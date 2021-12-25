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Автомобили

Самые качественные кроссоверы 2021 года

Составлен рейтинг наиболее надежных «паркетников»

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BMW
Агентство J.D. Power&Associates опубликовало итоговый рейтинг лучших кроссоверов 2021 года. Машины американских брендов в качестве изготовления и удобстве эксплуатации проигрывают корейцам и европейцам, подробнее о лучших полноприводниках этого года, — в материале «Газеты.Ru».

Большинство кроссоверов, признанных лучшими агентством J.D. Power&Associates, представлены и на российском рынке. Ежегодный рейтинг включает два критерия оценок, в первом оценивается качество автомобилей на основе отзывов реальных автовладельцев в первые три месяца эксплуатации. В зависимости от наличия проблем и поломок, участники опроса выставляют автомобилям штрафные баллы. Чем меньше их наберется — тем выше в рейтинге окажется место того или иного автомобиля.

Второй критерий рейтинга подразумевает оценку водителями общей привлекательность машин, удобство их использования – всего 37 параметров, от ощущения комфорта за рулем и заканчивая эмоциями от нажатия на педаль газа.

В число лучших по всем параметрам в 2021 году вошло сразу несколько кроссоверов марки BMW – X4, X6 и X7.

В случае с первыми двумя моделями получить признание автомобилистов им помогли высокие оценки дизайна и общей привлекательности. Компактный X4 занял в списке надежных машин первую строчку.

Вместительный BMW X7 оказался на 4 месте рейтинга. Среди автомобилей, безоговорочно рекомендованных к покупке, оказался и большой кроссовер Kia Telluride, который пока не представлен на российском рынке.

В список автомобилей, продемонстрировавших наилучшее качество, помимо Telluride попали еще две модели Kia – Soul и Sportage. В своем сегменте — кроссоверов малого класса — оба этих автомобиля оказались на лидирующих позициях.

Так, корейский Soul в этом списке занял третье место – в то время, как аутсайдерами в списке десяти достойнейших оказались машины американских марок – Chevrolet TrailBlazer, Jeep Cherokee и две модификации Buick Encore.

При этом Soul в США продается с мощными моторами – младшим для него на этом рынке считается 147-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором. А есть еще и 201-сильный турбомотор 1.6, снабженный «роботом» с двойным сцеплением.

На российском рынке набор агрегатов для этой модели существенно отличается – самый доступный Soul у нас оснащается 123-сильным атмосферным мотором 1.6, а 150-сильному 2.0 полагается классический гидромеханический автомат, а не вариатор.

Kia Sportage в рейтинге качества и вовсе занял первое место в своем сегменте – но также следует учитывать, что в США для него доступен более мощный, 240-сильный турбомотор. У нас для этой машины старшим в линейке выступает атмосферный агрегат 2.4 (184 л.с.).

В списке наиболее качественных кроссоверов по итогам 2021 года представлены две модели Lexus. Так, RX продемонстрировал сочетание надежности с продуманным дизайном и вместительным салоном – для этого автомобиля предусмотрена в том числе семиместная модификация. А модель UX порадовала американских автовладельцев премиальными материалами отделки, которыми она выгодно отличается от построенной на той же платформе Toyota CH-R.

В Nissan Murano американские автовладельцы в большей степени оценили функциональный интерьер, наличие двигателя V6 и полного привода.

При этом аутсайдерами среди его одноклассников оказались Hyundai Santa Fe и Chevrolet Tahoe.

В рейтинге привлекательности для клиентов на лидирующих позициях оказались Land Rover Defender и Volvo XC40. Британский внедорожник привлек автовладельцев в первую очередь стильной внешностью, ходовыми качествами, ощущением безопасности и продуманным интерьером. Среди отмеченных слабых мест – неэкономичность и сложная медиасистема.

Респонденты отметили достоинства шведского Volvo XC40 – безопасность, удобство удаленного управления функциями машины, а наиболее часто упоминаемые недостатки – небольшой запас хода, проблемы с голосовым управлением и мультимедиа.

В 2021 году специалисты J.D. Power&Associates оценивали автомобили 32 популярных брендов и пришли к выводу, что по сравнению с прошлым годом показатели качества машин улучшили 20 из них. Главная проблема, которую отмечают американские автомобилисты, связана с пользованием медиасистемой автомобиля и удобством подключения смартфона – автовладельцы активно требуют внедрения беспроводных технологий, в том числе, интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.

Пока автопроизводители отрабатывают эти запросы клиентов не очень хорошо, отмечается в исследовании. При этом машины массовых брендов вызывают со стороны владельцев гораздо меньше претензий, чем автомобили премиум-марок, ожидания от которых выше.

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