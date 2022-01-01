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Автомобили

От полуторки до «Газели»: 90 лет дедушке российского автопрома

Горьковский автозавод отмечает юбилей

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В цехе сборки легковых автомобилей ГАЗ, 1970-е годы

В цехе сборки легковых автомобилей ГАЗ, 1970-е годы

Горьковский автомобильный завод
Ровно 90 лет назад, 1 января 1932 года, вступил в строй Горьковский автозавод. Предприятие, построенное в рамках соглашения между СССР и американским Ford, начало работу с выпуска «полуторки» ГАЗ-АА. В том же году на ГАЗе начали производить и легковые автомобили – их история завершилась в 2009 году, с окончанием выпуска «Волги». По случаю юбилея «Газета.Ru» вспоминает основные вехи истории «русского Детройта».

Решение о строительстве в Нижнем Новгороде автомобильного завода, способного производить 100 тыс. автомобилей в год, было принято советским правительством в марте 1929 года, в мае было подписано соглашение с крупнейшим американским автопромышленником Генри Фордом.

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Первый автомобиль ГАЗ-АА полуторка, 1932 год

Первый автомобиль ГАЗ-АА полуторка, 1932 год

Горьковский автомобильный завод

Как и другие стройки первых пятилеток, завод был возведен в кратчайшие сроки — за полтора года. Он заработал ровно 1 января 1932 года, а 29 января с конвейера «Нижегородского автомобильного завода имени Молотова» сошел первый автомобиль — легендарная полуторка «НАЗ-АА», спасшая тысячи жизней в годы Великой Отечественной Войны. Уже в конце 1932-го Нижний Новгород был переименован в Горький и НАЗ стал ГАЗом — под этим названием автозавод мы знаем и сейчас.

В довоенной прессе автозавод на берегах Волги даже именовали «русским Детройтом».

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Фронтовые полуторки ГАЗ-АА

Фронтовые полуторки ГАЗ-АА

Горьковский автомобильный завод

Для налаживания производства в СССР выбрали грузовик Ford-AA и легковой фаэтон Ford-A, разработанные еще в конце 1920-х – машины простые и неприхотливые. От сборки машин из зарубежных комплектующих ГАЗ постепенно перешел на отечественные компоненты, а автомобили в процессе адаптации к советским условиям подвергались значительным доработкам.

И если «ГАЗ-А» был заменен новой моделью «М-1» уже в 1936 году, то выпуск полуторки продолжался и после войны.

Контракт CCCР с Ford Motor Company действовал до 1935 года, когда был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Легендарная эмка, «ГАЗ М-1», была построена на основе Ford B. Однако как и в случае с лицензионным Fiat 124 и «ВАЗ-2101», конструкция исходного автомобиля была серьезно адаптирована к тяжелым дорожным условиям нашей страны.

Коллектив инженеров под руководством будущего главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта внес в первоначальную структуру автомобиля множество изменений.

В частности, у будущего «М-1» была значительно усилена рама, устаревшие поперечные рессоры заменены продольными, спроектирован новый рулевой механизм, а вместо колес со спицами применены штампованные диски.

Тогда же, в середине тридцатых, ГАЗ начал активно создавать экспериментальные модели. К примеру, под руководством Виталия Грачева, впоследствии создававшего военные вездеходы на ЗИЛе, на базе той же эмки в 1936 году был спроектирован экспериментальных трехосный пикап «ГАЗ-21». Эта машина так и не стала серийной, а ее индекс впоследствии, два десятилетия спустя, получила «Волга».

В годы Великой Отечественной войны ГАЗ перешел на выпуск соответствующей продукции – танков, бронеавтомобилей, самоходных артиллерийских установок и боеприпасов. В 1943 году завод сильно пострадал от бомбардировок авиации Третьего Рейха.

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ГАЗ М-20 «Победа»

ГАЗ М-20 «Победа»

Анатолий Гаранин/РИА «Новости»

Однако уже тогда полным ходом шли работы над «Победой», выпуск которой был налажен в 1946-м. Испытания опытного образца будущей машины начались осенью 1944-го, а 19 июня 1945 года, за пять дней до парада победы, опытные машины были продемонстрированы советскому руководству в Кремле.

