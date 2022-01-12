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Автомобили

Гаишники потребовали не выкладывать их в Youtube. Что говорит закон

Юристы рассказали, можно ли публиковать видео с автоинспекторами

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
Госавтоинспекция предостерегла водителей от публикаций в интернете видеозаписей общения с инспекторами ДПС. Видео можно снимать только в качестве доказательства правонарушения, в противном случае это нарушение закона, говорят в ведомстве. Юристы не согласны, по их словам, размещение роликов в Youtube и соцсетях не является противоправным действием, поскольку гаишники выполняют свои обязанности публично. На их стороне судебная практика.

Водители и другие участники дорожного движения не вправе распространять в открытом доступе фото-видео и аудиосъемку своего общения с инспекторами ДПС — такой поступок является правонарушением, сообщило управление ГИБДД по Курской области на сайте Госавтоинспекции России. Использовать эти записи можно исключительно в качестве доказательств, утверждает ведомство.

«Размещение в сети Интернет видеозаписей, сделанных участниками дорожного движения или сотрудниками Госавтоинспекции, в которых фигурируют персональные данные, доступные для просмотра неопределенному кругу лиц, будет являться нарушением норм статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона «О персональных данных», — предупредили в ГИБДД.

В то же время в автоинспекции подчеркивают, что использование средств аудио и видеозаписи стимулирует к корректному поведению участников дорожного движения и сотрудников ГИБДД, предупреждает противоправные действия, обеспечивает противодействие коррупции.

«Никаких конфликтов, связанных с размещением таких роликов в сети Интернет, не было.

Мы информируем граждан о том, что они могут снимать [общение с сотрудником ГИБДД] для доказательства в суде, но выкладывать эти записи в сеть Интернет они не имеют права»,

— уточнили «Газете.Ru» в отделе пропаганды ГИБДД Курской области.

Правозащитники и активисты дорожных движений считают подобные заявления необоснованными. По словам блогера, члена Комитета по защите прав автовладельцев Кирилла Форманчука, гаишники, выполняя свои обязанности, должны быть готовы к тому, что их действия могут быть сняты на видео водителями.

«Инспектор ГИБДД – это, прежде всего, должностное лицо, и мы снимаем, как он гласно и публично несет службу, а не моется в душе.

Поэтому я делал и буду делать видео с неправомерными действиями автоинспекторов. Ведите себя адекватно, и не будет поводов для обид и претензий», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Форманчука, чуть больше года назад инспектор ГИБДД Свердловской области требовал от одного из активистов компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за публикацию ролика с его участием. Однако суд встал на сторону правозащитника и отклонил иск.

«Использование изображения истца, как должностного лица ГИБДД, в связи с исполнением им должностных обязанностей инспектора ГИБДД в оспариваемом видеоролике согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обусловлено общественными, публичными интересами, поэтому его согласие на использование изображения не требуется»,

— говорится в решении суда (копия имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Судебная коллегия, рассматривавшая дело, подчеркнула, что сотрудник автоинспекции «обязан принимать тот факт, что в целях обеспечения ответственного исполнения им должностных обязанностей он будет подвергаться публичному контролю».

Персональными данными не считаются

Нарушением требований ст. 152 ГК РФ могут считаться только выложенные в интернет видеоролики, на которых в действиях сотрудника ГИБДД нет каких-либо нарушений, считают юристы, специализирующиеся на защите персональных данных. По словам руководителя юридической фирмы «Афонин, Божор и партнеры» Михаила Божора, в этом случае суд вправе обязать автора ролика удалить его, а также по требованию гаишника выплатить компенсацию морального вреда.

«Если на видео будут зафиксированы какие-либо нарушения со стороны сотрудника ГИБДД, то такая видеозапись с изображением автоинспектора считается опубликованной в публичных интересах.

В этом случае, согласно п. 1 ст.152.1 ГК РФ («Охрана изображения гражданина»), согласие на использование изображения автоинспектора не требуется», — рассказал «Газете.Ru» Михаил Божор.

Он отметил, что теоретически штраф в размере 5-10 тыс. рублей по ст. 13.14 КоАП «Разглашение информации с ограниченным доступом» может грозить автору видео, если в ролике будут обнародованы персональные данные сотрудника ГИБДД. Но это возможно только в случае, если гаишник на видео полностью укажет свое ФИО и дату рождения, подчеркнул юрист. На практике такое развитие события маловероятно.

«Фраза вроде «инспектор ГИБДД, лейтенант Иванов», как и информация с нагрудного знака сотрудника ГИБДД, зафиксированные на видео, персональными данным не считаются»,

— отметил Божор.

В МВД России на запрос «Газеты.Ru» относительно правил фото-видеосъемки сотрудников ГИБДД водителями и последующего использования этих записей оперативно ответить не смогли.

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