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Следователь МВД задавил одного человека, покалечил второго и пожаловался Путину

Полицейский на себе проверил, как расследуются дела о ДТП

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Илья Онышко

Илья Онышко

Илья Онышко/YouTube
Следователь МВД из Свердловской области задавил двух людей, один из которых скончался. Суд приговорил его к колонии, но полицейский усмотрел в расследовании предвзятость и теперь добивается отмены приговора. Для подкрепления своей позиции он обратился к президенту и главам силового блока. Следователь МВД на себе узнал, как расследуются уголовные дела, отмечают правозащитники.

Накануне лейтенант МВД Илья Онышко разместил на YouTube видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой взять его дело под личный контроль.

Месяцем ранее Верхнесалдинский районный суд Свердловской области признал Онышко виновным в ДТП и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Сама авария произошла в ночь с 25 на 26 октября 2019 года. Следователь сбил двух пешеходов в деревне Северная: мужчина скончался в больнице через месяц, а женщина получила тяжелые увечья.

Полицейский утверждает, что пешеходы сидели на дороге в темной одежде и он их попросту не заметил. В то же время на записи видеорегистратора видно, как женщина во время удара находится на ногах и пытается увернуться от удара. Онышко при этом не пытается отрулить от наезда в противоположную от людей сторону,

более того, его машина как бы доворачивает в сторону пешеходов.

Фонари освещения находятся на небольшом удалении от места аварии. Сейчас дело находится на апелляции.

У Онышко принципиальные претензии к тому, как велось в его отношении расследование, оно было сфальсифицировано, считает он.

«При проведении следственного эксперимента, который проходил без меня, не учитывались погодные условия в момент ДТП, было изменено уличное освещение, заменены фары в транспортном средстве.

Считаю, что уголовное дело против меня полностью сфальсифицировано и носит обвинительный уклон. Решение суда считаю незаконным и необоснованным»,

— заявил Илья Онышко в видеообращении.

Осужденный утверждает, что водитель, который участвовал в следственном эксперименте, в ходе судебного разбирательства заявил, что сам не видел установленного на дороге манекена, а остановил машину по команде следователя. Понятые, которые присутствовали в следственных действиях, признались, что не вчитывались в протокол, а подписали его там, где им было указано, добавил он. Однако эти заявления судом приняты не были, подчеркнул Онышко.

«Экспертиза установила, что оба пешехода были в сильном алкогольном опьянении», — заявил «Газете.Ru» Илья Онышко.

Полицейский говорит, что в момент ДТП была плохая видимость, шел дождь, поэтому он ехал со скоростью около 40 км/ч. Однако в следственном управлении СКР по Свердловской области приводят другие данные.

«Мужчина ехал в зоне дорожного знака, запрещающего движение со скоростью свыше 40 км/ч, при этом фактическая скорость управляемого им автомобиля в тот момент составляла более 70 км/ч»,

говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Поскольку приговор суда еще не вступил в силу, Илья Онышко из полиции не уволен, однако от исполнения обязанностей следователя отстранен.

«Сижу на входе в отдел полиции, проверяю паспорта и сумки посетителей», — сообщил он.

Обвиняемый подчеркивает, что на службу в правоохранительные органы пришел сразу после окончания Уральского юридического института МВД России в сентябре 2019 года. А уже через полтора месяца попал в ДТП.

«Я за это время не то что перейти дорогу кому-то не успел, даже с некоторыми коллегами еще толком не познакомился. Возможно, в СК хотят сделать палку. Возможно, кто-то решил таким образом выслужиться и получить звездочку на погоны», — рассуждает Онышко о своем деле.

Почувствовал на себе

Следователь, обвиняемый в ДТП, лично столкнулся с системой, в которой сам же работает, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, тенденция последних лет показывает, что в подавляющем большинстве случаев при рассмотрении подобных дел суды выносят обвинительные приговоры.

«Сотрудник полиции, на себе почувствовал все, как расследуются дела о ДТП и какие и судебных решений по ним выносятся»,

— заявил «Газете.Ru» Шкуматов.

Следователи чаще всего ссылаются на пункт 10.1 ПДД, согласно которому, водитель должен выбирать скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, добавил он.

Для вынесений взвешенных решений по уголовным делам, связанным с ДТП, требуется специальные знания и сложные экспертизы, отмечает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Как показывает практика зачастую следователи лишь соблюдают формальные процедуры, предусмотренные законом. А судьи, заваленные другими делами, не особо вдаются в подробности происшествия», — отметил адвокат.

При этом все чаще обвиняемые по таким делам получают условное наказание или сравнительно небольшой срок лишения свободы, позволяющий воспользоваться условно-досрочным освобождением из мест заключения, подчеркнул он. По словам Радько, в последнее время в адвокатской среде год условного лишения свободы за ДТП уже приравнивается к оправдательному приговору.

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