«Победа» стала первым советским автомобилем с несущим кузовом.

По той же схеме был построен и более крупный «ГАЗ-12» ЗИМ, хотя большинство машин того же класса в те годы оставались рамными. Помимо использования в государственных гаражах и продажи частным лицам (тем, кто мог себе его позволить при цене почти в три «Победы») шестиоконный седан использовался в качестве такси и автомобиля скорой медицинской помощи – до производства более подходящих для этого микроавтобусов РАФ и универсалов ГАЗ-22 было еще очень далеко.

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Главный конвейер. Сборка автомобилей ГАЗ-51

Главный конвейер. Сборка автомобилей ГАЗ-51

Горьковский автомобильный завод

Одновременно с началом работ над «Победой» специалисты ГАЗа начинают проектировать замену полуторке — производство грузовика «ГАЗ-51» грузоподъемностью 2,5 тонны началось летом 1946 года и продолжалось до 1975-го. В последние годы – параллельно со среднетоннажниками «ГАЗ-52» и «ГАЗ-53» следующего поколения.

Помимо ГАЗа, «пятьдесят первый» собирали в Польше под маркой Lublin-51, а также в Китае и Северной Корее.

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Производство грузовых автомобилей ГАЗ-53

Производство грузовых автомобилей ГАЗ-53

Горьковский автомобильный завод

Из той же эпохи – внедорожник «ГАЗ-69», который впоследствии на долгие годы стал основной продукцией Ульяновского автозавода. Автомобиль, имевший на этапе проектировки собственное название «Труженик», разрабатывался конструкторским бюро ГАЗа и некоторое время собирался в Горьком.

На ГАЗе выпуск «Победы» продолжался вплоть до 1958 года, на закате своей конвейерной жизни она выпускалась параллельно с «Волгой», которая стала знаковой моделью для Горьковского автозавода и символом своей эпохи. Первые экземпляры «Волги» были собраны к ноябрьским праздникам 1956 года, а серийный выпуск «ГАЗ-21» продолжался до 1970-го – всего было собрано около 640 тыс. машин этой модели.

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ГАЗ-21 «Волга»

ГАЗ-21 «Волга»

Н.Шарандо/РИА «Новости»

Их можно условно разделить на три серии, в зависимости от внешней отделки и конструктивных особенностей.

Базовой для «Волги» «М-21» должна была стать версия с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач,

однако в итоге сложная в обслуживании для СССР того периода трансмиссия была установлена всего на несколько сотен машин.

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Космонавт Ю.Гагарин на Горьковском автозаводе, 1953 год

Космонавт Ю.Гагарин на Горьковском автозаводе, 1953 год

Горьковский автомобильный завод

Следующее поколение «Волги», «ГАЗ-24», выпускалось до середины восьмидесятых и, помимо символа престижа для частного автовладельца, было основным автомобилем всех автопарков СССР. А разработанная к началу восьмидесятых «Волга» «ГАЗ-3102» для обслуживания госчиновников стала родоначальником последнего семейства легковых автомобилей ГАЗа, которые продержались на конвейере до 2008 года.

В условиях переходного периода девяностых знаковой моделью ГАЗа стала «Газель» — современная полуторка, спроектированная в короткий срок и построенная на агрегатах «Волги», она обеспечила транспортом зародившийся в стране малый и средний бизнес.

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Автомобили ГАЗель NN

Автомобили ГАЗель NN

Горьковский автомобильный завод

Отказавшись от собственных легковых автомобилей на волне мирового экономического кризиса, ГАЗ сконцентрировался на выпуске коммерческого транспорта и контрактной сборке автомобилей других брендов – помимо собственных «Газелей» и «Газонов», в Нижнем Новгороде выпускаются Volkswagen и Skoda.

За девять десятилетий своего существования ГАЗ выпустил более 19 млн автомобилей, а число различных моделей и модификаций выпускавшейся там техники превысило 350 штук.

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