Кто из VIP-лихачей рискует сесть в тюрьму из-за новой статьи в УК

Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за неоднократные грубые нарушения ПДД. «Газета.Ru» разбиралась, кто из звездных лихачей потенциально может оказаться в тюрьме, если будет продолжать совершать злостные дорожные правонарушения.

Поправки, ужесточающие наказание для автомобилистов, неоднократно нарушающих ПДД, Госдума приняла 22 декабря, на следующий день их поддержали и в Совете Федерации. Они вводят в УК РФ новую статью — 264.2 «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».

Водителям, которые повторно превышают скорость на 60 и более км/ч или выезжают на встречную полосу, будет грозить штраф до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

В прошлом году за превышение скорости более чем на 60 км/ч к ответственности были привлечены более 440 тыс. автомобилистов, и более 600 тыс. — за выезд на встречную полосу, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом повторно нарушили скоростной режим более 200 тыс. лихачей и почти 45 тыс. водителей во второй раз выехали на «встречку».

«Данная статистика свидетельствует о том, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости, и они повторно нарушают правила дорожного движения. Грубо нарушают правила, повторно выезжая на полосу для встречного движения, почти 10% водителей», — отмечается в документе.

В законопроекте отдельно подчеркивается, что уголовная ответственность будет грозить лихачам только в том случае, если повторные нарушения были зафиксированы сотрудниками ГИБДД.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами», — говорится в тексте документа.

Они рискуют

«Газета.Ru» вспомнила скандалы, связанные с неоднократными нарушениями ПДД «звездными» водителями. Теперь даже знаменитости, демонстрирующие в соцсетях своих суперкары и быструю езду на них, могут стать фигурантом уголовного дела за лихачество на дороге.

Если бы новая статья УК была принята раньше, то на скамье подсудимых мог бы оказаться, к примеру, скандально известный актер Алексей Панин. По данным kp.ru, с 2017 по 2019 год за различные нарушения ПДД, в том числе за серьезные превышение скорости и езду по встречной полосе, он получил 210 штрафов на сумму более 400 тыс. рублей.

Компанию ему вполне мог бы составить Алексей Узенюк, больше известный под псевдонимом Элджей. В мае этого года рэпер был задержан в Москве сотрудниками ГИБДД по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Гаишникам пришлось гоняться за исполнителем, который пытался скрыться от них на столичных улицах на спорткаре BMW i8, на скорости более 200 км/ч, сообщали vesti.ru. В ходе разбирательств выяснилось, что

за Элджеем числится около 250 штрафов на сумму свыше 342 тыс. рублей, причем большая их часть выписана за превышение скорости.

Экс-супруга рэпера, популярный блогер Настя Ивлеева, также не отличается примерным поведением на дороге. По информации РИА «Новости», в конце прошлого года всего за три месяца после покупки суперкара Lamborghini Aventador она получила 152 штрафа за нарушения скоростного режима, в том числе и повторные. Также ее привлекали к ответственности за непредоставление преимущества другим участникам движения и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Следует отметить, что большую часть штрафов она, в отличие от мужа, оперативно оплатила.

Гипотетически под новый закон подпадают и действия Михаила Боярского.

Прошлой зимой актер, исполнивший роль лихого Д'Артаньяна, припарковал свой кроссовер Mercedes-Benz на тротуаре.

Годом ранее Михаил Сергеевич также нарушил сразу несколько пунктов ПДД, бросив машину на выделенной полосе, к тому же проехав по встречной полосе, писала «Фонтанка.ру».

Кумир юных россиянок Егор Крид регулярно пополняет скандальную хронику светских журналов. По данным портала «Автокод», пару лет назад он собрал почти 150 штрафов за нарушения ПДД, часть из которых были оплачены. В один из дней исполнитель за рулем Mercedes-Benz G63 AMG получил сразу 11 штрафов.

Светская львица Ольга Бузова попадает в объективы не только фотографов модных журналов, но и камер, фиксирующих нарушения ПДД.

В 2019 году «Комсомольская Правда» подсчитала, что за год ведущая шоу «Дом-2» получила 63 штрафа за неоднократные превышения скорости, неправильную парковку, проезд на красный свет, несоблюдение требований разметки.

Пару недель назад суд прекратил дело в отношении «поп-короля» Филиппа Киркорова, возбужденное в связи с несвоевременной оплатой певцом 91 штрафа за нарушения ПДД.

«Мы принесли стопку документов, подтверждающих оплату всех указанных штрафов. Судье не оставалось ничего другого, как прекратить производство», — рассказал агентству РИА «Новости» адвокат артиста Александр Добровинский.

Перспектива уголовной ответственности за неоднократные грубые нарушения ПДД, возможно, заставит задуматься даже состоятельных водителей, считают юристы и правозащитники. Однако из-за нечетких формулировок закона есть вероятность злоупотреблений со стороны недобросовестных сотрудников дорожной полиции, предупреждают они.

«Тех, кто после лишения прав садится за руль и снова выезжает на встречную полосу, безусловно, наказывать надо строже.

Из-за большого числа «дорожных ловушек» есть вероятность, что по уголовной статье станут наказывать и тех, кто случайно пересек линию разметки»,

— заявил «Газете.Ru» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Поскольку в расчет будут приниматься только нарушения, зафиксированные инспекторами ДПС, полицейские станут подкарауливать неосмотрительных автомобилистов около сложных развязок и перекрестков, уверен он. С учетом перспектив уголовного преследования размер взяток увеличится многократно, полагает правозащитник.

Поправки разрабатывались и принимались в спешке после ряда резонансных ДТП, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Из-за этого документ получился несбалансированным и противоречивым, отмечает он. Например, не была учтена позиция Верховного и Конституционного судов, указывающая на декриминализацию законодательства, подчеркнул юрист.

По его мнению, больший эффект принесло бы не очередное ужесточение законодательства, а отслеживание правоохранительными органами потенциальных нарушителей.

«Закон прямо указывает, что в расчет не будут приниматься нарушения, зафиксированные камерами. Однако большая часть штрафов сейчас выписывается на основе данных с таких комплексов. Поэтому значительная доля правонарушений, даже повторных, не подпадает под действие новых поправок», — заключил Радько.

Сейчас в стране насчитывается 19,4 тыс. стационарных и 3,3 тыс. передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, сообщал в эфире «Милицейской волны» замглавы российской Госавтоинпекции Владимир Кузин.

«За 11 месяцев 2021 года с их помощью выявлено 90% всех административных правонарушений в области дорожного движения. В отношении собственников транспортных средств наложено штрафов на сумму 101,3 млрд. рублей, из которых исполнено 87,1% постановлений, на сумму 50,3 млрд. рублей», — подчеркивал он.

Как ранее писала «Газета.Ru», столичная Госавтоинспекция подписалась на аккаунты блогеров, которые пропагандируют нарушения ПДД в соцсетях.