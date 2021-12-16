Недорогие в эксплуатации. Какие машины выгоднее покупать

Бюджетная Lada Granta обходится своим владельцам в эксплуатации дороже Xray, а затраты на содержание седанов и хэтчбеков Hyundai и Kia значительно выше, чем у конкурентов от Volkswagen и Skoda, свидетельствует исследование. Стоимость владения сильно повышается в зависимости от престижности бренда и редкости модели, а при выборе новой машины этот параметр важен, прежде всего, в бюджетном сегменте и для корпоративных клиентов, говорят эксперты.

Наименьшей стоимостью владения среди компактных автомобилей сегмента B обладает хетчбэк Lada Xray – с учетом топлива, страховки, стоимости обслуживания у дилеров и других сопутствующих расходов его содержание обходится владельцу в 7,5 рублей на километр, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». При этом бюджетная Lada Granta выйдет дороже – на каждый километр пробега этой модели затрачивается в среднем 7,6 рубля.

Среди компактных кроссоверов наиболее выгодным оказался Geely Coolray – километр его пробега обходится владельцу в 9,1 рубля.

По этому показателю «китаец» белорусской сборки опередил даже Lada Niva Legend, которая в своем сегменте занимает лишь вторую строчку.

Каждый километр пробега отечественного внедорожника стоит в эксплуатации на 30 копеек дороже.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Гольф-класс и паркетники

Минимальных затрат в «гольф-классе» требует Skoda Octavia (8,8 руб. за км), километр пробега Kia Ceed и Cerato дороже на 40 и 70 копеек соответственно. В сегменте C выгодой может похвастаться Renault Duster – каждый километр его пробега обходится владельцу в 8,9 рублей. Соплатформенный Renault Kaptur на 50 копеек дороже, а Nissan Terrano, практически идентичный с Duster по конструкции, c каждого километра пробега требует на 90 копеек больше французского прототипа.

В среднюю стоимость владения аналитики включили затраты на топливо, обслуживание, транспортный налог, зимние шины, а также страхование – ОСАГО и каско.

В качестве условного автовладельца принят человек 35 лет с десятилетним водительским стажем, который владеет машиной в течение 3 лет и проехал за это время 45 тыс. км.

При этом стоимость содержания машины серьезно разнится в зависимости от региона, уточнили «Газете.Ru» в «Автостате».

Например, полноприводный Nissan Qashqai с двухлитровым мотором и вариатором содержать дороже всего в Санкт-Петербурге (12,8 руб./км)

из-за высокой стоимости каско и обслуживания, а наиболее выгодно – в Воронежской области (10,7 руб./км).

Chery Tiggo 8 Pro с двухлитровым 170-сильным мотором и передним приводом затратнее всего эксплуатировать жителям Краснодарского края (13,1 руб./км) по тем же причинам, а выгоднее всего он в Челябинской области (11 руб./км).

Наибольшую экономию в сегменте D обещает Volkswagen Passat (11,1 руб. за км), за ним следуют корейские Kia K5 и Hyundai Sonata (11,3 и 12,5 рублей соответственно).

Дорого-богато

В премиум-сегменте абсолютный лидер по сопутствующим расходам – купе BMW 8 Series, каждый километр его пробега «съедает» 31,3 рубля. Большой седан Mercedes S-Class (30,6 руб./км) содержать дороже, чем вечного конкурента BMW 7 Series почти на 10 рублей с каждого километра, а седан Volvo S60 обходится владельцам дешевле, чем универсал V60 Cross Country.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Показатель стоимости владения прежде всего важен для потребителей коммерческой техники, но и в случае с автомобилями, приобретаемыми для личного пользования, низкие эксплуатационные расходы могут служить дополнительным козырем для дилера в процессе убеждения клиента выбрать ту или иную модель, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В эконом-сегменте, с машинами стоимостью до 1,5 млн рублей, низкая стоимость владения может сказаться на выборе – это вопрос страховки, угоняемости автомобиля, стоимости расходных материалов, частоты обращения в дилерский центр в период гарантии, — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

— Если дилер будет оперировать такими данными в переговорах с клиентом – это сыграет свою роль. Также показатель стоимости владения важен для моделей, которые используются в такси и каршеринге».

Для покупателей автомобилей стоимостью от 2,5 млн рублей и выше стоимость владения автомобилем в пересчете на километр пробега не будет принципиальным моментом, определяющим выбор, считает эксперт.

На стоимость владения автомобилем сильно влияет цена обслуживания и запчастей, а также общее позиционирование бренда на рынке, отмечает директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

«Renault Duster и Nissan Terrano – это примерно одинаковые машины, но производитель на уровне бренда их разводит, позиционируя Terrano как более премиальный.

Это сказывается не только на стоимости автомобиля, но и всем его дальнейшем обслуживании,

— объясняет Мигаль «Газете.Ru». — Такое положение дел закрепляется на уровне отношения к бренду. Нужно также учитывать, готовы ли производители запчастей выпускать их для той или иной модели в массовом количестве».

BMW 8 серии оказывается дороже в содержании из-за эксклюзивности самой модели и мощных двигателей, сложных по конструкции. В случае с седаном и универсалом Volvo V60 разница в стоимости владения объясняется наличием у универсала полного привода, требующего дополнительного внимания при сервисе, перечисляет эксперт. Выгода в содержании Land Rover Discovery Sport в сравнении с Lexus NX может объясняться неприхотливыми и экономичными дизелями, которыми оснащается британский кроссовер, считает он.

«Стоимость владения сильно зависит от той цели, которую ставит перед собой автовладелец. Всегда можно подобрать более выгодный сервис, перейти на альтернативные площадки. С дилером также можно договориться. На практике этот параметр все же сильно зависит от условий и режима эксплуатации конкретного автомобиля», — заключил Мигаль.