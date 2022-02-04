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Автомобили

Авторынок в январе: корейцы съели Lada Granta, а китайцы — остальных

Модель Kia Rio отняла у Lada звание самой продаваемой модели

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Егор Алеев/ТАСС
По итогам января на российском авторынке сменился лидер продаж – Kia Rio опередила Lada Vesta и Granta. На фоне снижения объемов у европейских автопроизводителей китайские марки продолжают стремительный рост. Рынок по-прежнему напрямую зависит от поставок машин, и у китайцев здесь наблюдается явное преимущество, отмечают эксперты.

По итогам января продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились почти на 4% по сравнению с январем 2021 года, свидетельствует статистика комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России (АЕБ). За месяц в нашей стране проданы 91,6 тыс. машин.

Kia Rio в январе вышла на первое место среди наиболее продаваемых в России автомобилей с результатом 6,2 тыс. штук, оттеснив на второе и третье место многолетних лидеров – Lada Vesta и Granta.

Снижение продаж на 1,6 тыс. экземпляров по сравнению с январем 2021-го не помешало корейскому автомобилю занять лидирующую позицию. Продажи Lada Vesta по итогам месяца составили менее 6 тыс. автомобилей, Granta разошлась тиражом 5,5 тыс. экземпляров.

На вопросы «Газеты.Ru», о причинах потери лидерства в рейтинге самых популярных моделей и предпосылках к его возвращению на «АвтоВАЗе» не ответили.

«Не стоит делать выводов из столь короткой статистики»,

— отметил в беседе с «Газетой.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В целом снижение объемов продаж наблюдается у большинства лидеров рынка. «АвтоВАЗ» реализовал за месяц чуть более 18 тыс. автомобилей (-17% к январю прошлого года), спад на 18% (до 12,3 тыс. машин) наблюдается у Kia, продажи Renault (около 8 тыс. машин) уменьшились на 7%, Volkswagen и Skoda просели на 24% и 36% соответственно.

Продажи также снизились у большинства премиум-марок, включая Audi, Lexus, Porsche, Jaguar и Land Rover, Volvo, Jeep – в плюсе только Infiniti и Genesis. Статистика продаж Mercedes-Benz и BMW за январь неизвестна – эти компании публикуют свои результаты раз в квартал.

В плюсе Hyundai, Nissan и Toyota. Корейский автопроизводитель увеличил продажи на 4%, до 11,4 тыс. машин, прирост у японских брендов – на 30% и 15% соответственно. По итогам января в России продано почти 4,3 тыс. Nissan и 6,1 тыс. Toyota. Вдвое увеличились продажи Mitsubishi — за месяц более 2 тыс. автомобилей.

Китайцы у руля

На фоне общего падения рынка китайские бренды Haval, Chery и Geely продолжают бурный рост. За месяц в России реализовано почти 3,2 тыс. Haval (рост на 102% к аналогичному месяцу прошлого года), более 3,6 тыс. Chery и Cheryexeed (+82%) и почти 1,9 тыс. Geely (+239%).

Автомобильный рынок в нашей стране по-прежнему находится под влиянием дефицита машин, поэтому смена лидеров продаж в тех или иных сегментах неизбежна, объясняют представители отрасли и эксперты.

«У «АвтоВАЗа» в прошлом году были проблемы с выпуском Granta – производство неоднократно останавливалось.

Дилерам просто нечего продавать – у них физически нет машин, — объясняет «Газете.Ru» гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. — Похожая ситуация у Skoda и Volkswagen: у них сильное падение в январе также обусловлено прежде всего перебоями в поставках автомобилей в автосалоны».

Сейчас картина продаж очень сильно зависит от производства машин и их поставок. У китайских брендов машины есть наличии, поэтому они и показывают огромный скачок по продажам, добавляет он.

«Можно ожидать, что бренд Kia сохранит лидерство в бюджетном сегменте, так как у импортера есть планы по увеличению производства моделей Kia Rio и Kia Rio X,

— говорит «Газете.Ru» директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Андрей Каменский. — Основная доля продаж по бренду будет нацелена на эти две модели».

Продажи в 2022 году будут напрямую зависеть от объемов поставок автомобилей, разнообразия моделей и комплектаций, бесперебойной логистики. Ситуация с дефицитом находится в стагнации, констатирует он.

«Все идет к тому, что традиционный покупатель моделей «АвтоВАЗа» постепенно переходит на автомобили корейских и китайских брендов,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. — Это связано и с нехваткой самих машин, и с невнятной ценовой политикой «АвтоВАЗа», и с более жесткой политикой корейских брендов в работе с дилерами».

Эта тенденция только усилится, если в обозримой перспективе китайские автопроизводители выведут на российский рынок компактные бюджетные модели, заключает он.

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