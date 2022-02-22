МВД не отдает москвичу BMW X5, который якобы угнан

Полиция изъяла у жителя Москвы автомобиль из-за того, что машина с идентичной маркировкой объявлена в международный розыск властями Польши. BMW X5 был куплен новым и пределов России не покидал, утверждает автовладелец, а то, что в маркировку автомобиля не было криминальных вмешательств, подтвердила полицейская экспертиза. Но машину собственнику возвращать отказываются — она ржавеет после ДТП на спецстоянке. Арест автомобиля по запросу другой страны вполне может потребовать разбирательства с властями иностранного государства, отмечают юристы.

Автомобиль BMW калининградской сборки житель Москвы Владимир Тарасов приобрел более пяти лет назад новым в автосалоне и без проблем им пользовался, рассказал «Газете.Ru» сам автовладелец. Претензии к нему со стороны полиции возникли, когда пришлось оформлять ДТП 14 сентября 2021 года.

«BMW X5 я купил в 2016 году, у официального дилера «Балтавтотрейд». Я единственный собственник и за все это время не выезжал дальше Московской области,

— говорит Тарасов «Газете.Ru». — В сентябре 2021 года попал в ДТП, я в нем не был виноват, оформляли по ОСАГО. Приехал сотрудник ГИБДД и показал мне на планшете, что моя машина находится в международном розыске по линии Интерпола».

По словам Тарасова, в розыск машину с идентичным VIN-номером объявили власти Польши. Автомобиль россиянина после оформления ДТП изъяла полиция, которая в ходе экспертизы выяснила, что идентификационная маркировка на его BMW не менялась и в октябре вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем не менее, автомобиль собственнику спустя пять месяцев так и не вернули — он изъят и его статус непонятен.

«Полиция проверила VIN и другие агрегаты – номера не перебивались, машина чистая. Запросили представительство BMW, получили документы, что машина эта куплена и эксплуатировалась мной, обслуживалась в России, у официальных дилеров. Формальных юридических оснований удерживать после этого мою собственность у них нет. Но ничего вразумительного мне ответить не могут, и машину даже на ответственное хранение не отдают», — жалуется пострадавший автовладелец.

На ходатайство о возврате автомобиля из отдела МВД по району «Можайский» Западного административного округа Москвы пришел ответ, что вернуть автомобиль не представляется возможным (копии документов есть у «Газеты.Ru»).

«Сведения о законном собственнике указанного автомобиля и его намерениях по возврату транспортного средства запрошены у правоохранительных органов Польши»,

— говорится в уведомлении, направленном адвокату автовладельца.

По словам Тарасова, его обращение в Кунцевскую межрайонную прокуратуру на данный момент осталось без ответа. Дилер «Балтавтотрейд-М», продавший машину автомобилисту через посредника «Векфарм», сообщил, что эта компания с претензиями к нему не обращалась. Тарасов намерен в ближайшее время пожаловаться в Генпрокуратуру, подготовил обращение на имя президента России Владимира Путина, а также собирается судиться с дилером в рамках потребительского законодательства. Сейчас машина хранится на спецстоянке и ржавеет. В базе данных ГИБДД содержится информация о ДТП с этим автомобилем, в результате которого у X5 повреждена передняя часть и правое переднее крыло.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-центр МВД с вопросами относительно возникшей ситуации и причинах, по которым автовладельцу не возвращают автомобиль даже на ответственное хранение. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Без ответа осталось и обращение в «Балтавтотрейд» о том, вернут ли дилеру автомобиль, которым владелец не может пользоваться по не зависящим от него причинам.

Если полиция выяснила, что идентификационная маркировка автомобиля не перебивалась, а сам он произведен в России и за ее пределы не выезжал, нет препятствий тому, чтобы выдать машину владельцу на ответственное хранение до конца разбирательства, считают юристы.

«Нужно обжаловать в прокуратуре и суде действие или бездействие конкретного должностного лица, принявшего решение не возвращать автомобиль, хотя бы в части получения возможности использовать машину,

— говорит «Газете.Ru» адвокат московской коллегии «Князев и партнеры» Антон Лелявский. – Если пока неизвестны основания розыска, если нет данных о зарубежном владельце, если VIN не перебит – то какие основания лишать человека, который является добросовестным приобретателем, хотя бы права владения до момента разбирательства?».

Подачу иска в рамках потребительского законодательства в настоящий момент Лелявский считает преждевременной, поскольку сейчас не только у суда по гражданскому делу, но даже у российских следственных органов нет полной информации о первоисточнике и основании розыска автомобиля.

«Если автомобиль российской сборки, возникает вопрос, был ли он когда-либо на территории Польши. Возможно, при вводе информации в базу данных произошли какие-то технические проблемы», — предполагает Лелявский.

Подобные истории скорее казуистичны, чем широко распространены, поэтому сформированной практики по ним нет, отмечает старший партнер адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов.

«Первое, что можно посоветовать в таком случае – попытаться истребовать автомобиль у МВД. Но, к сожалению, уголовная юстиция у нас стоит выше, чем гражданская, и суд с большой долей вероятности скажет, что когда полиция разберется в уголовном деле – тогда и будем решать, – говорит Башилов «Газете.Ru». – Нужно разбираться с МВД, в рамках какого дела машина арестована. Не исключаю, что потребуется обратиться и в юрисдикцию той страны, в которой идет основное уголовное производство».