Какие уловки используют автодилеры, чтобы выманить деньги у клиентов

Покупка нового автомобиля в автосалоне требует от потребителя тщательного изучения бумаг, которые дилер дает на подпись, и знания типичных уловок. О том, на что обратить внимание и как не поддаться на манипуляции, – в материале «Газеты.Ru»

Трудности с поставками новых автомобилей продолжаются – в условиях дефицита машин и непрерывного роста цен склонить клиента к невыгодной для него сделке проще, чем при избытке товара на рынке. Однако следует помнить, что согласно действующему законодательству, человек имеет право отказаться от покупки машины в кредит, если это ему не требуется, а также от приобретения страховых продуктов или ненужных опций. Это признают и сами продавцы автомобилей.

Убедитесь в том, что дилер официальный

В первую очередь, покупатель должен быть уверен в том, что он покупает новый автомобиль именно у официального дилера, который вместе с производителем несет ответственность за качество товара и гарантийное обслуживание, посоветовали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). С актуальными списками дилеров, у которых заключены соглашения с автопроизводителями, можно свериться на официальных сайтах самих автокомпаний.

«У производителей и дилеров сейчас все-таки больше комплектаций с дополнительным оборудованием. Но это не значит, что покупателю могут навязывать приобретение, это противоречит законодательству, в том числе и навязывание каких-либо услуг.

Ассоциация РОАД настаивает на поддержании клиентоориентированности и сохранении репутации дилерского сообщества, но, к сожалению, мы получаем жалобы от некоторых покупателей», — сообщили «Газете.Ru» в ассоциации.

Не спешите

Выбор и приобретение автомобиля – товара технически сложного и дорогостоящего – требует обстоятельного подхода. Если продавец торопит покупателя с выбором опций, дополнительных услуг и подписанием документов – имеет смысл насторожиться. Прежде чем подписывать юридически обязывающие документы и тем более вносить плату, следует внимательно прочитать и понять все условия будущей сделки, не полагаясь на слова продавца. На покупку конкретного автомобиля лучше всего запрашивать коммерческое предложение с подробным указанием его данных и всех установленных опций, а перед принятием решения следует обзвонить и посетить несколько автосалонов, чтобы подобрать наилучший вариант.

По телефону менеджеры автосалонов часто говорят, что требуемый автомобиль есть, но он единственный в наличии, и предлагают поторопиться с покупкой — подобные заявления следует воспринимать критически.

Даже в условиях продолжающегося дефицита новых автомобилей положение дел с поставками и наличием машин различается в зависимости от марки автомобиля и региона.

За навязанные «допы» можно судиться

В условиях дефицита приобрести автомобиль в наличии без установленного дилером дополнительного оборудования сложно, однако можно побороться с продавцом из-за навязывания услуг. Обусловливать покупку одного товара или услуги приобретением другой услуги (или товара) продавцу запрещает закон «О защите прав потребителей». В случае если навязывание услуг имело место, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и с иском в суд против продавца.

В частности, в феврале жителю Красноярска удалось отсудить у местного автодилера около 400 тыс. рублей за навязанные дополнительные услуги при покупке автомобиля.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, при покупке машины потребителю ультимативно предложили юридическую поддержку, помощь на дороге и возможность эвакуации.

Покупать в кредит необязательно

Возможность для покупателя оплатить товар в рассрочку предусмотрена ст. 488 Гражданского кодекса РФ – причем это право клиента, а не его обязанность. В то же время закон «О защите прав потребителей» предусматривает, что продавец обязан обеспечить для покупателя возможность оплаты товара платежными инструментами или наличными.

Автодилер заинтересован в продаже автомобиля с наибольшей выгодой для себя: с оформленного в автосалоне кредита, страховки КАСКО и других дополнительных услуг он нередко получает гораздо больший процент, чем от продажи самого автомобиля.

А в кредитный договор по настоянию продавца иногда включаются побочные продукты, не имеющие отношения к покупке автомобиля – открытие банковских счетов с выдачей кредитных карт, услуги страхования жизни заемщика или других рисков.

Даже если в процессе оформления кредита вы согласились на дополнительные добровольные страховки, от них можно отказаться по собственному заявлению и вернуть уплаченные деньги.

В качестве причины отказа следует указать, что услуга была навязана. «Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от договора добровольного страхования с полным возвратом уплаченной страховой премии, составляет 14 дней – эта норма установлена указанием Центробанка № 4500-У от 21 августа 2017 года.

Стоимость дополнительных страховых и финансовых продуктов следует отдельно уточнить, если менеджер старается о них умолчать или уверяет, что они бесплатны. Даже если в итоге сделка пройдет благополучно, готовиться к подаче претензии или потенциальному судебному разбирательству лучше начинать еще «на берегу».

И прежде чем соглашаться на предложенные условия кредита от банков-партнеров автосалона, полезно рассмотреть альтернативы. Так, многие банки предлагают своим постоянным клиентам – например, зарплатным, более выгодные условия по кредитованию, в том числе на покупку автомобилей.