Достройка трассы «Москва — Казань» встанет в цену еще одного Крымского моста

Власти заявили об увеличении стоимости проекта новой трассы М12 «Москва — Казань». Это вызвано увеличением протяженности самой дороги, а также ростом цен на стройматериалы. Несмотря на увеличение строительной сметы, тарифы за проезд по платной магистрали не должны превысить установленные правительством рамки, считают эксперты.

Проект новой платной трассы М12 «Москва-Казань» подорожал на 200 млрд рублей, рассказал в интервью «Ведомостям» вице-премьер России Марат Хуснуллин. Наиболее существенной причиной удорожания стало удлинение будущей трассы на 15 километров, отметил он. В районе Казани новая магистраль будет соединена с уже существующей трассой М7 «Волга». Таким образом создается новый транспортной коридор из Москвы на Урал, который пройдет через Ижевск и Екатеринбург.

По словам вице-премьера,

принятое ранее решение о повышении зарплат строителям новой трассы увеличило смету на 46 млрд рублей.

Однако наибольшие опасения у чиновника вызывает рост цен на стройматериалы: из-за этого стоимость проекта увеличилась на 30 млрд рублей.

«Сейчас мы входим в зону риска, поэтому если цена будет и дальше расти на 15–20% и более, то мы будем вынуждены сокращать уже запущенные строительные программы», — отметил вице-премьер.

Сумма дополнительных затрат на новую платную трассу сопоставима с тем, во сколько обошлось возведение Крымского моста, проект которого, по данным ФКУ Упрдор «Тамань», был оценен в 227,92 млрд рублей.

Летом Марат Хуснуллин уже обращал внимание на трудности, возникающие при строительстве скоростной магистрали М12 «Москва-Казань».

«Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения»,

— отмечал он в своем аккаунте в Instagram.

В середине ноября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что несмотря на нехватку рабочих, задействованных в строительстве новой дороги, госкомпания не планирует привлекать заключенных к работам.

«На сроках строительства [увеличение стоимости] не отразится. Про тарифы на проезд пока говорить еще рано», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе госкомпании «Автодор».

Стоимость дорожных проектов находится в прямой зависимости от цен на стройматериалы, отмечает директор института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшей школы экономики», председатель Общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин. По его словам, подорожавшие существенно выше уровня инфляции материалы не могли не сказаться на стоимости проекта магистрали М12.

«С начала года все стало дороже: от металлоконструкций, необходимых для строительства путепроводов и других искусственных сооружений, до жизненно важных на стройке песка и щебня. Было бы удивительно, если на этом фоне смета проекта трассы «Москва-Казань» осталась бы на прежнем уровне», — отметил Блинкин в беседе с «Газетой.Ru».

Он считает преждевременным оценивать, как увеличение стоимости проекта скажется на тарифах проезда. По его словам, на данный момент они еще даже не обсуждались.

«В любом случае

выше максимально возможных тарифов, утвержденных правительством для платных дорог (сейчас — 3,65 рубля за километр — «Газета.Ru»), цены точно не поднимутся», — подчеркнул он.

С ним согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, знакомый с ситуацией вокруг строительства новой платной трассы. Он отмечает, что судить о тарифах за проезд по ней можно будет лишь после тщательной оценки потока транспорта, которые по ней поедет.

По данным Моржаретто, несмотря на удорожание проекта и определенные проблемы с нехваткой рабочей силы, все работы ведутся согласно графику.

В середине декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что строительство трассы М12 «Москва — Казань» будет завершено в установленные сроки.

Как ранее писала «Газета.Ru», движение по новой платной автомагистрали М12 «Москва — Казань» планируется открыть в 2024 году. Четырехполосная дорога (по две полосы в каждую сторону) будет частью транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Ее появление должно разгрузить забитую большегрузными фурами существующие федеральную трассу М7 «Волга», которая проходит через множество населенных пунктом.

Магистраль протяженностью около 800 километров пройдет через Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, а также республики Чувашия и Татарстан.

Максимальная разрешенная скорость на новой трассе составит 110 км/ч, пересечения с другими дорогами будут выполнены на разных уровнях. В следующем году, по словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, планируется открыть движение на первом 20-километровом участке дороги в Подмосковье — между ЦКАД и трассой «А-108».