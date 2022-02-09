Таможенникам разрешат искать «санкционку» на дорогах всей России

Таможенникам планируется предоставить право самим останавливать и досматривать грузовики по всей территории России, чтобы бороться с ввозом санкционных товаров и контрафакта. Сейчас в большинстве регионов они могут делать это только с привлечением ГИБДД. Проверки коснутся не только фур, но и грузовиков меньше — массой от 3,5 тонн. Дополнительные проверки на дорогах осложнят деятельность грузоперевозчиков, которая и так сильно зарегулирована, говорят представители отрасли и эксперты.

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который значительно расширяет полномочия Федеральной таможенной службы (ФТС). В нем предлагают разрешить таможенникам останавливать для досмотра автомобили с максимальной массой более 3,5 тонны, по всей России – независимо от того, участвует автомобиль в международных перевозках, или нет.

Сейчас закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» дает таможенникам право останавливать для проверки и досмотра все автомобили только в зонах таможенного контроля вдоль госграницы России, а грузовики массой свыше 3,5 тонн — в 24 регионах. Они перечислены в 261-й статье этого закона.

В числе регионов, где останавливать грузовики можно Северный Кавказ, Алтайский и Ставропольский края, Тверская, Псковская, Ленинградская, Омская и Новосибирская области, а также Санкт-Петербург.

По нынешним нормам в остальных субъектах России таможенники могут только во взаимодействии с ГИБДД проверять у грузоперевозчиков, насколько правильно оформлены грузы. При этом останавливать машины для проверки должны сотрудники ГИБДД.

Если законопроект примут, сотрудникам ФТС дадут право останавливать грузовики для проверки без участия ГИБДД. На тех участках, где таможенники будут останавливать водителей, планируется устанавливать временные знаки «Зона таможенного контроля». На проверку на месте, согласно законопроекту, отводится два часа. Но в случае необходимости таможенники могут принять решение о направлении груза на полную процедуру таможенного досмотра.

В случае, если таможенники направят грузовик с подозрительным товаром на стационарный таможенный пост для досмотра, предполагается, что он будет находиться там в течение всей процедуры. По нынешней норме задерживать машину можно только на время ее разгрузки.

«Изменения положительно скажутся на результатах деятельности таможенных органов по осуществлению контроля за социально значимыми товарами, направленной на недопущение ввоза и оборота санкционных товаров, контрафактной продукции, а также пресечение схем минимизации уплаты НДС в отношении товаров, перемещаемых в рамках взаимной торговли на территорию Российской Федерации, задекларированных в государствах – членах ЕАЭС», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФТС.

Поскольку таможенники и так несколько лет могут сами останавливать грузовики в тех зонах, которые перечислены в нынешнем законе, принятие нового законопроект не создаст дополнительных угроз для участников дорожного движения, добавили в ведомстве.

В 2021 году сотрудники ФТС проверили на дорогах более 2,5 тыс. машин, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, при таких проверках пресекли попытки ввоза цветов из Белоруссии и сигарет из Казахстана.

Однако представители отрасли считают, что дополнительные контролирующие органы, которые могут останавливать автомобили для проверок, создадут новые проблемы для работы перевозчиков — потерю времени и сложности в общении с таможенниками из-за неподготовленности к этому водителей грузовиков.

«Есть точки притяжения контрабандного груза – склады, крупные оптовые рынки. Логично контролировать эти товары там,

— говорит «Газете.Ru» председатель «Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов» Александр Котов. — «Я не думаю, что запрещенных или нерастаможенных грузов в фурах можно выявить больше, чем на складах».

Если раньше грузовик мог остановить сотрудник ГИБДД, а составить протокол – либо он же, либо участковый полицейский, то сейчас различных проверок на дорогах стало очень много, добавляет он, к тому же при повсеместном введении таможенных проверок на дорогах общаться с представителями таможенных органов предстоит простым водителям, которые вполне могут не знать всех бюрократических тонкостей, связанных с таможенными процедурами.

«Скорее всего, расширение контроля прежде всего коснется иностранных перевозчиков, потому что из Казахстана к нам грузы везут в основном местные перевозчики, из Белоруссии тоже, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» координатор «Объединения перевозчиков России» Сергей Рудаметкин. – К тому же перевозчикам из этих стран сейчас разрешено брать попутные грузы в России».

Появление любого дополнительного контролирующего органа ведет к новым сложностям, заявил Рудаметкин.

«Ограничения полномочий госорганов по идее направлены на обеспечение прав и законных интересов граждан и юрлиц, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель таможенной практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner Владимир Чикин. – Значит, после принятия закона возможности граждан и юрлиц по защите своих прав и законных интересов немного, но уменьшатся».