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Автомобили

Volkswagen лишил Passat кузова седан. Означает ли это конец модели в России

Четырехдверный Volkswagen Passat снимают с производства

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Volkswagen
Седан Volkswagen Passat снят с производства в Европе – с нового года легендарная модель предлагается только в кузове универсал. В России Passat пока остается в прайс-листах, однако скорее всего с нашего рынка модель также уберут: большие седаны окончательно проиграли битву за рынок кроссоверам, полагают эксперты.

Широко известный по всему миру Volkswagen Passat в кузове седан отправляется в отставку. Его производство для европейского рынка прекращено в конце прошлого года из-за внутренней конкуренции с моделью Arteon и большей популярности автомобилей в кузове универсал на европейском рынке, выяснил авторитетный британский журнал Autocar.

Согласно официальным сайтам немецкого автопроизводителя, Volkswagen Passat в кузове седан уже исключен из модельной линейки во многих европейских странах.

В частности, в Германии Volkswagen предлагает только универсалы Passat Variant (в том числе в полноприводной версии Alltrack). Седаны Passat отсутствуют среди актуальных моделей в Нидерландах, Швеции, Польше.

В Чехии эта модель присутствует с пометкой «распродажа склада» и без указания базовой цены.

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Во Франции, Испании и Венгрии четырехдверный Passat пока числится среди актуальных моделей. Присутствует эта модификация и на официальном сайте Volkswagen в России – седаны Passat предлагаются в нашей стране в двух комплектациях Business и Exclusive, минимальная цена – от 2,7 млн рублей.

По сравнению с европейскими странами, выбор кузовов Passat в России более узок: помимо седана, на нашем рынке предлагается только полноприводный универсал Passat Alltrack, который более чем на 1 млн рублей дороже базовой четырехдверки.

В Европе помимо Alltrack доступна и базовая версия универсала – с передним приводом и без пластиковой защитной отделки, а также в гибридной модификации GTE. Также на европейском рынке по-прежнему представлен лифтбек Arteon, продажи которого в нашей стране начались летом 2020 года и прекратились в конце октября того же года.

Близок к завершению путь Passat и в Америке, хотя седаны все еще продают. Сборку этих автомобилей на заводе в штате Теннесси планируется завершить в 2022 году в связи с переориентацией на кроссоверы, сообщало агентство Reuters.

Источник в Volkswagen Group сообщил «Газете.Ru», что седаны Passat будут доступны на российском рынке вплоть до завершения производства этой модификации, которое ожидается в середине 2022 года. Досрочно выводить его из модельной линейки у нас не планируется.

Остановка производства и продаж также не касается универсала Alltrack, продажи которого пока продолжаются и в Европе, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Согласно информации с официального сайта немецкого концерна, в наличии в России сейчас есть единственный седан Passat у дилера в Череповце. В двух официальных дилерских центрах Volkswagen в Москве и Санкт-Петербурге, куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о возможности покупки такого автомобиля, выразили готовность принять заказ, однако отметили, что срок поставки может составить 4-6 месяцев.

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Volkswagen

Уход с рынка модели Passat объясняется тем, что интерес к седанам класса D в мире резко падает, потому что спрос на семейные автомобили перешел в категорию кроссоверов, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Я думаю, что седан уберут с нашего рынка вместе с универсалом, потому что в принципе компания Volkswagen чувствует себя на нашем рынке очень хорошо, но львиная доля продаж приходится на кроссоверы, а также лифтбэки Polo,

— рассуждает Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru». — Все остальное – это штучные вещи, и Golf, который держат здесь для приличия, и Passat, который продавался здесь штучно».

Если говорить о седанах класса D, то на нашем рынке в этом классе продаются в первую очередь три модели: Toyota Camry, Kia K5, Mazda 6 и Hyundai Sonata, добавляет эксперт.

На европейском рынке Passat, как и его одноклассники, более популярен в кузове универсал. Однако в России ситуация иная, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Специально для России эту модель, конечно, никто выпускать не будет. По моим данным, за 11 месяцев 2020 года в нашей стране встало на учет всего 858 Volkswagen Passat, за тот же период 2021-го – 646. Для России Passat – дорогое удовольствие,

— говорит Бургазлиев «Газете.Ru». — «Однако в России седаны по-прежнему служат показателем статуса, для нашего рынка это важно».

Определенный интерес к Volkswagen Passat в нашей стране будет сохраняться еще некоторое время на вторичном рынке, однако покупатели новых машин переориентировались в основном на более функциональные кроссоверы. Модификация Alltrack не пользуется спросом в нашей стране из-за высокой цены, сравнимой с базовыми версиями большого внедорожника Teramont, заключает он.

Производство первого Passat началось в 1973 году. На начальном этапе автомобиль выпускался в кузовах типа хетчбэк (двухдверный и четырехдверный), а также универсал. Дизайн первой версии был разработан в ателье Italdesign под руководством Джорджетто Джуджаро. Во втором поколении, дебютировавшем в 1981 году, линейка Passat пополнилась автомобилем в кузове седан.

Сейчас выпускается уже восьмое поколение модели, которое базируется на модульной платформе MQB — она же лежит в основе таких машин, как Volkswagen Golf и Skoda Octavia, а также большинства кроссоверов Volkswagen и Skoda — вплоть до Teramont.

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