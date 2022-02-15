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Автомобили

Подержанные автомобили снова начали дорожать

НАПИ: в России цены на машины с пробегом увеличились в среднем за год на 60%

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Максим Блинов/РИА «Новости»
Цены на подержанные автомобили продолжают расти: в январе по сравнению с декабрем они увеличились почти на 10%, а за год выросли в среднем на 60%. Причем в регионах машины с пробегом дорожают сильнее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В столицах выбор на вторичном рынке богаче, а динамика цен сильно зависит от возраста продаваемых машин, объясняют эксперты.

Средняя цена подержанного автомобиля в России в январе 2022 года составила почти 640 тыс. рублей, что на 60% выше, чем годом ранее, сообщает агентство Russian Automotive Market Research (НАПИ). При этом за последний месяц машины с пробегом подорожали почти на 7%.

Если в Москве и Санкт-Петербурге с января по декабрь цены на вторичном рынке выросли на 5% и 4% (до 1,1 млн рублей и 929 тыс. рублей соответственно), то в Тольятти рост цен превысил 14%, а в Челябинске составил почти 12%.

При этом количество перепродаваемых в России автомобилей сильно разнится в зависимости от их марок. Согласно исследованию «Автостат Инфо», объем рынка подержанных автомобилей по итогам января увеличился на 9,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

Причем активнее всего в ушедшем году граждане перепродавали иномарки: количество перерегистраций в этом сегменте выросло за год на 13%, до 259 тыс. машин.

Отечественные автомобили демонстрируют более скромную динамику – рост среди них составил менее 3%. Однако лидером рынка подержанных машин в 2021-м оставалась Lada (87,2 тыс. машин в год, плюс 2%). На втором месте оказалась Toyota (39,9 тыс. машин), спрос на которую резко вырос – более чем на 85%. На третьем месте корейская Kia (19,5 тыс. автомобилей и прирост в 4,1%).

По оценкам классифайда «Авито Авто», спрос на подержанные машины в январе оставался стабильным в целом по стране по сравнению с декабрем, однако в некоторых регионах существенно вырос. В частности, в Барнауле прирост составил 13%, в Иркутске – более 9%, а в Новосибирске – около 8%.

«Автостат Инфо» фиксирует на этом фоне спад перерегистраций в целом по стране – с 555 до 539 тыс. машин за месяц.

Ситуация на рынке подержанных автомобилей по-прежнему сильно зависит от дефицита новых автомобилей, а более стабильная обстановка в Москве и Санкт-Петербурге объясняется большим объемом предложения в крупных городах, полагают эксперты.

«Баланс спроса и предложения в Москве и Санкт-Петербурге несколько лучше, в том числе и на вторичном рынке, — рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «ВТБ Капитала» по автопрому Владимир Беспалов, – Кроме того, средняя стоимость автомобилей в столицах выше, чем в регионах, и с более высокой базы в относительном выражении рост менее ощутим».

Тенденции, наблюдающиеся на вторичном рынке, сильно зависят от того, что происходит на первичном – дефицит там сохраняется и цены будут расти, однако не так активно, как в прошлом году, добавляет он. Помимо нехватки новых машин к росту цен ведет инфляция, которая наблюдается не только в России, но и во всем мире.

Равновесия на авторынке можно ожидать не ранее середины лета — при условии, что с одной стороны дефицит новых автомобилей несколько снизится, а с другой — продолжающееся подорожание сделает их менее доступными.

Цены на подержанные автомобили на российском рынке растут неравномерно, гораздо сильнее средних показателей в минувшем году подорожали относительно «свежие» машины, отмечает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Автомобили в возрасте до 7 лет подорожали за прошедший год на 35%, в то время как более старые – всего на 20%.

Пока срок поставок новых машин не сокращается, и их потенциальные покупатели стремятся выбирать относительно «молодые» автомобили с пробегом, которых не так много», — говорит Удалов «Газете.Ru», — Продажи таких машин в 2021 году снизились по отношению к 2020-му, люди не хотят их продавать».

К концу года динамика роста цен на вторичном рынке снизилась, но они по-прежнему увеличиваются, и эта тенденция продолжится как минимум в течение полугода, прогнозирует Удалов.

По оценкам «Автостата», новые автомобили в России дорожали в 2021 году менее интенсивно, чем подержанные: их средневзвешенная цена за год увеличилась на 20%, превысив 2 млн рублей (против 1,68 млн рублей годом ранее). Рост цен на первичном рынке не останавливается: только в феврале ценники на свою продукцию переписали 12 автомобильных брендов.

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