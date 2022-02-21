Почему раньше июня подержанный автомобиль лучше не покупать

За прошедший 2021 год из-за большого спроса покупатели «вымыли» со вторичного рынка самые ликвидные автомобили, выяснила «Газета.Ru». Продавать хорошие машины автовладельцы не спешат, в связи с чем рынок наводнил неликвид, который перекупщики пытаются сбыть по завышенным ценам, говорят участники рынка и автоподборщики. Стабилизации ситуации на рынке автомобилей с пробегом не стоит ожидать раньше середины года, прогнозируют они.

На фоне продолжающегося дефицита новых автомобилей вторичный рынок в России переживает не самые лучшие времена: цены на подержанные автомобили выросли, а ассортимент «живых» машин существенно сократился. В результате покупателям приходится выбирать более старые авто, а также тратить много времени на поиски подходящего варианта в массе изношенных автомобилей.

«Сейчас часто встречаются неликвидные автомобили, которые люди, пользуясь случаем, продают по верхней границе рынка, пользуясь дефицитом и тем, что достойных вариантов нет и никто не составляет конкуренцию, — говорит «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков. – Если автомобиль действительно в хорошем состоянии, владельцы откладывают его продажу из-за проблем с покупкой нового. С моей точки зрения, во второй половине года, начиная с третьего квартала, ситуация должна стабилизироваться».

По словам Шелкова, в его компании подбор автомобиля под заказ сейчас осуществляется примерно за 7-20 дней: по сравнению с ситуацией, когда дефицита на рынке не наблюдалось, этот срок вырос в 2-3 раза.

Также в популярном ценовом сегменте с бюджетом покупки от 1,5 млн рублей видно смещение по году выпуска: еще год назад за ту же сумму можно было приобрести автомобиль примерно на два года новее, чем теперь.

«Нельзя сказать, что на рынке совсем остался один неликвид,

но «живую» машину найти крайне сложно и она будет дорогой.

Многие крупные компании, занимающиеся подбором, не берутся за поиск машины дешевле миллиона рублей, — говорит «Газете.Ru» предприниматель Семен Диденко, профессионально занимающийся автоподбором. — Я смотрю на ожидания клиента, понимает ли он, что заказывает, готов ли мириться с нюансами автомобиля, который удастся найти».

Труднее всего подыскать подходящий экземпляр в самом низком ценовом сегменте, с бюджетом до 500 тыс. рублей, добавляет собеседник.

Улучшение доступности на вторичном рынке автомобилей в хорошем состоянии напрямую зависит от преодоления дефицита новых машин, говорят представители дилерских холдингов. Пока же подержанные машины продолжают дорожать.

«По моим прогнозам, замедление роста цен на автомобили с пробегом возможно в 3 квартале 2022 года,

— говорит «Газете.Ru» директор департамента продаж автомобилей с пробегом группы компаний «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов. – В настоящий момент на рынке авто с пробегом становится все сложнее найти приемлемый вариант за доступную цену».

Например, на рынке практически отсутствуют автомобили в хорошем состоянии в возрасте 1-3 лет, добавляет он.

Стабилизация цен на рынке подержанных машин возможна лишь в конце 2022 – начале 2023 года, полагает замгендиректора по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» Владислав Хайновский.

«В первой половине 2022 года цены на автомобили с пробегом продолжат расти из-за нехватки выставленных на продажу моделей с небольшим сроком эксплуатации, до 3 лет,

— объясняет Хайновский «Газете.Ru». – Увеличение стоимости этих автомобилей, вероятно, не будет превышать темпов 2021 года».

По оценкам «Авито Авто», только в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го подержанные машины подорожали почти на 7%. За год средняя цена подержанного автомобиля в России увеличилась на 60%, до 640 тыс. рублей.

При этом, по данным классифайда «Авто.ру», в 2021 году предложение машин с пробегом меньше года было рекордным за пять лет (0,6% всех объявлений). Рост доли свежих автомобилей был спровоцирован резким скачком цен: нередко машины с пробегом оказывались дороже, чем в момент покупки.

«Мы ожидаем оживления рынка в целом. По нашим прогнозам, это произойдет уже к середине года»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Авто.ру».

Самые лучшие подержанные автомобили в возрасте до 7 лет сейчас стремятся выкупить автодилеры по системе «трейд-ин», предлагая владельцам вполне адекватную цену и скидки до 200-300 тысяч от цены выбранной новой машины, указывает руководитель центра «Автокриминалист» Максим Шелков. Далее эти машины дилеры продают новым клиентам, но уже с дополнительными услугами – в кредит, с картой помощи на дорогах и другими опциями, заключает он.