Какие автомобили с пробегом подорожали сильнее всего

Средняя стоимость подержанного автомобиля на российском рынке выросла за прошлый год на 21%. Сильнее всего рынка подорожали Hyundai, Kia и Volkswagen, хуже всего ситуация с ценами в Хабаровском крае и Московской области. Эксперты надеются на насыщение рынка новыми автомобилями, что снизит давление и на вторичку.

Цены на подержанные автомобили в России за прошедший год выросли в среднем на 20%, а объем продаж на рынке подержанных машин увеличился по итогам года почти на 5%, свидетельствуют данные исследования «Авито Авто».

Значительный рост цен на машины с пробегом объясняется в том числе влиянием дефицита полупроводников, а также роста цен на них, отмечают авторы исследования.

При этом новые машины в 2021 году подорожали еще сильнее.

Так, по данным аналитического агентства «Автостат», средневзвешенная цена на новый легковой автомобиль в России превысила в 2021 году 2 млн рублей (рост на 23%), а с учетом дилерских наценок и устанавливаемого допоборудования подорожание стало еще более значительным – до 40%.

Согласно исследованию «Авито Авто», самыми продаваемыми среди машин с пробегом оказались Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.

При этом наибольший рост цен по итогам года показали корейские марки.

Средняя цена автомобиля Kia достигла на «вторичке» 690 тыс. рублей – рост составил более 25%. На 24% подорожали машины марки Hyundai – они предлагаются в России в среднем за 560 тыс. рублей. В такую же сумму оцениваются и подержанные Volkswagen – их цена за прошедший год увеличилась на 23%.

Наиболее часто в прошедшем году россияне перепродавали машины Lada:

первые четыре строчки среди самых популярных моделей занимают Priora, Samara, Granta и Kalina. Среди моделей «АвтоВАЗа» Granta на вторичном рынке выросла как по объемам продаж, так и по цене – в рейтинге наиболее популярных машин она переместилась с пятого места на третье, а подорожала за год на 19%, до 345 тыс. рублей.

В 2021 году на те же 20%, что и Granta, подорожали автомобили ВАЗ-2107, выпуск которых завершился более 10 лет назад – средняя цена этой модели на вторичке достигла по итогам года 60 тыс. рублей. При этом цены существенно разнятся в зависимости от региона:

дороже всего подержанные автомобили продаются в Хабаровском крае (615 тыс. рублей), Московской и Ленинградской областях, дешевле – в Курганской области (180 тыс. рублей), Алтайском крае и Амурской области.

В ближайшие месяцы изменения ценового тренда ожидать не приходится как на первичном, так и на вторичном рынке, однако после стабилизации ситуации с поставками новых автомобилей появляется надежда на снижение цен, ожидают эксперты.

«Больше всего подорожали автомобили в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 – там рост составил порядка 30% за год. Более возрастные машины и стоят дешевле, и такой динамики роста цен на них нет, — объясняет «Газете.Ru» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

— Из-за того что на рынке новых автомобилей наблюдался дефицит, люди стремились не откладывать покупку, понимая, что цены неизбежно вырастут еще».

Дефицит спровоцировал спрос и на автомобили с пробегом, особенно на свежие: в 2021 году они дорожали быстрее новых, хотя обычно рынок подержанных машин по этому показателю отстает, добавляет эксперт, при этом пока нехватка авто на рынке не исчерпана, но динамика роста цен в ноябре-декабре снижалась.

«Так быстро, как раньше, стоимость машин расти уже не будет. Нормализация поставок новых машин ожидается во второй половине этого года, и это сразу же будет отражаться на рынке автомобилей с пробегом. Я думаю, что цены пойдут вниз»,

— заключает Удалов.

Не стоит забывать и об инфляционном давлении на авторынок и ряде других факторов,

способствующих подорожанию, отмечает аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов. Радикального снижения цен ожидать не стоит, даже когда нормализуется ситуация, но замедление произойдет, уверен он. Во втором полугодии ситуация скорее всего начнет выправляться, полагает аналитик.