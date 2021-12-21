Водитель микроавтобуса в невменяемом состоянии разбил 20 машин на ТТК

Последствия ДТП на ТТК в Москве, 21 декабря 2021 года

Авария с участием 20 автомобилей произошла в районе Кутузовского проспекта в Москве — по предварительной информации, ее спровоцировал водитель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Очевидцы рассказали, что мужчина после выхода из машины начал петь и бросаться на спасателей.

Авария с участием микроавтобуса GMC Savana Explorer, протаранившего 20 автомобилей, произошла утром во вторник на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Кутузовского проспекта, сообщила пресс-служба столичной ГИБДД.

Очевидцы аварии говорят, что машин может быть больше. По состоянию на 13.00 есть информация о двух пострадавших.

«Вы осознаете, что произошло? Пострадали из-за вас восемнадцать машин!» — говорит одна из очевидцев аварии в беседе с ее виновником. Видеозапись с места ДТП опубликовал Telegram-канал Shot.

По данным Shot, за рулем минивэна GMC находился 34-летний Павел Середнев. По предварительной информации ГИБДД, находился в состоянии наркотического опьянения. После аварии его увезли на медицинское освидетельствование.

Как пишут СМИ, автомобиль оформлен на 57-летнего московского бизнесмена Константина Середнева – отца виновника аварии. Штрафов за нарушение ПДД за автомобилем не числится. По сообщениям очевидцев аварии, мужчина, сидевший за рулем микроавтобуса, был в невменяемом состоянии.

«Я в конце аварии, поэтому не знаю, что там в начале происходило. Просто черная большая машина, типа фургона, несся на скорости, на правую сторону задел все машины и в конце попал в большую аварию.

Похоже, что [водитель] был в невменяемом состоянии, песни пел, когда его вынимали. Сейчас оформляют ДПС, пожарные службы, полиция»,

— рассказала «Газете.Ru» жительница Москвы, пострадавшая в массовом ДТП.

В этом инциденте был дипломатический автомобиль посольства Китая в России, его водитель рассказал об обстоятельствах аварии следующее:

«Быстро наехал <…>, толкнул Audi, а потом Camry, и Camry задела меня», — описал ситуацию водитель китайского посольства. — Оценить ущерб не могу, я не знаю».

На место происшествия прибыли оперативные службы – ДПС, скорая помощь и пожарные. Для проезда оставались доступными две полосы из пяти. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», даже к полудню вторника в районе завала на ТТК сохранялась глухая пробка. Для ликвидации завала на место прибыли 9 эвакуаторов АМПП, в ведомстве отметили, что все разбитые машины будут бесплатно перемещены в безопасное место.

На видеозаписи с городской камеры наблюдения, опубликованной департаментом транспорта Москвы, видно, как черный микроавтобус на большой скорости движется по ТТК между рядами, по касательной сталкиваясь с попутными автомобилями.

В районе пересечения с Кутузовским проспектом автомобиль GMC Explorer задевает еще несколько машин – серьезные механические повреждения получили синий Kia Rio, а также автомобиль каршеринга и кроссовер Ford Explorer с дипломатическими номерами. Окончательно остановился микроавтобус после столкновения с белым Nissan Murano.

На самом Кутузовском проспекте, в районе которого произошло нынешнее массовое ДТП, не раз происходили громкие аварии. Так, месяц назад в результате аварии на встречной полосе там погибли известный блогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Автомобиль BMW с Губденским и Ибрагимовым занесло на дороге, после чего машина столкнулась с Volvo и Mercedes-Benz.

Участником другого массового ДТП ранее во вторник стал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Служебный автомобиль губернатора попал в аварию на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Карагайла около 9 часов утра по местному времени (5 часов по Москве).

Сообщается, что Цивилев ехал на встречу с семьями погибших в шахте «Листвяжная», которая была запланирована в Прокопьевске. В результате ДТП пострадали три человека. Аварии сопутствовали сложные погодные условия.