словам главы «Грузавтотранса», записать этот ролик его вынудили многочисленные жалобы частных дальнобойщиков и логистических компаний-членов ассоциации на постоянный рост стоимости горючего.

«Ко мне постоянно обращаются с просьбами хоть как-то повлиять на ситуацию с топливом. Я решил пойти таким путем.

Считаю, что президент России должен вмешаться в проблему с ценами на горючее. Надеюсь, меня услышат», — заявил Владимир Матягин в беседе с «Газетой.Ru».

Одной из ключевых мер, способных снизить темпы роста цен на нефтепродукты, он считает введение государственного регулирование стоимости горючего.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Росстата, с начала года стоимость бензина в нашей стране выросла на 9,3%, почти на 2% превысив инфляцию (7,57% за 11 месяцев). Цены на дизельное топливо также обогнали инфляцию, увеличившись с января на 8,25%.

Министерство против

В Минэнерго России, не считают госрегулирование цен эффективной мерой стабилизации ситуации на топливном рынке, поэтому такой механизм не рассматривается, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Штаб Минэнерго России по рынку нефтепродуктов держит на ежедневном контроле ситуацию с топливообеспечением всех регионов России.

Со стороны штаба предпринимаются меры, направленные на повышение поставок топлива на организованные биржевые торги, стабилизацию биржевых цен, а также повышение равномерности поставок на нефтебазы и сети АЗС ряда регионов», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэнерго.

В ведомстве также отметили, что с начала декабря суточное производство зимнего дизеля находится на 14% выше аналогичного периода прошлого года и составляет 125 тыс. тонн, его суточные отгрузки на внутренний рынок — на 17% выше к уровню прошлого года. На тенденцию роста цен в данный момент влияет растущий спрос на качественное зимнее дизельное топливо 5-го экологического класса взамен суррогатов, производство и реализация которых сейчас затруднены, заметили в Минэнерго.

«Что касается бензина, то благодаря высоким запасам, а также произошедшему ранее падению оптовых цен с пиковых значений более чем на 8,0 тыс. рублей за тонну, поставки топлива на АЗС идут бесперебойно и полностью удовлетворяют формирующийся спрос как со стороны населения, так и бизнеса —

с начала декабря суточное производство бензина АИ-92 находится на 16% выше аналогичного периода прошлого года и составляет 71,7 тыс.тонн, по АИ-95 - на 15% выше чем год назад (44,0 тыс тонн), а их суточные отгрузки на внутренний рынок — в среднем на 13% выше к уровню прошлого года»,

— уточнили в министерстве.

Шансы невелики

Доля расходов на горючее в тарифах на автомобильные грузоперевозки сейчас доходят до 50-60% заявил «Газете.Ru» координатор московского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудаметкин. По его словам, дальнейшее подорожание топлива неизбежно скажется на конечной стоимости товаров в магазинах. Он поддерживает инициативу Владимира Матягина, но сомневается, что она изменит ситуацию.

«Несколько лет назад я тоже активно пытался решить вопросы с плохими дорогами, дорогим топливом, налогами, «Платоном». В Госдуму и министерства, ходил, как на работу. В лучшем случае, дело заканчивалось какими-то отписками из канцелярий», — поделился с «Газетой.Ru» своим опытом общения с чиновниками Рудаметкин.

У государства есть рычаги влияния на стоимость нефтепродуктов, считает президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В качестве примера он привел соглашение правительства с крупными нефтяными компаниями, по которому они сдерживают рост цен на АЗС.

«За счет этого стоимость горючего в рознице с начала года увеличились немногим больше инфляции. Оптовые цены за этот период выросли почти на треть», — отметил Аркуша.

С ним согласен заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, самый яркий пример работы этого соглашения, стоимость топлива в Крыму, где нет вертикально- интегрированных компаний. Поэтому цены там выше, чем в соседних регионах, считает он.

«Если бы такого соглашения не было, то примерно такую же картину, как на Крымском полуострове можно было бы наблюдать и в других регионах центральной части страны», — заявил Фролов в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одним рычагом воздействия на стоимость топлива, заместитель гендиректора Института национальной энергетики называет так называемый демпферный механизм, который позволяет снизить зависимость внутреннего рынка нефтепродуктов от внешнего. Он сомневается, что политика в этой сфере радикально изменится из-за опубликованного видеоролика.

«Снижение роли государства в процессе ценообразование на топливном рынке отчетливо прослеживается с 2019 года. Не думаю, что очередное обращение изменит этот курс»,

— полагает Александр Фролов.

По его прогнозам, в начале следующего года влияние на стоимость горючего может оказать введение повышенных ставок акцизов на нефтепродукты. С 1 января 2022 года на бензин (в зависимости от экологического класса) они увеличиваются с нынешних 13,2-13,6 тыс. рублей за тонну до 13,8-14,2 тыс. рублей за тонну. На дизельное топливо с нового года акциз поднимется с 9,1 тыс. до 9,6 тыс. рублей за тонну. По словам Фролова, если в 2014-2015 годах доля акциза в литре бензина составляла 4,15 рубля, то сейчас вплотную приблизилась к 10 рублям.