«Обилетила» тысячи авто. В Ленобласти камера незаконно фиксировала штрафы

В Ленинградской области из-за некорректной работы камеры фиксации нарушений ПДД несколько тысяч автомобилистов получили необоснованные штрафы за превышение скорости. Местное управление ГИБДД порекомендовало водителям писать заявления, хотя сроки обжалования давно вышли. Те, кто оплатил штраф, едва ли смогут его вернуть из-за бюрократии, предупреждают эксперты.

Нарушения, связанные с работой комплекса фиксации нарушений ПДД, были обнаружены гаишниками еще в октябре прошлого года, однако информацию об этом управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало на своем официальном сайте только сейчас.

Камера, установленная на региональной трассе «Кириши-Городище-Волхов» в городе Волхов, была настроена на максимальный порог скорости в 40 км/ч, однако соответствующие дорожные знаки ограничений на этом участке дороги отсутствовали

в период с 11 по 21 октября 2021 года, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Этот комплекс около полугода работал в тестовом режиме, сообщили «Газете.Ru» в ГИБДД Волховского района Ленобласти. По окончанию тестового периода (11 октября прошлого года) аппаратура начала работать полноценно, но поскольку знаков на данном участие трассы не было, автомобилисты не могли знать об изменении скоростного режима, отметили в ведомстве.

«В отдел стали практически сразу же обращаться граждане с жалобами на штрафы. Все жалобы тех, кто к нам обратился, были удовлетворены, постановления отменили», — рассказал «Газете.Ru» инспектор по пропаганде ГИБДД по Волховскому району Игорь Заморев.

В ГИБДД признают, что часть неправомерных штрафов до сих пор так и не отменена.

Один из жителей Волхова рассказал «Газете.Ru», что его родственнику, также получившему штраф с этой камеры, оспорить его через сайт «Госуслуги» не удалось: ввиду перебоев в работе сайта истек десятидневный срок на обжалование.

По данным прокуратуры Ленинградской области,

за десять дней, в течение которых участок трассы не был обозначен дорожными знаками, необоснованные штрафы получили несколько тысяч автомобилистов.

Более 1,5 тыс. из них уже отменены, подчеркнули в надзорном ведомстве, впрочем, не уточнив, сколько всего за этот период зафиксировала камера необоснованных нарушений.

В итоге городской прокурор Волхова вынес представление и привлек к дисциплинарной ответственности и.о. руководителя ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Ленинградской области и директора ГП «Киришское ДРСУ», отмечается в сообщении региональной прокуратуры.

Водителям, которые уже оплатили несправедливые штрафы, в ГИБДД рекомендуют написать заявление на имя начальника подразделения Госавтоинспекции (как по месту вынесения постановления, так и по месту жительства автомобилиста) с требованием о возмещении перечисленных средств. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие оплату штрафа, отметили в ведомстве.

Забыли про ограничения

Значительная часть нарушений, касающихся работы камер, связана с недобросовестным исполнением сотрудниками ГИБДД своих обязанностей, считает замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов. Именно автоинспекция, исходя из состояния аварийности на том или ином участке дороги, определяет места установки таких комплексов, отметил он.

«Хорошо, что автоинспекторы отреагировали и признали ошибку. Но возникает вопрос: а куда они раньше смотрели?

Ведь у ГИБДД есть информация, где расположена и какое именно нарушение контролирует та или иная камера. Совершенно непонятно, почему нельзя было заранее отправить на этот участок дороги экипаж, который бы проконтролировал, что там все в порядке со знаками», — недоумевает активист.

По его словам, вполне вероятно, гаишники просто забыли о существовании данной камеры, а когда к ним пришли недовольные водители, стали спешно исправлять ситуацию.

Факт признания штрафа незаконным не избавляет водителей, которые его оплатили, от проблем с возвратом своих денег, говорит адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Автомобилисту для начала необходимо обратиться в ГИБДД с ходатайством о продлении сроков обжалования постановления.

Чаще всего в подобных ситуациях отведенный на это законом срок (10 суток) уже истек, отмечает он. Затем придется подать заявление о прекращении производства по делу и отмене штрафа. После этого, надо написать в ГИБДД очередное заявление – на этот раз о возврате средств, перечисленных в казну в виде штрафа.

Если же произошло принудительное взыскание штрафа, то с заявлением о компенсации водителю необходимо обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), подчеркнул юрист.

«Процесс непростой и не быстрый. Как правило, деньги уже ушли в казну, а в этом случае независимо от суммы получить их обратно крайне сложно.

Скорее всего придется обращаться в суд, привлекать в качестве ответчика Федеральное казначейство в лице его регионального отделения, поскольку штрафы за нарушения ПДД идут в региональные бюджеты», — заявил Сергей Радько в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, на практике случаи, когда автомобилисты проходят все эти процедуры, практически не встречаются. Поскольку речь, как правило, идет о небольших суммах, водители предпочитают просто забыть об этих деньгах, даже несмотря на то, что сам штраф признан незаконным, отмечает он.

В Федеральной службе судебных приставов (ФСПП) подтвердили, что решения о компенсации в подобных ситуациях принимаются индивидуально.

«При поступлении в ФССП России постановлений ГИБДД об отмене ранее вынесенных постановлений об административных правонарушениях в связи с технической ошибкой будут приниматься соответствующие решения в рамках конкретных исполнительных производств»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

Значительно упростить процесс обжалования незаконных штрафов призван законопроект, предусматривающий автоматическое прекращение производства по делу в случае, когда проступок водителя был зафиксирован камерой, работающей с нарушениями установленных правил. Один из соавторов документа, сенатор Андрей Клишас сообщил «Газете.Ru», что законопроект пока не принят Госдумой во втором и третьем чтении, на рассмотрение в Совет Федерации он может поступить только после этих шагов.

В МВД России на запрос относительно мер, которые предпринимает ведомство для предотвращения подобных случаев, оперативно ответить не смогли. В комитете финансов Ленинградской области также не ответили, планируют ли они добровольно возвращать автомобилистам средства, уплаченные в местную казну в виде необоснованных штрафов.