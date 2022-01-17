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Автомобили

Как беспорядки в Казахстане ударили по автопрому России

Российские автокомпании оценили потери от кризиса в Казахстане

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Depositphotos
На фоне чрезвычайной ситуации в Казахстане некоторые из российских производителей остановили отгрузку машин в соседнюю страну, другие опасаются снижения спроса на свою продукцию. Казахстанские автопроизводители надеются на скорую нормализацию ситуации. Потери от волнений могут отчасти нивелироваться дефицитом машин, поскольку спрос на рынке по-прежнему превышает предложение, отмечают эксперты.

Казахстанские автодилеры постепенно возобновляют работу после протестов в стране, пришедшихся на новогодние праздники. Однако поток посетителей в автосалонах ниже, чем в обычное время.

«Автосалоны в Казахстане останавливали работу на несколько дней. Обстановка в Алма-Ате и в стране стабилизировалась, бизнес, по большей части, возобновил работу после новогодних выходных и прошедших волнений», — рассказал «Газете.Ru» зампред правления ассоциации «КазАвтоПром» (объединяет предприятия автопрома Казахстана) Артур Мискарян.

По его словам, во время беспорядков на прошлой неделе автосалоны в стране были закрыты, а часть автомобилей отправлена из шоу-румов на территорию складов. Также в дилерских центрах и на некоторых автомобильных заводах была усилена охрана.

«Конечно, народу меньше, чем в обычное время. Но все равно люди приходят, машины в наличии есть», — рассказал менеджер автосалона Nissan в Нур-Султане, куда обратился с вопросами о ситуации корреспондент «Газеты.Ru».

Поток клиентов есть и в салонах Kia в том же городе. Однако проблемы наблюдаются с самими автомобилями: в частности, нет популярных моделей в наличии и сроки будущих поставок неизвестны.

В Алма-Ате, наиболее пострадавшей от беспорядков, автосалоны работают по сокращенному графику:

во второй половине дня телефоны уже не отвечают в алма-атинских салонах Hyundai, Renault и Lada.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские автокомпании, поставляющие в соседнюю страну готовые автомобили и машинокомплекты, с осторожностью оценивают влияние политического кризиса в Казахстане на свой бизнес. Впрочем, некоторым из них все же пришлось скорректировать график поставок.

«События в Казахстане произошли буквально на днях и мы их не комментируем.

По информации наших партнеров, завод и автосалоны не пострадали и находятся в безопасности»,

— сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В российском офисе Nissan «Газете.Ru» сообщили, что поставки автомобилей в Казахстан из-за беспорядков и чрезвычайного положения были остановлены и возобновятся только после снятия режима ЧС.

При этом на объемы продаж в соседней стране сложившаяся ситуация не повлияет, надеются в Nissan.

Производственная площадка Renault в Казахстане обеспечена достаточным количеством деталей, сообщили «Газете.Ru» в компании.

«Казахстан является для нас важным направлением развития на рынках СНГ, мы внимательно следим за развитием ситуации и рассчитываем на ее нормализацию в кратчайшие сроки», — отметила пиар-директор «Renault Россия» Оксана Вершинина.

Отгрузки автомобилей УАЗ в Казахстан были завершены до начала беспорядков и следующая поставка запланирована на конец января или начало февраля, уточнили «Газете.Ru» во внешней пресс-службе УАЗа.

«Беспорядки, к сожалению, нанесли существенный урон экономике Казахстана. И это безусловно скажется на платежеспособном спросе», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» пиар-менеджер УАЗа Михаил Медведев.

По словам Артура Мискаряна из «КазАвтоПрома», в целом на рынке наблюдается высокий спрос на новые автомобили, в особенности – в бюджетном сегменте. Однако на рынке неизбежно сказывается продолжающийся дефицит автомобилей.

«В прошедшем году продажи автомобилей выросли на 25%, несмотря на дефицит и ценовой рост. Базовый прогноз предполагает рост продаж в 2022 году на 10-15%», — ожидает он.

Рыночные потери автокомпаний от политического кризиса могут быть отчасти нивелированы дефицитом автомобилей, поскольку спрос по-прежнему превышает предложение, отмечают эксперты.

«Необходимо смотреть, как ситуация будет развиваться. Возможно, что обстановка нормализуется и положение наших автопроизводителей в Казахстане будет стабильным,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, — К тому же начало года с точки зрения продаж традиционно является «низким» сезоном».

Однако спрос на автомобили очень сильно зависит от общей экономической ситуации в регионе. И от того, как она будет развиваться, напрямую зависят и будущие объемы продаж, добавляет он.

«Как правило, контракты на поставки машинокомплектов заключаются за 2,5-3,5 месяца до производства, отгружаются детали – за месяц-полтора, — объясняет «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, — На поставках в январе и феврале нынешняя ситуация вряд ли отразится».

При этом комплектующие и готовые автомобили продолжают дорожать во всем мире, и на этом фоне продажи автомобилей в Казахстане вполне могут снизиться вслед за снижением платежеспособного спроса, полагает он.

«Если инфляция в Казахстане будет больше, чем в России, это может оказать дополнительное влияние. Не думаю, что спад будет большим, но на 5-10% продажи автомобилей в Казахстане могут снизиться», — прогнозирует Бургазлиев.

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