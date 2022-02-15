«АвтоВАЗ» сертифицировал рестайлинговую Lada Vesta. Все о новой машине

Рестайлинговая Lada Vesta будет отличаться от нынешней светодиодными фарами и новым салоном с цифровой панелью приборов. Модификации с приставкой Cross оснастят системой изменения настроек курсовой стабилизации, имитирующей внедорожные режимы движения. Из-за обилия новой электроники эксперты ожидают ее сбои и рекомендуют не торопиться с покупкой в первых партиях.

Обновленная Vesta прошла процедуру сертификации и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ размещен в реестре Росстанадарта. Согласно документу, выпуск автомобиля будет налажен не только в России на площадке «АвтоВАЗа» в Тольятти и Ижевске, но и в Казахстане на предприятии «СарыаркаАвтоПром».

Основные изменения машины коснулись экстерьера, изменились передние и задние бамперы. Сзади появятся двойные патрубки системы выхлопа, а передние фары приобрели более узкую форму. На автомобиле появилась передняя панель с цифровой комбинацией приборов, большим дисплеем мультимедиа (в максимальных версиях планшет) и новым блоком управления микроклиматом, который позаимствован у кроссовера Renault Arkana.

В базовую комплектацию автомобиля включена курсовая стабилизация, помощь при экстренном торможении, передние электростеклоподъемники, водительская подушка безопасности,

— говорится в ОТТС.

В качестве опций полагаются кондиционер или климат-контроль, подогрев передних сидений, электропривод задних стеклоподъемников, парктроник, а также боковые подушки безопасности и фронтальная для переднего пассажира, а также дистанционный запуск двигателя, датчики света и дождя, круиз-контроль, система контроля за давлением в шинах и камера заднего вида.

После рестайлинга седан и универсал Vesta стали чуть длиннее (примерно на 3 см), в первую очередь за счет новой формы переднего и заднего бампера. Колесная база автомобиля осталась неизменной – чуть более 2,6 метра. В модельной линейке Vesta остаются «кроссовые» версии с увеличенным до 20 см клиренсом (на обычных седанах и универсалах он составляет чуть менее 18 см).

Такие модификации теперь оснащаются системой изменения алгоритмов работы курсовой стабилизации. Всего предусмотрено два режима: движение по шоссе или легкому бездорожью. Технология аналогична той, что уже устанавливается на Lada Xray Cross.

Обновленные автомобили будут доступны с моторами вазовской разработки объемом 1.6 и 1,8 литра мощностью 106 и 122 лошадиных силы соответственно. Оба сочетаются с пятиступенчатой механической трансмиссией. Для 106-сильных версий предусмотрена коробка, разработанная на «АвтоВАЗе», а на модификацию с мотором 1.8 устанавливаться 5-ступенчатая механическая трансмиссия марки Renault.

Остаются в модельной линейке и версии Vesta с 1,6-литровым силовым агрегатом Renault мощностью 113 лошадиных сил. Такие автомобили будут сочетаться только с вариатором Jatco.

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Рестайлинг коснется также модификации Vesta СNG, адаптированной для работы на компримированном природном газе (под капотом установлен двигатель 1,6 литра, который на метане выдает 95 лошадиных сил), Обновится и Lada Vesta Sport с аэродинамическим обвесом, спортивной подвеской и тормозами, заниженным клиренсом. Такой автомобиль, как и прежде, оснащается атмосферным 1,8-литровым мотором, который форсирован до 145 лошадиных сил.

Детские болезни

Эксперты издания «Авторевю», которые проводили ресурсные испытания текущего поколения Lada Vesta, отмечали слабую защиту машины от коррозии. Специально сделанные насечки на кузове покрывались ржавчиной уже после первого помещения автомобиля в специальную соляную камеру. Кроме того, в ходе тестов облезала краска с переднего бампера.

Во время ускоренных ресурсных испытаний на надежность на автомобиле постоянно рвались резиновые крепления выпускной системы. Также испытатели заострили внимание на быстром износе тормозных колодок и слабой подвеске машины.

Доставляет неприятности автолюбителям и механическая трансмиссия: некоторые скорости плохо включаются, со временем увеличиваются ходы рычага коробки передач.

После обновления Lada Vesta стала современнее, в ней появилось много новой электроники в дорогих комплектациях, знает главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков, который уже видел обновленную машину. По его словам, потенциальные проблемы и сбои электроники возможны на начальных этапах производства машины.

«Механическая часть автомобиля давно известна и отлажена, а вот новые электронные системы теоретически могут давать сбои, особенно на первых партиях», — предположил эксперт.

С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его словам, возможные проблемы могут быть связаны в первую очередь с комплектующими автомобиля, в том числе электронными.

«От каких-то детских болезней на этапе запуска производства не застрахован ни один автопроизводитель. Как правило, такие недочеты выявляются достаточно быстро», — отметил он.

Потенциальным покупателям обновленных Lada Vesta Бургазлиев рекомендует подождать пару месяцев после начала продаж, пока не будут обнаружены и устранены потенциальные неполадки и сбои, связанные с начальным этапом производства машины.

На «АвтоВАЗе» не раскрывают сроки начала выпуска и продаж обновленных Lada Vesta.

«Как будем готовы – обо всем сразу сообщим», — заявил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

По данным сообщества VK «Нетипичный АвтоВАЗ», старт производства товарных партий рестайлинговой модели Lada Vesta запланирован на начало марта. У дилеров эти машины появятся ближе к маю.