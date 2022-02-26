Что будет с авторынком и стоимостью новых автомобилей

В связи с нестабильным курсом рубля некоторые автопроизводители в России ограничили отгрузку дилерам новых машин, последние также начали снимать с реализации наиболее ликвидные лоты. Участники рынка ожидают падения продаж, глубина этого спада будет зависеть от колебания курсов валют. Быстрее всего новые реалии отразятся на поставках компонентов.

На фоне военной операции на Украине Jaguar Land Rover приостановил в четверг отгрузку дилерам новых машин. Об этом «Газете.Ru» сообщили источники в дилерском сообществе.

«Мы ожидаем, когда зафиксируется валюта, чтобы цены на автомобили были адекватны текущему курсу. Также есть полная уверенность, что помимо Jaguar Land Rover так поступят другие автокомпании. Новые партии машин будут уже по новой цене», — рассказал собеседник в одном из крупнейших дилерских холдингов России. В российском офисе британской компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Официально крупные автодилеры говорят, что пока не наблюдают в России ажиотажного спроса на автомобили, однако признают, что экономическая ситуация неизбежно повлияет на авторынок – из-за возможного разрыва цепочек поставок, а также грядущего роста цен.

«Изменение ситуации и, как следствие, резкий скачок курса валют вынудили ряд производителей и дилеров принять меры по оптимизации рисков,

— говорит «Газете.Ru» директор по развитию автомобильного холдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова. — Что касается «Ключавто», мы приняли решение о продолжении реализации автомобилей в своих дилерских центрах в прежнем формате».

Во избежание ситуации неопределенности формирования конечных цен для потребителей в компании зафиксирован внутренний курс, равный курсу ЦБ по состоянию на 22 февраля, это касается только автомобилей в наличии, добавила она. Заключенные контракты на поставку также будут выполнены без изменения условий, обещает Овчинникова.

«Влияние возможного ограничения поставок, связанного с предполагаемыми санкциями, разрывами логистических цепочек и нарушением маршрутов поставок будет не менее сильным, а может и более, чем рост курса доллара,

— говорит «Газете.Ru» управляющий директор брендов BMW, Mini и BMW Motorrad группы компаний «Автодом» Сергей Плетнев. — Ситуация будет меняться достаточно динамично, в зависимости от решений, принимаемых странами ЕС».

По его словам, в настоящее время никакого повышенного ажиотажа в дилерских центрах не наблюдается. Из-за слишком большой неопределенности в стране люди заняли выжидательную позицию, полагает Плетнев.

Не отмечают всплеска обращений клиентов в салоны и в автомобильной группе «Авилон».

«В данной ситуации строить какие-либо прогнозы крайне сложно.

Пока касательно покупательского интереса никаких глобальных изменений не произошло, ажиотажа мы не наблюдаем», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель гендиректора «Авилона» по продажам новых автомобилей Алексей Стариков.

Опрошенные автопроизводители, работающие в нашей стране, крайне осторожно оценивают дальнейшие перспективы российского авторынка. В компаниях Mitsubishi, Haval и УАЗ сообщили «Газете.Ru» о сохранении прежнего режима работы.

Ранее американское издание Wall Street Journal со ссылкой на главу концерна Stellantis Карлоса Тавареса сообщило, что концерн Stellantis (включает в частности Opel, Peugeot, Citroen, Jeep) рассматривает возможность переноса производства из России. Впрочем, в региональном офисе концерна эту информацию опровергли.

В случае, если санкции США и ЕС затронут автомобильную отрасль, это может сказаться на российском авторынке, полагают эксперты.

«То, что рынок обвалится, совершенно понятно. В первую очередь это коснется американских и европейских марок. Если этим компаниям придется выбирать, остаться на рынке России или США, то, учитывая объемы, очевидно, что решение будет не в нашу пользу,

— говорит «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. – Но объемы того, что может быть применено, я не представляю».

В случае, если санкции коснутся производителей автокомпонентов, на российском автопроме это может сказаться уже через месяц – с учетом того, что иностранные компоненты применяются во всех автомобилях, производимых в России, поскольку все автокомпании работают с глобальными поставщиками.

«Рынок ждут большие потрясения.

В лучшем положении, безусловно, китайские марки.

Автомобили подорожают в этом году на 20%, как минимум. Нас ждут весьма непростые времена, если ситуация будет развиваться в негативном ключе», — полагает он.

Дальнейший прогноз по российскому авторынку зависит от курса рубля, могут воплотиться различные сценарии. Вместе с тем, на начальном этапе возможно повторение ситуации 2014 года с краткой вспышкой ажиотажа на автомобили в наличии, отмечает гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Автомобиль – валютная ценность. Вслед за ростом курса доллара вырастут и цены на автомобили. Если он вырастет на 20% — то и автомобили подорожают на 20%, но с некоторым лагом по времени,

— говорит Целиков «Газете.Ru». – Если смотреть на предыдущую ситуацию, это может занять от месяца до года, все по-разному будут реагировать».

Импортные автомобили могут переоценить уже в течение месяца – но только после того, когда рубль стабилизируется на каком-то уровне.

«Для того, чтобы все не распродавать, автокомпании могут придерживать машины, как это уже было в конце прошлого года. Для тех, кто собирается купить автомобиль, лучше сделать это как можно быстрее. Банки пока продолжают кредитование, в кредит купить машину пока выгодно – ставки по кредитам не очень высоки, особенно в банках, работающих при автопроизводителях», — заключил Целиков.