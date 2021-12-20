Проект отмены техосмотра дополнили неприятной для водителей поправкой

Ко второму чтению в закон об отмене техосмотра подготовлена поправка, позволяющая ГИБДД проверять состояние машин даже при наличии диагностической карты. Неисправности, угрожающие безопасности дорожного движения, инспекторы будут выявлять визуально. Представители отрасли называют решение об отмене техосмотра «политическим» и предполагают рост числа неисправных машин на дорогах.

Закон об отмене техосмотра для личных автомобилей, не использующихся для перевозок пассажиров или грузов, планируется принять до конца этого года. Об этом накануне сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем», написал Володин, — Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать».

Это решение коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев,

добавил председатель Госдумы. Позднее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков подтвердил, что рассмотрение состоится во вторник, 21 декабря.

Закон, согласно которому техосмотр должен стать добровольным для частных автовладельцев, был принят в первом чтении в ноябре. Однако его рассмотрение, как ранее сообщала «Газета.Ru», было отложено из-за необходимости доработать ряд пунктов.

«Газета.Ru» ознакомилась с обновленным текстом законопроекта, подготовленным ко второму чтению с учетом правок комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, предполагается, что даже для автомобилей, имеющих диагностическую карту, проверки технического состояния в рамках надзора ГИБДД сохранятся.

Инспекторы в рамках государственного надзора за безопасностью дорожного движения смогут проверять потенциально неисправные автомобили в случае «визуального обнаружения признаков наличия у них технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения»,

говорится в обновленном тексте законопроекта.

Также поправками ко второму чтению предусматривается уточнить, с какого именно момента будет исчисляться возраст автомобиля, подлежащего техосмотру при постановке на учет или смене собственника – такая норма предусмотрена для автомобилей,

«с года изготовления которых прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство».

Проходить техосмотр для частного автомобиля и получать диагностическую карту потребуется и в случае внесения изменений в конструкцию машины.

Если автомобиль, принадлежащий физическому лицу, используется в качестве такси, при коммерческих перевозках пассажиров или как служебный, проходить техосмотр на нем по-прежнему необходимо – добровольной процедуру техосмотра сделают только для машин, которыми автовладельцы пользуются для личной необходимости.

Сервисмены негодуют

Законопроект, делающий процедуру техосмотра добровольной для большинства автомобилистов, был внесен в Госдуму в сентябре этого года и вызвал возмущение в профессиональном сообществе – операторы техосмотра незадолго до этого были вынуждены вложить средства в переоборудование пунктов, согласно новым требованиям, которые должны были вступить в силу с 1 марта, но впоследствии были отложены до 1 октября.

Измененный порядок техосмотра предусматривает видеофиксацию автомобилей, проходящих диагностику с привязкой к координатам и времени, оформление электронных диагностических карт через электронную базу МВД и подписание их электронной подписью эксперта.

Перевод техосмотра в добровольный формат для частных автовладельцев может привести к росту стоимости этой услуги для перевозчиков, а также физической недоступности во многих частях России, говорят представители отрасли и эксперты, которые видят в этом вред для безопасности дорожного движения.

«У коллег сейчас идет большая волна возмущения – они все-таки хотят, чтобы техосмотр остался, что совершенно справедливо. Но очевидно, что решение об отмене техосмотра — политическое,

— сообщил «Газете.Ru» председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов, — Я не один раз говорил, что техосмотр – хребтовая система безопасности, на которой построена та часть техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», которая относится к поддержанию технически исправных автомобилей в процессе эксплуатации».

Предусмотренная государством цена процедуры техосмотра была примерно вдвое ниже рентабельности этой процедуры, уточняет Пахомов, который уже закрыл пункт техосмотра при своем автосервисе — он действовал в течение 10 лет и принимал по 3-5 автомобилей в неделю.

«Я регулярно бываю в такой стране, где техосмотра нет — это Украина. Если вы посмотрите, что там ездит по дорогам, вы ужаснетесь. Нас ждет примерно такая же история, когда по нашим дорогам будут ездить автомобили непонятно в каком состоянии.

Наши политики, которые торпедировали систему техосмотра, ссылались на то, что раз он не гарантирует безопасность на дорогах, его нужно отменить. Это подмена понятий в чистом виде.

У нас и система допуска к владению оружием не гарантирует, что потом из него не расстреляют школьников. Так что же теперь, ее тоже отменить?» — задается вопросом Пахомов.

Отсутствие в проекте поправок ко второму чтению списка неисправностей, при которых инспектор может проверить автомобиль, даже имеющий диагностическую карту, открывает простор для злоупотреблений на местах, указывает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Простор для коррупции, конечно, есть, но таким образом гаишники оставляют для себя возможность просто поймать технически неисправную машину на дороге, что с одной стороны верно.

Перечня неисправностей нет — это плохо, это необходимо дорабатывать, — говорит Хайцеэр «Газете.Ru». — Если они оставят в качестве таковых трещины на заднем стекле и по этому поводу запретят эксплуатировать транспорт — это одно, но если обнаружат неработающую фару, неисправные тормоза или выявят неполадки с выхлопной системой — это может быть оправданно».

Сам техосмотр нужно оставить обязательным, иначе мы рискуем получить большое количества автохлама на дороге, настаивает Хайцеэр, кроме того снижение числа автомобилей, которым нужно его проходить, приведет к удорожанию самой процедуры и уменьшению количества самих пунктов техосмотра.

«Мы можем получить такую ситуацию, что в некоторых регионах для того, чтобы пройти техосмотр, придется проехать километров двести, потому что содержание этого бизнеса не окупается. А проблема с продажей диагностических карт без осмотра уже была побеждена — посредством фотофиксации и привязки GPS-координат», — заключил он.

Отмену техосмотра для частных автовладельцев поддерживает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. В то же время, если автомобиль меняет владельца, Госавтоинспекция должна быть уверена в том, что он находится в технически исправном состоянии, считает он.

«Проблеме с техническим осмотром в нашей стране уже почти 100 лет. Сколько он существует, столько идут дискуссии на эту тему. Поэтому это по-настоящему историческое, замечательное событие, которое фактически все меняет для автомобилистов в этом отношении», — говорил ранее Шкуматов «Газете.Ru».