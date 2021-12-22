Водителям закрывают доступ к фальшивым правам, ОСАГО и медсправкам

Госдума приняла законопроект, предусматривающий досудебное ограничение доступа на сайты, где продаются поддельные документы, в том числе водительские удостоверения и полисы ОСАГО. Эксперты считают, что упрощение и ускорение процедуры блокировки таких ресурсов не избавит от проблемы фальшивок в интернете.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» были одобрены накануне нижней палатой парламента в третьем, заключительном чтении. Они предусматривают, в том числе, введение досудебной процедуры блокировки сайтов, на которых предлагается приобрести поддельные документы, которые использует автомобилисты.

В их числе водительские удостоверения, полисы ОСАГО, медицинские справки для получения прав, путевые листы, пропуски на территории с ограниченным доступом (МКАД, ТТК и т.д.), лицензии на работу в такси и перевозку опасных грузов, сертификаты об установке газобаллонного оборудования и прочие документы.

Доступ к интернет-ресурсам с подобными предложениями будет ограничиваться по решению генерального прокурора или его заместителей, отметил один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Закон распространяется, в том числе, и на сайты, предлагающие подложные водительские удостоверения, полисы ОСАГО, водительские медсправки, справки об окончании автошколы и так далее»,

— рассказал в беседе с «Газетой.Ru» депутат.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поддерживают эту инициативу, там отмечают, что поддельные полисы ОСАГО представляют большую проблему для страхового рынка и безопасности дорожного движения. По словам заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова, принятый законопроект ускорит блокировку таких сайтов и аккаунтов в соцсетях.

«Большой оборот липовых полисов наблюдается в автостраховании, — рассказал «Газете.Ru» Ефремов. — Нередки случаи, когда на интернет-ресурсах посредники предлагают заключить поддельный договор ОСАГО, например, чтобы поставить машину на учет. Причем обычно покупатели в курсе, что страховка фальшивая.

Блокировки не страшны

Посредников, предлагающих оформить документы в обход официальных процедур, новости о досудебной блокировке сайтов не пугают. На одном из таких интернет-ресурсов корреспонденту «Газеты.Ru» предложили за 25 тыс. рублей сделать дубликат водительского удостоверения, — так называемые «зеркальные права».

«Подберем уже существующие права с вашей фамилией и просто поставим туда вашу фотографию. Все сделаем на официальном бланке, проведем по всем базам», — пообещал продавец водительских удостоверений, представившийся Евгением.

На вопрос о предстоящей блокировке он ответил, что скрываться от потенциальных клиентов не в его интересах. Даже если это объявление заблокируют, он все равно останется на связи.

«Это мой номер, могу дать еще один. Мне нет смысла пропадать: насчет этого можете не волноваться. В жизни всякое может случиться, нас рекомендуют друзьям и знакомым. В моих же интересах быть на контакте», — пояснил Евгений.

Стремление заблокировать ресурсы, предлагающие нелегальные права, справки и другие подобные документы, понятно, разумно и обосновано, считает эксперт в области открытых данных, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. Однако это предложение, малоэффективно, поскольку лишь частично решает вопрос, как найти такие услуги, но не устраняет саму проблему подобных предложений в интернете, отмечает он.

«Владельцы таких сайтов просто мигрируют в группы в соцсетях или Telegram-каналы.

Те, кто занимается нелегальной деятельностью, найдут способ обхода блокировок», — полагает эксперт.

По его словам, блокировка соцсетей и мессенджеров не решается на уровне провайдера, а сами эти платформы, зачастую просто не справляются с большим числом подобных групп и чатов, отметил Бегтин.

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он также считает, что предложения о приобретении поддельных прав, страховок и справок перекочуют в мессенджеры и социальные сети.

«Заблокируют сегодня один сайт, завтра будет открыт похожий или появится новый Telegram-канал.

Как показывает практика, у нас даже Instagram-аккаунт блогеров заблокировать не могут. Те, кто продает в интернете поддельные права и страховки, также станут их продавать, как «заблокированный» блогер продолжает делать свои посты», — уверен Шапарин.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в ноябре по требованию прокуратуры суд Москвы постановил заблокировать аккаунты трех блогеров, которые публично нарушали правила дорожного движения.

Кром того, они пренебрегли нормами безопасности, а их действия создали угрозу жизни и здоровью граждан. Несмотря на это, аккаунт одного из этих блогеров, Алана Енилеева, продолжает действовать и сейчас, профили двух других — переименованы.