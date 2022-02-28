В России вырос спрос на подержанные машины

За последнюю неделю цены на подержанные машины выросли на 13%, следует из исследования вторичного автомобильного рынка, проведенного аналитиками портала «Дром». После 24 февраля примерно половина продавцов подняла цены на 20-30%, однако в минувшие выходные произошла их умеренная коррекция, говорится в исследовании.
Сейчас средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляет 1 млн 458 тыс. рублей,
отмечают специалисты классифайда. По данным «Дрома», за последние несколько дней, спрос на машины с пробегом увеличился на треть. Чаще всего покупатели интересуются подержанными моделями массового сегмента стоимостью до 600 тысяч рублей. Наибольший интерес отмечается на автомобили марки Lada, Kia, Hyundai и Toyota.
«Продавцы выжидают стабилизации ситуации или возможности продать автомобиль дороже: количество добавленных объявлений сокращается. В то же время покупатели ищут, куда можно вложить деньги», — объясняет ситуацию на вторичным рынке аналитик автомобильного портала «Дром» Игорь Олейников.
В дилерских центрах отмечают увеличение интереса потенциальных покупателей к подержанным машинам, также отмечают дилеры.
«Мы фиксируем повышенный спрос на автомобили с пробегом. Трафик не снижается, звонки продолжают активно поступать. Мы также видим, что
покупатели сейчас готовы приобрести машину с пробегом даже по возросшим ценам»,
— рассказал «Газете.Ru» директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.
Аналогичная ситуация и в сети автосалонов «Ключавто», где за последнюю неделю наблюдается рост спроса на автомобили с пробегом.
«Выделить общие закономерности здесь трудно — спрос отличается в разных регионах, однако паники на рынке автомобилей с пробегом нет», — заявила «Газете.Ru» директор по развитию автохолдинга Юлия Овчинникова.
В компаниях, которые специализируются на продаже подержанных машин, также заявляют о росте спроса на них. По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в последние дни клиентов планирующих приобрести подержанную машину стало заметно больше.
«Значительного повышения спроса на подержанные машины, как в 2014 году, когда автомобили буквально сметали без разбора, нет. Тем не менее, цены идут вверх:
некоторые продавцы, которые выставили машину на продажу через нашу площадку, уже заявили о желании поднять цену. Часть клиентов в последние дни вообще передумали продавать автомобили и забрали их из автосалонов», — заявил «Газете.Ru» Мигаль.
Российский вторичный авторынок за последние десять лет стал внутренним и практически полностью зависит от машин, которые уже находятся в России,
подчеркнул эксперт. По его словам, вне зависимости от дальнейшего развития ситуации, глобально он не поменяет свою структуру.
Увеличение спроса на подержанные машины в большей степени характерно для крупных городов, считает автоподборщик Николай Тишкин. В регионах в последнее время наблюдается противоположная картина: предложений о продаже машины становится больше. По его словам, в небольших городах увеличилась доля объявлений от частных лиц.
Таким образом автомобилисты стараются извлечь из продажи максимальную выгоду, считает Тишкин. Из-за дефицита новых автомобилей, собственники не спешат расставаться с машинами в хорошем техническом состоянии и небольшим пробегом. Количество объявлений о продаже таких авто в последнее время заметно сократилось, подчеркнул автоподборщик.
Стоимость подержанных автомобилей сейчас не сильно уступает новым. Например, 1,6-литровый Hyundai Solaris 2020 года с пробегом 48 тыс. километров в объявлении на Avito предлагается за 1,24 млн рублей. Новый автомобиль с похожим уровнем оснащения, согласно официальном сайту Hyundai, стоит дороже всего на 104 тыс. рублей.
Продавец подержанного Solaris, представившийся Алексеем, особо торговаться не намерен.
«Может, на 10-20 тыс. рублей и договоримся. Больше точно нет», — отметил он.
Как ранее сообщала «Газета.Ru», на вторичном рынке сейчас практически не осталось автомобилей в возрасте до 3 лет в хорошем техническом состоянии. Сложнее всего найти подержанную машину в самом низком центовом сегменте – до 500 тыс. рублей.
По данным портала «Авито Авто», по итогам прошлого года стоимость подержанных автомобилей в России выросла в среднем на 60%. В январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года машины с пробегом стали дороже на 10%.