Взорвался радиатор, пропала щетка. Какие болячки у десятилетнего Chevrolet Lacetti

Выбирая машину в 2012 году, врач, методист лечебной физкультуры Сергей Атланов был несколько ограничен в финансах. Наличие большой семьи и дачи сужало выбор: седаны и компактные хетчбэки он не рассматривал в принципе. Нужен был исключительно универсал.
«Ford Focus второго поколения на тот момент уже не выпускали, а модели нового поколения с кузовом универсал еще не было. Очень хотел только появившийся на рынке Renault Duster, но на тот момент на него были огромные очереди», — вспоминает Атланов.
В итоге он остановился на Lacetti. Машина с 1,6-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил, 5-ступенчатой механикой, кондиционером, элетростеклоподъемниками и аудиоподготовкой (6 колонок без головного устройства) обошлась ему в 540 тыс. рублей.
Первое, что сделал автовладелец после покупки, – оснастил автомобиль магнитолой с дисплеем. На передней панели Lacetti специально предусмотрено место для установки как обычной аудиосистемы, так и двухдиновой.
Первые три года, пока на автомобиль действовала гарантия, машина обслуживалась у официального дилера.
По словам владельца, за это время никаких внеплановых ремонтов его Lacetti не требовал. В дальнейшем ТО машины он производил у знакомого автомеханика, а несложные работы выполнял самостоятельно.
«Фактически посещения дилера сводились лишь к регламентному обслуживанию с заменой масла, фильтров и других расходных материалов. В среднем за ТО отдавал 7-8 тыс. рублей», — рассказал автомобилист о расходах на обслуживание машины в официальном техцентре.
Несколько дороже обошелся ему визит в дилерский центр при пробеге в 60 тыс. км. Во время этого техобслуживания, согласно регламенту, были также заменены ремень ГРМ, натяжные ролики, помпа и свечи зажигания За эти работы Сергей заплатил дополнительно еще около 9 тыс. рублей.
«Дилер порекомендовал также заменить тормозные диски и колодки, но запросил за это 25 или 30 тыс. рублей. Показалось дороговато, поэтому в итоге все поменял сам. Все детали обошлись меньше чем в 10 тыс. рублей.», — рассказал он.
По словам хозяина Lacetti, за первые пять лет эксплуатации серьезных неполадок не было. Единственное нарекание вызвали «сверчки» в салоне, которые появились уже на второй или третий год.
Сюрпризы автомобиль начал преподносить сразу после окончания гарантийного пробега в 100 тыс. километров.
«Летом по непонятной причине взорвался радиатор охлаждения двигателя. Не просто потек, а именно лопнул по шву. Пришлось тащить машину на тросе. На одометре было 102 или 105 тыс. километров», — отметил врач.
Радиатор и крышку расширительного бачка (причиной взрыва мог стать несработавший клапан, который стравливает избыточное давление в системе охлаждения) Атланов заказал в интернет-магазине за 10 тыс. рублей. Работы по его замене в неофициальной автомастерской обошлись в 3-4 тыс. рублей.
При пробеге около 110-115 тыс. километров загудел задний ступичный подшипник. На 130 тыс. пришлось заменить застучавшие стойки стабилизатора, примерно в это же время развалилась шаровая опора. Еще через 10-15 тыс. километров вышел из строя лямбда-зонд. Устранение этих неполадок в общей сложности обошлось приблизительно в 25-30 тыс. рублей.
Неприятный сюрприз на седьмом году эксплуатации преподнесла система кондиционирования воздуха. В какой-то момент автовладелец заметил, что кондиционер стал работать хуже: воздух охлаждался очень слабо. Оказалось, что в трубке высокого давления образовалась микротрещина, через которую начал уходить фреон.
«Обычная алюминиевая трубка: думал, куплю максимум за пару тысяч. Когда начал искать, не поверил своим глазам: самая дешевая продавалась под заказ за 21 тыс. рублей. Решил взять подержанную на авторазборке. Заплатил за нее около 3,5 тыс.», — сообщил он.
По словам Сергея,
климатическая установка – одно из слабых мест на Сhevrolet Lacetti.
На протяжении последних трех-четырех лет регулярно происходят сбои в блоке управления кондиционером и обогревом заднего стекла. Проблема заключается в периодически залипающих кнопках. Чтобы починить их, необходимо разобрать половину передней панели.
«Управление заслонками механическое, под торпедо проходит куча тросиков. Даже знакомый механик не отваживается лезть туда. Несколько раз нажмешь на кнопку – вроде все работает. Пока так и езжу», — отметил собеседник.
Другой фирменной проблемой мотора 1.6 автовладелец называет залипающие клапана, когда мотор долго работает на низких оборотах.
На них образуется нагар, и они перестают плотно закрываться, начинаются пропуски зажигания.
«Столкнувшись пару раз с такой проблемой, я взял за правило: раз в 300-500 километров ехать несколько минут, держа 5-6 тыс. оборотов. Это позволяет клапанам самоочиститься от нагара», — поделился автомобилист своим рецептом.
С неприятным сюрпризом он столкнулся в 2016 году: из продажи пропали щетки стеклоочистителя на дверь багажника. При этом менять ее приходится регулярно: из-за особенностей аэродинамики автомобиля в слякоть заднее стекло моментально покрывается грязью.
«Щетку стеклоочистителя просто не найти: их нет ни в обычных магазинах запчастей, ни в интернете. Звонил официальным дилерам – тоже нет.
Приходится выкручиваться: покупать обычную резинку стеклоочистителя, отрезать нужный размер, предельно аккуратно отгибать очень хлипкие крепления. Прямо как мой дедушка 30 лет назад на своих «Жигулях», — посетовал Сергей.
Из недостатков машины Атланов указал на достаточно большой расход горючего. По его словам, результата в 8 литров на 100 километров удается достичь только при очень неспешной езде (не быстрее 80-90 км/ч) по трассе. Если двигаться со скоростью 110-120 км/ч, то расход бензина увеличивается до 9-9,5 литров. А в городе переваливает за 10.
Пожаловался хозяин Chevrolet Lacetti и на слабые фары автомобиля. По словам медика, он постоянно ездит с включенными противотуманками.
«Возможно, я уже привык. Но, садясь в каршеринг с обычными галогеновыми фарами, я понимаю, что на моей машине они могли бы быть и поярче», — подчеркнул он.
В минусы автовладелец занес не самый прочный пластик отделки салона. По его словам, накладки на центральных стойках на Lacetti уже давно покрылись глубокими царапинами от пряжек ремней безопасности.
Однако все эти недостатки с лихвой перечеркиваются вместимостью универсала. За десять лет ни разу не было случая, чтобы в машину что-то не поместилось, отметил Сергей.
«И доски на нем возил, когда дачу строил, и мебель. Как-то раз диван с холодильником перевез за один раз», — рассказал врач.
Несмотря на возраст и пробег почти в 180 тыс. километров, менять Chevrolet Lacetti Сергей Атланов пока не планирует. Автомобиль его полностью устраивает, а расходы на эксплуатацию не особо бьют по семейному бюджету.