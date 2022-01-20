Опыт владения: подержанный Hyundai Solaris первого поколения

Hyundai Solaris – один из наиболее популярных автомобилей на вторичным рынке. Владелец такой машины, москвич Сергей Жаднов, рассказал «Газете.Ru», почему сделал выбрал именно в его пользу и поделился опытом эксплуатации.

Свой хетчбэк Solaris инженер по монтажу слаботочных систем Сергей Жаднов покупал в 2014 году, хотя выпущен она был в конце 2013-го. Автомобиль с 1,4-литровым мотором мощностью 107 лошадиных сил и пятиступенчатой механикой обошелся ему в 550 тыс. руб. По тем временам оснащен автомобиль довольно неплохо: климат-контролем, подогревом передних сидений, аудиосистемой с 6 динамиками. Из-за особенностей работы Сергея ему принципиально важен был именно двухобъемный салон.

«Мне постоянно приходится возить с собой на объекты стремянку, провода, длинные кабель-каналы, кучу инструментов. Да, и коляску дочки тоже надо куда-то было девать. Седаны на рассматривал в принципе, приглядывался к универсалу Ford Focus, но дорого выходило, а подержанную машину брать не хотелось», — рассказывает собеседник «Газеты.Ru».

Перед покупкой, менеджер автосалона поинтересовался, не рассматривается ли в качестве альтернативы модель i30, и предложил пройти тест-драйв.

«Прокатились несколько километров на Hyundai i30. Ну, вот не чувствую ее габаритов и все тут. Сел в Solaris – как будто свою любимую куртку надел»,

— отметил собеседник.

Супруга Сергея крайне редко садится за руль, но если ей требуется куда-то самостоятельно поехать, то у нее не возникает никаких трудностей ни с управлением машиной, ни с ее парковкой и маневрированием. Несмотря на свои небольшие габариты, автомобиль очень вместительный, отметил владелец машины. Когда несколько лет назад в квартире делали ремонт, все материалы привозили из магазинов только на Solaris, подчеркнул он.

«И двухметровые рулоны линолеума на нем возил, и пачки ламината, и матрасы. Все влезало без проблем, даже стиральную машину без коробки смогли впихнуть через багажник, сложив задние сиденья»,

— рассказывает автолюбитель.

Такие грузоперевозки, правда, сказались на обшивке салона и багажника. Приятный на ощупь пластик очень легко царапается, подчеркнул автовладелец. В качестве напоминания о необходимости тщательнее упаковывать перевозимый груз на передней панели в районе бардачка и внутренней части крыши багажника осталось несколько глубоких борозд.

Практически сразу после покупки Сергей с семьей поехал на машине к Черному морю. По его словам, если на предыдущем семейном автомобиле Kia Spectra уже через пару часов начинала ныть спина и затекать поясница, то на Solaris он сам не заметил как практически без остановок доехал до Ростова-на-Дону.

«Мне и жене с дочкой сразу понравилась подвеска автомобиля – она очень мягкая и комфортная», — отметил Сергей.

Автовладелец не ожидал, что 107-сильный мотор будет приемистым и экономичным. Летом средний расход бензина обычно не превышает 6 литров на 100 км, несмотря на практически постоянно работающий климат-контроль и толкание в пробках. Зимой расход горючего увеличивается примерно до 7-8 литров на «сотню». При этом машину официально разрешено заправлять 92-м бензином.

«Чаще всего им и заправляюсь. Несколько раз заливал 95-й — особо разницы не почувствовал. Ну, может чуть активнее машина окликается на нажатие педали газа», — говорит Жаднов.

Из существенных недостатков машины Сергей, в первую очередь, упомянул тусклые фары, что минус с точки зрения безопасности.

«Они могли бы быть и поярче: ночью приходится постоянно ездить с включенными передними противотуманками. Иначе рассмотреть что-та на неосвещенной загородной дороге проблематично», — говорит он.

close 100% Сергей Жаднов

Критикует владелец Solaris и шумоизоляцию салона — при движении по трассе очень гулко шумят ветер и шины. Во время дождя в машине даже иногда невозможно разговаривать с пассажиром.

«Уже давно собираюсь самостоятельно сделать дополнительную шумоизоляцию, да, все руки не доходят», — жалуется владелец.

Еще один минус машины слишком мягкий лак, которым покрыт кузов. По словам хозяина Solaris,

царапины и потертости могут возникнуть даже при легком контакте с ветками.

При этом и само покрытие краской не сказать, чтобы прочное. После круглогодичной эксплуатации от соли и реагентов краска на кромках дверей вспучилась. Мелкие сколы и царапины до сих пор не покрылись ржавчиной.

Единственное исключение – дверь багажника: на ней уже на третий год эксплуатации около уплотнителя стекла начала пузыриться краска. Это было признано заводским браком и кузовную деталь поменяли по гарантии.

«Во дворе «Газель» зацепила мою машину, помялся капот, краска отлетела.

Уже не помню, почему не стали заявлять в страховую компанию, — то ли времени не было, то ли куда-то уезжали. Просто отстучал вмятину киянкой, даже не покрасил — уже третья зима, но ржавчины на поврежденном месте пока нет», — говорит Сергей.

close 100% Сергей Жаднов

За все восемь лет владения хетчбэком потребность у собственника в тросе или лопате так и не возникла. Благодаря приличному клиренсу (16 см) и коротким свесам, даже во время снегопадов автомобиль всегда сам выбирается из сугробов, говорит автовладелец. С момента покупки и до сих пор машина обслуживается в официальных техцентрах через каждые 15 тыс. пробега. По словам собеседника,

почти за 140 тыс. пробега никаких серьезных поломок не произошло, обслуживание сводилось к замене масла, фильтров, приводных ремней и других расходников.

В среднем, визит к дилеру обходится в 8-12 тыс. руб., отметил он.

«Где-то на 40-45 тысячах километров начала постукивать подвеска. Дилер провел диагностику — приговорил стойки стабилизатора. Механики сказали, что это частая болячка у этой модели. Мне их поменяли по гарантии», — рассказал Жаднов.

При пробеге в 60 тыс. км были заменены тормозные диски, и сейчас на 140 тыс. Сергей снова планирует их замену. На пятом году эксплуатации пришлось приобрести новый аккумулятор: заводской уже слабо держал заряд.

«Очень жалею, что хетчбэк Solaris сняли с производства. С удовольствием снова взял бы точно такую же машину», — заключил собеседник.