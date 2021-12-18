В ОСАГО хотят ввести компенсацию за ямы и сосульки

В начале 2022 года произойдет очередная реформа закона ОСАГО, узнала «Газета.Ru». Наряду с ранее предложенными увеличениями лимитов выплат по жизни и здоровью пострадавших граждан в автогражданку предполагается ввести дополнительные опции: страхование от падения деревьев, сосулек, повреждения от плохих дорог. Эксперты ожидают, что это вновь повысит тарифы автогражданки.

Дискуссию об очередной реформе ОСАГО на этой неделе инициировали активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Общественно-политическая организация выступила с инициативой ввести в автогражданку дополнительные опции, которые будут покрывать ущерб, в частности, от падения деревьев, сосулек, повреждения автомобилей из-за ям. Также ОНФ предложил ввести в этот тип страхования ремонт только новыми деталями, поскольку сейчас компенсация рассчитывается с учетом износа.

В ОНФ уверяют, что подавляющее большинство водителей эту идею поддерживают и готовы доплатить за полис 1-3 тыс. рублей, свидетельствуют данные исследования.

В Госдуме эти предложения ОНФ уже оценили, в связи с чем готовится соответствующий законопроект поправок в закон ОСАГО. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который наряду с другими коллегами по комитету инициировал предыдущую реформу, получившую в СМИ наименование «ОСАГО 2.0».

«Я думаю, в следующую сессию это будет. Этот [законопроект] готовится, и мы сначала его обсудим, а потом в каком-то виде внесем с учетом позиции [Общероссийского] народного фронта », — сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что предложенные ОНФ дополнительные опции для ОСАГО будут учтены при формировании проекта поправок.

Центробанк со своей стороны готов рассмотреть вопрос об увеличении лимита выплат по жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также отмене учета износа при денежной компенсации за ремонт автомобиля, отметили в ведомстве. Однако эти изменения необходимо проводить поэтапно с учетом оценки их влияния на стоимость страховки, считают в ЦБ РФ.

Впрочем, дополнительные опции в ОСАГО вызывают критику регулятора, он относит их к предметному страхованию каско, которое уже существует, поэтому у граждан нет необходимости получать эту услугу через обязательную страховку.

«Такие продукты каско есть на рынке, их можно приобрести, каких-либо проблем с их доступностью мы не фиксируем. Банк России изучит результаты опроса», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также считают, что предложение ОНФ лежат в плоскости каско.

«Инициативы, связанные с введением дополнительных опций в ОСАГО, нуждаются в тщательном изучении и детальном обсуждении. Они потребуют, в том числе, изменений в законодательстве. В настоящее время страховщики предлагают покрытие соответствующих рисков в рамках договора каско», — заявили в пресс-службе РСА.

Спорные предложения (компенсация за сосульки, ямы и упавшие деревья) в грядущем законопроекте могут быть дымовой завесой, маскирующей истинную цель — формально повысить компенсацию по рискам ущерба жизни и здоровья, а в обмен на это повысить тариф ОСАГО, полагает экс-депутат Госдумы, лидер движения автомобилистов России «Свобода Выбора» Вячеслав Лысаков.

«Внесут все предложения пакетом, а ко второму чтению уберут спорные поправки по ямам и сосулькам, которые в принципе невозможно привязать к ОСАГО, поскольку это не является ответственностью перед третьими лицами — то есть предметом покрытия ОСАГО», — поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Лысаков.

Риски по жизни и здоровью для страховщиков большой финансовой нагрузки не несут — практически все они компенсируются по ОМС либо граждане не обращаются за этими компенсациями в силу того, что плохо осведомлены о такой возможности, объяснил Лысаков. 95% компенсаций по ОСАГО — это ущерб автомобилям, а возмещение пострадавшим не превышает 5%, отметил он.

Неоднозначно оценили идею появления в ОСАГО дополнительных услуг и сами страховщики. Например, в «Страховом Доме ВСК» поддержали эти предложения, но отметили, что они потребует серьезного изменения законодательства.

«Появление такой инициативы обусловлено потребностями владельцев транспортных средств в дополнительной страховой защите. Однако для ее реализации потребуется масштабная реформа самого института ОСАГО», отметила руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО СД ВСК Татьяна Кудрявцева.

В СК МАКС риски, которыми предлагается расширить автогражданку, считают частными случаями каско. По словам начальника управления продукт-менеджмента и маркетинга компании Евгения Попкова, предложенные сценарии не вписываются в логику страхования ответственности перед третьими лицами, чем является ОСАГО.

«Возможным решением могла бы стать синергия двух видов моторного страхования и появление гибридного полиса ОСАГО+каско. Однако пакет указанных рисков стоит значительно дороже психологически комфортной суммы в 1-3 тыс. рублей, которую, согласно исследованию, готовы заплатить автовладельцы за дополнительные опции», — считает Попков.

По его словам, при средней цене полиса каско в 40 тыс. рублей примерно 10 тыс. рублей приходится как раз на риски, предлагаемые в качестве дополнительных услуг: падение предметов, повреждения из-за плохого покрытия дорог, противоправные действия третьих лиц, затопление.

Большинство автомобилистов не готовы столько доплачивать за страховку, уверен Евгений Попков. Это подтверждается сравнением объемов страхования: в год на 40 млн полисов ОСАГО приходится всего 5 млн договоров каско, отметил он.

Автомобилисты и сейчас могут в дополнение к базовому полису ОСАГО приобрести дополнительный, увеличивающий размер выплат, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Также у водителей есть возможность в рамках каско застраховать риски падения на машину деревьев или сосулек, повреждения автомобиля на разбитой дороге. По его словам, инициатива ОНФ является попыткой перевести эти продукты в поле обязательного страхования.

«Подобные исследования выступают обоснованием того, как поднять основной тариф на ОСАГО. Таким способом страховщики в очередной раз пытаются показать необходимость расширения полиса и увеличения его стоимости», — заявил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Даже если предложенные опции официально будут добровольными, по факту они все равно станут принудительными, уверен вице-президент НАС. Страховщики начнут навязать их при оформлении ОСАГО, как раньше предлагали в нагрузку к полису автогражданки дополнительное страхование жизни или имущества, полагает эксперт.

По его оценкам, только заявленное увеличение лимита выплат по жизни и здоровью приведет к росту цен на ОСАГО примерно на 10%.

«Уверен, что страховые компании будут настаивать на увеличении тарифов. Однако у них есть многомиллиардная финансовая подушка в виде разницы между объемом полученных премий и размером выплаченных компенсаций», — считает Шапарин.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», из-за повышения до 2 млн рублей максимального размера компенсаций по жизни и здоровью Центробанк прогнозировал увеличение средней стоимости полиса ОСАГО на 20-25%.