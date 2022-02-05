Взорвался радиатор, пропала щетка. Какие болячки у десятилетнего Chevrolet Lacetti

Универсал Chevrolet Lacetti образца 2012 года – это один из немногих ныне доступных автомобилей такого класса на вторичном рынке. Практически сразу после окончания срока гарантии у машины врача Сергея Атланова взорвался радиатор, загудел ступичный подшипник, потребовался ремонт подвески. Об этих и других неисправностях он рассказал «Газете.Ru».

Выбирая машину в 2012 году, врач, методист лечебной физкультуры Сергей Атланов был несколько ограничен в финансах. Наличие большой семьи и дачи сужало выбор: седаны и компактные хетчбэки он не рассматривал в принципе. Нужен был исключительно универсал.

«Ford Focus второго поколения на тот момент уже не выпускали, а модели нового поколения с кузовом универсал еще не было. Очень хотел только появившийся на рынке Renault Duster, но на тот момент на него были огромные очереди», — вспоминает Атланов.

В итоге он остановился на Lacetti. Машина с 1,6-литровым двигателем мощностью 109 лошадиных сил, 5-ступенчатой механикой, кондиционером, элетростеклоподъемниками и аудиоподготовкой (6 колонок без головного устройства) обошлась ему в 540 тыс. рублей.

Первое, что сделал автовладелец после покупки, – оснастил автомобиль магнитолой с дисплеем. На передней панели Lacetti специально предусмотрено место для установки как обычной аудиосистемы, так и двухдиновой.

Первые три года, пока на автомобиль действовала гарантия, машина обслуживалась у официального дилера.

По словам владельца, за это время никаких внеплановых ремонтов его Lacetti не требовал. В дальнейшем ТО машины он производил у знакомого автомеханика, а несложные работы выполнял самостоятельно.

«Фактически посещения дилера сводились лишь к регламентному обслуживанию с заменой масла, фильтров и других расходных материалов. В среднем за ТО отдавал 7-8 тыс. рублей», — рассказал автомобилист о расходах на обслуживание машины в официальном техцентре.

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Несколько дороже обошелся ему визит в дилерский центр при пробеге в 60 тыс. км. Во время этого техобслуживания, согласно регламенту, были также заменены ремень ГРМ, натяжные ролики, помпа и свечи зажигания За эти работы Сергей заплатил дополнительно еще около 9 тыс. рублей.

«Дилер порекомендовал также заменить тормозные диски и колодки, но запросил за это 25 или 30 тыс. рублей. Показалось дороговато, поэтому в итоге все поменял сам. Все детали обошлись меньше чем в 10 тыс. рублей.», — рассказал он.

По словам хозяина Lacetti, за первые пять лет эксплуатации серьезных неполадок не было. Единственное нарекание вызвали «сверчки» в салоне, которые появились уже на второй или третий год.

Сюрпризы автомобиль начал преподносить сразу после окончания гарантийного пробега в 100 тыс. километров.

«Летом по непонятной причине взорвался радиатор охлаждения двигателя. Не просто потек, а именно лопнул по шву. Пришлось тащить машину на тросе. На одометре было 102 или 105 тыс. километров», — отметил врач.

Радиатор и крышку расширительного бачка (причиной взрыва мог стать несработавший клапан, который стравливает избыточное давление в системе охлаждения) Атланов заказал в интернет-магазине за 10 тыс. рублей. Работы по его замене в неофициальной автомастерской обошлись в 3-4 тыс. рублей.

При пробеге около 110-115 тыс. километров загудел задний ступичный подшипник. На 130 тыс. пришлось заменить застучавшие стойки стабилизатора, примерно в это же время развалилась шаровая опора. Еще через 10-15 тыс. километров вышел из строя лямбда-зонд. Устранение этих неполадок в общей сложности обошлось приблизительно в 25-30 тыс. рублей.

Неприятный сюрприз на седьмом году эксплуатации преподнесла система кондиционирования воздуха. В какой-то момент автовладелец заметил, что кондиционер стал работать хуже: воздух охлаждался очень слабо. Оказалось, что в трубке высокого давления образовалась микротрещина, через которую начал уходить фреон.

«Обычная алюминиевая трубка: думал, куплю максимум за пару тысяч. Когда начал искать, не поверил своим глазам: самая дешевая продавалась под заказ за 21 тыс. рублей. Решил взять подержанную на авторазборке. Заплатил за нее около 3,5 тыс.», — сообщил он.

По словам Сергея,

климатическая установка – одно из слабых мест на Сhevrolet Lacetti.

На протяжении последних трех-четырех лет регулярно происходят сбои в блоке управления кондиционером и обогревом заднего стекла. Проблема заключается в периодически залипающих кнопках. Чтобы починить их, необходимо разобрать половину передней панели.

close 100% Сергей Атланов

«Управление заслонками механическое, под торпедо проходит куча тросиков. Даже знакомый механик не отваживается лезть туда. Несколько раз нажмешь на кнопку – вроде все работает. Пока так и езжу», — отметил собеседник.

Другой фирменной проблемой мотора 1.6 автовладелец называет залипающие клапана, когда мотор долго работает на низких оборотах.

На них образуется нагар, и они перестают плотно закрываться, начинаются пропуски зажигания.

«Столкнувшись пару раз с такой проблемой, я взял за правило: раз в 300-500 километров ехать несколько минут, держа 5-6 тыс. оборотов. Это позволяет клапанам самоочиститься от нагара», — поделился автомобилист своим рецептом.

С неприятным сюрпризом он столкнулся в 2016 году: из продажи пропали щетки стеклоочистителя на дверь багажника. При этом менять ее приходится регулярно: из-за особенностей аэродинамики автомобиля в слякоть заднее стекло моментально покрывается грязью.

«Щетку стеклоочистителя просто не найти: их нет ни в обычных магазинах запчастей, ни в интернете. Звонил официальным дилерам – тоже нет.

Приходится выкручиваться: покупать обычную резинку стеклоочистителя, отрезать нужный размер, предельно аккуратно отгибать очень хлипкие крепления. Прямо как мой дедушка 30 лет назад на своих «Жигулях», — посетовал Сергей.

Из недостатков машины Атланов указал на достаточно большой расход горючего. По его словам, результата в 8 литров на 100 километров удается достичь только при очень неспешной езде (не быстрее 80-90 км/ч) по трассе. Если двигаться со скоростью 110-120 км/ч, то расход бензина увеличивается до 9-9,5 литров. А в городе переваливает за 10.

Пожаловался хозяин Chevrolet Lacetti и на слабые фары автомобиля. По словам медика, он постоянно ездит с включенными противотуманками.

«Возможно, я уже привык. Но, садясь в каршеринг с обычными галогеновыми фарами, я понимаю, что на моей машине они могли бы быть и поярче», — подчеркнул он.

В минусы автовладелец занес не самый прочный пластик отделки салона. По его словам, накладки на центральных стойках на Lacetti уже давно покрылись глубокими царапинами от пряжек ремней безопасности.

close 100% Сергей Атланов

Однако все эти недостатки с лихвой перечеркиваются вместимостью универсала. За десять лет ни разу не было случая, чтобы в машину что-то не поместилось, отметил Сергей.

«И доски на нем возил, когда дачу строил, и мебель. Как-то раз диван с холодильником перевез за один раз», — рассказал врач.

Несмотря на возраст и пробег почти в 180 тыс. километров, менять Chevrolet Lacetti Сергей Атланов пока не планирует. Автомобиль его полностью устраивает, а расходы на эксплуатацию не особо бьют по семейному бюджету.