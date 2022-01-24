Автопром дал заднюю: производство автомобилей в России сильно упростят

Минпромторг России собирается кардинально пересмотреть и облегчить условия для компаний, собирающих автомобили в России, выяснила «Газета.Ru». Из условий промышленных специнвестконтрактов исключаются требования по достижению высокого уровня локализации 90% продукции. Ранее поставленную высокую планку по локализации производства в 7 тыс. баллов достичь невозможно, признали в министерстве. Российский авторынок слишком мал, чтобы диктовать производителям жесткие условия, а для успешной работы автокомпаний крайне необходимы стабильные правила игры, говорят эксперты.

Минпромторг разработал проект постановления правительства (есть у «Газеты.Ru»), который вносит существенные изменения в условия для работы автопроизводителей в нашей стране в рамках режима специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Согласно документу, требования о том, что в течение каждого года действия контракта компании (при производстве не менее 90% легковых машин, грузовиков и автобусов) должны набрать не менее 7 тыс. баллов по технологическим операциям, предлагается распространить только на «старые» СПИКи, которые регламентируются постановлением правительства №708 ‎от 16 июля 2015 г.

В отношении СПИК 2.0, правила заключения которых были утверждены постановлением правительства РФ № 1048 от 16 июля 2020 г., такую норму Минпромторг предлагает не применять.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства, распространение этого требования к усовершенствованному СПИК «не представляется целесообразным ввиду специализации таких инвестиционных контрактов ‎на локализации конкретных уникальных технологий».

Объем продукции в рамках таких контрактов не позволяет обеспечить необходимые условия для локализации технологических операций, обеспечивающих балльную оценку такой продукции на уровне не ниже 7 тыс. баллов,

подчеркивается в документе.

«Газета.Ru» обратилась в Минпромторг с вопросами о том, чем вызвана необходимость уточнения условий для автопроизводителей и целях этого нововведения, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.

Уровень локализации для автомобилей, собираемых в России, оценивается Минпромторгом в баллах по специальной методике.

Определенное количество баллов присваивается каждому компоненту машины и производственной операции.

Отчеты по промышленным операциям автопроизводители направляют в Торгово-промышленную палату, которая выдает акт экспертизы о соответствии продукции требованиям постановления правительства № 719. Для Минпромторга этот акт является подтверждением того, что автомобили (как российских, так и иностранных марок) можно отнести к произведенным на территории РФ.

Соответственно такой товар уже может приобретаться госведомствами в рамках госзакупок.

Показатель локализации дает автокомпаниям, подписавшим СПИК, ряд преференций со стороны государства: в зависимости от него они получают компенсацию утилизационного сбора, а также могут рассчитывать на другие меры господдержки, в том числе обширные промышленные субсидии и программы поддержки стимулирования спроса на авторынке (льготные автокредиты, «трейд-ин», автолизинг и прочее). Условия СПИКов по каждой автокомпании заключены на конфиденциальных условиях и не являются равнозначными для всех участников рынка.

Требование о локализации технологий на 7000 баллов невыполнимо практически ни одним из автопроизводителей, в лучшем случае компания сможет достаточно глубоко освоить одну модель с устаревшими технологиями, которые уже неактуальны во многих странах, говорит «Газете.Ru» представитель одной из крупных автокомпаний, выпускающих автомобили в России.

«Если мы говорим о конкурентоспособной продукции, то, к сожалению, такие невыполнимые требования по локализации приводят только к сокращению модельного ряда и локализации устаревших технологий»,

— отметил собеседник.

Столь жесткие требования к локализации на фоне значительного сокращения господдержки ведут к удорожанию производства и сокращению потенциальных экспортных рынков, стратегию развития отрасли необходимо срочно пересматривать, добавляет представитель автокомпании.

Любое изменение правил игры на российском автомобильном рынке вызывает активную реакцию автопроизводителей, которые уже здесь работают или готовы прийти, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если постановление по уменьшению количества баллов или необязательности их достижения будет принято, то возникает вопрос в правильности постановки этих целевых показателей изначально и того эффекта, которого необходимо добиться, — рассуждает Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru», —

Было бы справедливо, если в этом отношении сохранялись бы чёткие, понятные и неизменные, хотя бы в среднесрочной перспективе, условия, а еще более справедливо – оценить, кто сколько инвестировал, принес в казну налогов и реально локализовал продукцию в России».

Условия работы для автопроизводителей в России меняются слишком быстро, это вызывает вопросы, насколько данная политика реализуема, добавляет эксперт.

«СПИКи мне очень не нравятся. В свое время это сыграло свою роль, политика была построена правильно – в Россию привлекли очень многих производителей автомобилей и комплектующих, — говорит «Газете.Ru» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, —

Дальше ситуация, с моей точки зрения, зашла в тупик, потому что впоследствии все превратилось в документ ради выполнения документа».

Требовать от производителей комплектующих, чтобы они локализовали в России сложную высокотехнологичную продукцию бессмысленно при небольших объемах нашего рынка, добавляет он.

«Если процедура будет упрощена, это пойдет всем во благо. Вся суть локализации – сделать автомобили дешевле и доступнее для потребителя. А получается, что на сегодняшний день нет никакой разницы между автомобилями, произведенными в России и в Германии, а иногда произведенные за рубежом оказываются даже дешевле», — заключил Моржаретто.