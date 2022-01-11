Как из «Обливион»: минивэн Hyundai Staria будут продавать в России

Компания Hyundai сертифицировала в России модель Staria. Этот автомобиль будет предложен как семейный минивэн и как коммерческий фургон. Необычный дизайн и наличие версий с полным приводом могут стать основными козырями этой модели в борьбе за покупателя, считают эксперты.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Staria опубликовано в реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Согласно сертификационным документам, в России минивэн будет предложен в семи – и восьмиместном вариантах салона.

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Семиместная модификации Staria — это своеобразная персоналка для невысоких званием чиновников и бизнесменов средней руки с подобием оттоманки:

на втором ряду установлены два раздельных раскладывающихся кресла, с электроприводом и подогревом, оснащенные выдвигающимися подставками для ног.

Задний ряд по умолчанию находится в сложенном состоянии в багажной части кузова.

Версия, рассчитанная на восьмерых пассажиров, — это уже чисто семейный или пассажирский автомобиль: в середине установлен складывающийся по частям трехместный диван.

Автомобиль получил цифровую приборную панель, сенсорный дисплей мультимедиа и кнопочный селектор выбора режимов трансмиссии. На российском рынке Staria сертифицирована с 249-сильным бензиновым атмосферным мотором V6 объемом 3,5 литра, а также с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 177 лошадиных сил.

Для минивэна предусмотрена только восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.

При этом бензиновая модификация имеет исключительно передний привод, а дизельные машины будут доступны и в полноприводном исполнении.

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Для коммерческого клиента российские дилеры Hyundai предложат цельнометаллические фургоны Staria. В отличие от минивэна, они имеют упрощенное, утилитарное исполнение. Например, традиционный рычаг селектора коробки передач занимает место кнопочного переключателя трансмиссии, система мультимедиа для легкого коммерческого автомобиля (LCV) также доступна лишь в упрощенном формате. Впрочем, все версии машины получат цифровую панель приборов.

Подвеска фургонов Staria вместо пружин сзади, как у семейника, оснащена листовыми рессорами, которые больше подходят для грузоперевозок.

Версия LCV способна взять на борт до 1,1 тонны, а объем грузового отсека составляет 5 кубических метров — это означает, что помещаются три стандартных европаллета. Для сравнения в кузов пикапа типа Volkswagen Amarok входит всего две транспортных тары.

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Если минивэн доступен только с подъемной дверью багажника, то фургон оснащается двумя распашными створками. Грузовые версии Staria будут представлены в России только с передним приводом и со 177-сильным турбодизелем. Для них же доступна шестискоростная механическая коробка передач. Версии с автоматической трансмиссией, согласно ОТТС, способны буксировать прицеп максимальной массой до 1,5 тонны, а фургоны с механикой – до 2 тонн. И в том, и в другом случае водителю для управления таким автопоездом необходимо иметь права категории «Е».

Не дизайном единым

Новинка от Hyundai отличается от основных конкурентов необычным дизайном — вместо типичных фар горизонтальная полоска дневных ходовых огней с отдельными блоками светодиодной оптики. Именно ставка на нестандартный облик автомобиля может стать одним из способов привлечения покупателей, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Признаться, если бы не шильдик на капоте, я бы, наверное, даже и не понял, что за автомобиль передо мной. Футуристический дизайн, словно это не наше время, а какой-то концепт из «Обливион» с Томом Крузом.

Это, безусловно, очень серьезный козырь для Hyundai, думаю, что для многих потенциальных покупателей он может стать решающим фактором при выборе этой модели», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев.

Другим преимуществом корейского минивэна эксперт считает наличие в гамме полноприводных версий. Это может привлечь покупателей, которые ищут кроссоверы с большим салоном. Благодаря развитой дилерской сети корейцы смогут продавать несколько тысяч этих автомобилей в год, ожидает эксперт. При этом большая часть продаж будет приходиться на крупные мегаполисы.

Рыночные перспективы грузовой версии эксперт оценивает более сдержанно. Для перевозчиков дизайн машины стоит на последнем месте, гораздо более важным фактором является цена самого автомобиля и стоимость его эксплуатации.

«Успех цельнометаллического фургона Staria во многом будет зависит от того, удастся ли российскому офису Hyundai удержать цены на эту модель на уровне основных конкурентов», — отметил Бургазлиев.

Обеспечить приемлемую стоимость может запуск производства этой машины в России, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, Hyundai вполне может наладить крупноузловую сборку Staria на калининградском «Автоторе».

«Сейчас на нашем рынке есть устойчивый спрос и на легкую коммерческую технику, и на минивэны. Поэтому при взвешенной и продуманной маркетинговой политике обе модификации Hyundai Staria могут найти своего потребителя», — считает Моржаретто.