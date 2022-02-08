У нарушителей-рецидивистов собираются отнимать автомобили

В России могут ввести конфискацию автомобилей за повторное вождение водителями, которых ранее лишили прав, и втрое увеличить штрафы. Ужесточить наказание за это нарушение предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Перед новым ужесточением ответственности необходим тщательный анализ уже действующих норм, отмечают эксперты.

О необходимости ужесточить наказание для водителей, которых лишили прав, но они повторно сели за руль, вице-спикер Госдумы заявила на заседании рабочей группы по подготовке изменений в законодательство, связанных с опасным вождением.

«Действующие нормы в административном законодательстве позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством, будучи лишенным такого права или не имея такого права.

И тот уровень ответственности, который есть, это, скорее, мера поощрительного характера, чем мера ответственности и удержания»,

— приводит слова Яровой агентство ТАСС.

По ее словам, в настоящее время такого признака повторности в законодательстве не содержится, и водитель, не имея права управлять транспортным средством, может ездить на автомобиле многократно и получать одинаковый штраф.

«Предлагаю при повторном управлении транспортным средством, лицом, которое лишено такого права, установить штраф от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. И тем самым повысить уровень ответственности», — сказала Яровая.

Для тех водителей, которые были лишены прав, и после этого дважды привлекались к административной ответственности за аналогичное нарушение, депутат предлагает установить уголовную ответственность.

Еще одной мерой воздействия на лихачей может стать конфискация автомобиля – если действия водителя попадают под уголовную ответственность.

По словам Яровой, отбирать транспортные средства у водителей предлагается за повторное управление машиной в состоянии опьянения, за опасное вождение и за управление машиной водителем, лишенным прав, сообщает «Интерфакс».

При этом конфискацию автомобиля предлагается применять только в том случае, если собственник машины — сам правонарушитель.

10 января 2022 года вступила в силу норма, которая предусматривает уголовную ответственность для водителей, ранее лишенных прав за запрещенный выезд на встречную полосу (и трамвайные пути встречного направления) или превышение скорости более чем на 60 км/ч и вновь совершившим аналогичное нарушение. Максимальное наказание за такое преступление – три года лишения свободы. Аналогичный предельный срок предусмотрен УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Такая мера, как конфискация автомобиля, в России не применяется, хотя инициативы о ее введении выдвигаются регулярно. Например, в марте 2021 года заксобрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект о конфискации машины у водителей, которые неоднократно попадались пьяными за рулем, либо совершали ДТП с пострадавшими. Норма о конфискации машин у пьяных водителей с 2013 года действует в Белоруссии.

По всем регламентным нормам законотворчества, когда предлагается ввести более суровое наказание, необходимо обоснование – анализ правоприменительной практики и статистики нарушений, отмечает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Месяца не прошло, как вступили в силу поправки в Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за нарушения ПДД, и их снова предлагают ужесточить. Давайте посмотрим, как работает то, что депутаты уже приняли, есть ли какой-то эффект от новых санкций,

— говорит Похмелкин «Газете.Ru». — Конфискацию машины у нетрезвых рецидивистов ввели в Белоруссии, но и там эта норма не работает. Такие люди просто стали переписывать автомобили на родственников».

Если принять меру о конфискации машин, нарушители, которые не владеют транспортом, окажутся в более выгодном положении, чем автовладельцы, добавляет он.

«Нынешние предложения – это проявление дикого обывательского непрофессионализма», — заключил Похмелкин.

К появлению подобных искаженных решений об очередном ужесточении ответственности приводит искаженная статистика, полагает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Если проанализировать число ДТП с водителями, которые были без прав, то их доля будет минимальной. Потенциальная опасность исходит от очень небольшого числа водителей, менее 1%, подчеркивает Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru», — Здесь необходим очень аккуратный подход после тщательного анализа всех предложений».

Введение конфискации автомобилей не будет эффективной мерой с учетом того, что человек может вообще не иметь в собственности машины, но при этом постоянно нарушать ПДД — к примеру, на каршеринге, указывает эксперт.