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Автомобили

Минпромторг признал несправедливость «налога на роскошь»

Бюджетные марки машин могут вывести из-под повышенных налоговых ставок

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Илья Питалев/РИА «Новости»
В России могут повысить ценовой порог, после которого автомобили облагаются «налогом на роскошь». О такой возможности заявил глава Минпромторга. С нынешних 3 млн рублей эту планку следует увеличить до 5 млн, говорят депутаты Госдумы и эксперты. На фоне роста цен список машин, причисляемых к роскошным, за 5 лет увеличился вдвое.

Российские власти обсуждают повышение планки, после которой автомобили, продающиеся в нашей стране, облагаются повышенным транспортным налогом. О том, что такое решение в настоящий момент прорабатывается, заявил в пятницу, 17 декабря, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вы имеете в виду повышение начальной планки? Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была»,

приводит слова министра ТАСС.

По действующему законодательству повышенным транспортным налогом облагаются автомобили стоимостью свыше 3 млн рублей – соответствующая норма была зафиксирована в 2014 году в Налоговом кодексе.

Список моделей и конкретных комплектаций автомобилей, подпадающих под действие «налога на роскошь», ежегодно составляется и публикуется Минпромторгом – актуальный в настоящее время перечень появился на сайте министерства в марте.

При этом за последние пять лет количество машин, подпадающих под категорию роскошных, увеличилось почти в два раза:

если в 2016 году в соответствующем реестре числилось 708 позиций, то в этом году их количество достигло 1389.

О том, до какого уровня будет повышена цена автомобиля для признания его роскошным и когда это может произойти, Мантуров не рассказал. Не смогли оперативно ответить на эти вопросы «Газеты.Ru» и в пресс-службе Минпромторга.

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты Госдумы и эксперты полагают, что этот показатель давно пора скорректировать – а возможно, изменить и сам механизм отнесения автомобилей к предметам роскоши, требующим повышенного налогообложения.

«Сегодня даже взятая в кредит Skoda попадает под определение роскошного автомобиля и даже с такого автомобиля могут взимать повышенный налог. То, что эту планку нужно увеличивать – это факт,

мы об этом говорили уже полгода назад. Логично увеличить эту цифру до 5 млн рублей», — говорит «Газете.Ru» депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, ставший одним из инициаторов соответствующего законопроекта с поправками в Налоговый кодекс, внесенного на рассмотрение парламента летом.

Согласно этой инициативе депутатов, коэффициент 1,1 при расчете транспортного налога (на 10% выше стандартного) предлагается применять для автомобилей с ценой 4-7 млн рублей (сейчас это 3-5 млн рублей), удвоить налоговую ставку для машин, стоящих 7-15 млн рублей и утроить – для тех, которые стоят 15-22 млн рублей (сейчас транспортный налог в тройном размере взимается с машин ценой 10-15 млн). Однако еще при внесении этот законопроект получил отрицательный отзыв правительства – из-за отсутствия источников восполнения потерь выпадающих доходов бюджета.

«Поскольку сама по себе идея налога на роскошь на автомобили, которые относятся к более дорогой ценовой категории, вызвала справедливую поддержку в обществе – наверное, необходимо повысить эту цену на уровень роста индекса цен», — предлагает в беседе с «Газетой.Ru депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов, — Чтобы действительно этот уровень соответствовал тому, что был».

Логично признавать роскошными автомобили действительно престижных марок – таких, как Audi, Mercedes, BMW, а не массовых, таких как Hyundai, добавил Фаррахов.

При составлении списков роскошных автомобилей следует учитывать не рекомендованную заводом цену, а фактическую стоимость автомобиля, уплаченную клиентом дилеру, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Очевидно, что проблема налицо: под этот налог, изначально планировавшийся для действительно роскошных автомобилей, теперь попадают машины среднего класса, что совершенный нонсенс — говорит Шапарин «Газете.Ru», — Начинать ее нужно где-то с 5 млн рублей, чтобы учесть изменившиеся цены, и я бы включил в эту сумму итоговую стоимость продажи, потому что автомобили сейчас продают отнюдь не по рекомендованной цене и они действительно становятся объектами роскоши».

Речь идет не только про модель, но в первую очередь про расходы человека – и одновременно такая мера может стимулировать граждан не идти на поводу у дилеров, навязывающих при покупке автомобиля дорогие опции, добавил Шапарин.

«Логика в повышенном налогообложении дорогих машин есть, но нет логики в самом транспортном налоге – он имущественный и идет в местные бюджеты на общие цели, а не на содержание дорог,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, — Он должен быть целевым и идти в дорожные фонды, но эти деньги сейчас расходуются на общие цели».

Как и акциз с продажи топлива, транспортный налог следовало бы расходовать на развитие дорожной инфраструктуры, нынешнее использование этих средств нелогично, считает правозащитник.

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