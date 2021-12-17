Какие автомобильные аксессуары стали популярны в 2021 году

В России резко вырос спрос на органайзеры для багажника, ножные насосы и автохолодильники. Какими еще автомобильными аксессуарами интересовались водители и чем вызван этот интерес, в материале «Газете.Ru».

Самым популярным автомобильным товаром в 2021 году стали органайзеры для багажников — именно их чаще всего автомобилисты искали в объявлениях Avito, свидетельствует исследование классифайда, предоставленное «Газеты.Ru». По сравнению с прошлым годом число запросов на органайзеры у автовладельцев увеличилось в 2,3 раза, отметили в пресс-службе торговой площадки. Покупка такого автоаксессуара, позволяющего упорядочить перевозку вещей в багажнике автомобиля, обходится в среднем в 1,6 тыс. рублей.

Вторую строчку в своеобразном рейтинге занимают ножные насосы. Спрос на них за год вырос на 86%, несмотря на достаточно большой выбор электрических компрессоров для подкачки шин, автомобилисты отдают предпочтение насосам, качающим воздух за счет мускульной силы. В среднем по стране они стоят от 650 рублей.

На третьей строчке по популярности автоаксессуаров, по данным Avito, находятся салонные освежители воздуха.

Покупкой так называемых пахучих «елочек», а также ароматизаторов, которые крепятся на дефлекторы системы вентиляции, в 2021 году водители интересовались на 63% чаще, чем годом ранее.

За возможность наслаждаться любимыми ароматами во время поездки автомобилисты готовы платить, в среднем, по 400 рублей.

Закрытые второй год из-за пандемии границы вызвали бурный рост внутреннего туризма, сообщала «Газета.Ru».

Причем многие путешественники отправлялись в поездки по стране на машине.

Этим объясняется увеличение числа запросов, касающихся компактных автомобильных холодильников — четвертая позиция в рейтинге Avito. По сравнению с прошлым годом спрос на них стал выше на 62%. Несмотря на достаточно приличную стоимость этих аксессуаров (в среднем 14,5 тыс. рублей), автомобилисты предпочитают иметь во время поездок под рукой охлажденные напитки и хранить в холоде скоропортящиеся продукты, отмечают эксперты классифайда.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пятое место по интересу у автовладельцев среди автоаксессуаров занимают солнцезащитные шторки, популярность этого предмета за год выросла на 61%. Такой товар обойдется водителю примерно в 2 тыс. рублей.

Далее в десятке (см. инфографику) наиболее востребованных автомобильных покупок идут видеорегистраторы, магнитолы, держатели смартфонов, разветвители в прикуриватель с дополнительными USB-разъемами и радар-детекторы.

Товары новые

Скачок интереса к органайзерам эксперты объясняют их относительной новизной на нашем рынке. По словам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, автолюбители сравнительно недавно начали присматриваться к этому аксессуару и оценили его преимущества. Он позволяет решить проблему с постоянно катающимися по багажнику флаконами с автохимией, канистрами с незамерзайкой, и нередко выступает в качестве подарка водителю.

А невысокое качество дешевых китайских компрессоров вынуждает водителей вновь обратить внимание на ножные насосы,

считает Моржаретто. Люди не готовы платить несколько тысяч рублей за качественное устройство, которым будут пользоваться крайне редко. Поэтому в качестве дежурного аксессуара выбирают более доступные обычные насосы, полагает он.

«Сейчас найти шиномонтаж, где за 100-200 рублей подкачают колеса, не составляет никакого труда. Я сам последний раз пользовался насосом пару лет назад, только лишь для того, чтобы надуть детский матрас на море», — отметил Моржаретто.

Подавляющее большинство новых автомобилей уже оснащены штатной аудиосистемой, заметил эксперт. Рост интереса к магнитолам связан прежде всего с ростом продаж подержанных автомобилей на вторичном рынке, уверен он. По словам Моржаретто, прежние хозяева практически никогда не устанавливают на них новые устройства. Поскольку чаще всего треки закачаны на смартфон, новым владельцам приходится приобретать современные магнитолы, позволяющие слушать музыку с телефона.

Ранее «Газета.Ru» писала о самых необычных автоаксессуарах, которые россияне приобретают на популярных китайских торговых интернет-площадках.