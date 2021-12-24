Как распознать психопата за рулем

Виновник недавнего массового ДТП в Москве, протаранивший на микроавтобусе 20 машин, состоит на психиатрическом учете и в момент аварии был под воздействием медицинских препаратов, сообщила прокуратура. О том, как выявить на дороге неадекватного водителя и снизить тяжесть последствий возможного ДТП, эксперты рассказали «Газете.Ru».

Сотрудники надзорного ведомства установили, что 34-летний виновник массового ДТП, устроивший в понедельник завал на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Кутузовского проспекта, уже 12 лет имеет медицинские противопоказания к тому, чтобы садиться за руль. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«По результатам медицинского освидетельствования у мужчины выявлено наличие медицинского препарата, обладающего антипсихотическим и седативным действием»,

— отмечается в сообщении прокуратуры.

Исковое заявление об аннулировании водительского удостоверения 34-летнего виновника массовой аварии направлено в суд, добавили в ведомстве.

О крупной аварии на ТТК, когда водитель микроавтобуса GMC, находившийся в невменяемом состоянии, протаранил два десятка автомобилей, «Газета.Ru» подробно писала во вторник.

Опрошенные врачи-психиатры говорят, что рядовому водителю скорее всего не удастся точно определить, что сосед по транспортному потоку страдает психическим заболеванием, однако определенные признаки все же есть.

«Психически больной – это человек, у которого нет тормозов, он может вести себя совершенно произвольно. Сесть за руль, взяться за нож и совершить массу другого, что он может себе позволить», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» врач-психотерапевт, психиатр высшей категории Александр Федорович. —

Человек едет с превышением скорости, постоянно маневрирует, часто меняет режимы разгона и торможения, жмет на кнопку сигнала, кричит что-то в открытое окно – это вещи, которые доступны каждому, мы их видим на дороге с завидной регулярностью».

В целом, признаки того, что за рулем автомобиля может находиться человек с психиатрическими проблемами, вполне очевидны, констатирует он.

«Когда мы видим, кто как управляет транспортным средством, мы понимаем – какой из водителей ведет себя за рулем нервозно.

Но это не обязательно свидетельствует о психическом заболевании – возможно, он просто спешит,

— возражает врач психиатр-нарколог Александр Ковтун, — В общем случае можно посоветовать водителям внимательнее контролировать дорожную обстановку и уступать дорогу водителям, в поведении которых наблюдается нервозность».

По словам Ковтуна, вероятность того, что водитель с психиатрическими проблемами может сесть за руль и совершить аварию, во многом зависит от того, есть ли у того или иного больного критика к своему состоянию: некоторые из них чувствуют, что прием снотворных и антидепрессантов затормаживают их реакцию и не садятся за руль, объясняет врач.

Критическое отношение у больных может присутствовать и к своим галлюцинациям и сновидениям – в таком случае они понимают, что не отличают звуки улицы от звуков в своей голове и не садятся за руль из-за дополнительно развившейся на этом фоне тревожности.

«Однако в большинстве случаев психические болезни таковы, что критического отношения к своему состоянию у больного нет, и человек чувствует себя здоровым – в этом и состоит сложность»,

— констатирует Ковтун.

При этом родные и близкие могут оградить психически нездорового человека от безрассудных поступков, только если имеют на него влияние — в случае, если больной агрессивен, им остается только спасаться самим, добавляет он.

Для того, чтобы избежать ДТП при появлении на дороге неадекватного водителя или снизить тяжесть последствий аварии, водителю на дороге следует проявлять внимательность и помнить, что определенная вероятность такого развития событий на дороге существует всегда, а также непрерывно совершенствовать свое мастерство, советует шеф-инструктор академии водительского мастерства Stability Control Виталий Кабышев.

«Самое основное – нужно быть начеку, проверять и перепроверять пространство перед автомобилем, позади него и по бокам, чтобы быть готовым сманеврировать, пока есть такая возможность,

— объясняет Кабышев «Газете.Ru», — Также крайне важно заранее отмечать возможности и свободное место для маневра – чтобы столкновение, даже если оно неизбежно, прошло по касательной и нанесло меньше вреда».

Водителю необходимо иметь три условных рубежа для обеспечения своей безопасности – он всегда должен быть готов к экстренным действиям, прорабатывать тактику и стратегию своих действий на дороге, знать четкие алгоритмы действий для возможных случаев. Кроме того, важное значение имеют системы активной и пассивной безопасности автомобиля.

«Также хорошо помогает насмотренность – видеороликов с различными аварийными ситуациями очень много на любом видеохостинге. Нужно разбирать и анализировать подобные происшествия и делать для себя выводы, как можно поступить в том или ином случае, чтобы избежать тяжелых последствий», — заключает Кабышев.