В России вырос спрос на подержанные машины

В России растет спрос на подержанные машины и их цена. Некоторые продавцы, выставившие автомобиль на продажу, уже поменяли свои планы, выяснила «Газета.Ru». При этом ситуация на вторичном авторынке не повторяет 2014 год, считают эксперты.

За последнюю неделю цены на подержанные машины выросли на 13%, следует из исследования вторичного автомобильного рынка, проведенного аналитиками портала «Дром». После 24 февраля примерно половина продавцов подняла цены на 20-30%, однако в минувшие выходные произошла их умеренная коррекция, говорится в исследовании.

Сейчас средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляет 1 млн 458 тыс. рублей,

отмечают специалисты классифайда. По данным «Дрома», за последние несколько дней, спрос на машины с пробегом увеличился на треть. Чаще всего покупатели интересуются подержанными моделями массового сегмента стоимостью до 600 тысяч рублей. Наибольший интерес отмечается на автомобили марки Lada, Kia, Hyundai и Toyota.

«Продавцы выжидают стабилизации ситуации или возможности продать автомобиль дороже: количество добавленных объявлений сокращается. В то же время покупатели ищут, куда можно вложить деньги», — объясняет ситуацию на вторичным рынке аналитик автомобильного портала «Дром» Игорь Олейников.

В дилерских центрах отмечают увеличение интереса потенциальных покупателей к подержанным машинам, также отмечают дилеры.

«Мы фиксируем повышенный спрос на автомобили с пробегом. Трафик не снижается, звонки продолжают активно поступать. Мы также видим, что

покупатели сейчас готовы приобрести машину с пробегом даже по возросшим ценам»,

— рассказал «Газете.Ru» директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Аналогичная ситуация и в сети автосалонов «Ключавто», где за последнюю неделю наблюдается рост спроса на автомобили с пробегом.

«Выделить общие закономерности здесь трудно — спрос отличается в разных регионах, однако паники на рынке автомобилей с пробегом нет», — заявила «Газете.Ru» директор по развитию автохолдинга Юлия Овчинникова.

В компаниях, которые специализируются на продаже подержанных машин, также заявляют о росте спроса на них. По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в последние дни клиентов планирующих приобрести подержанную машину стало заметно больше.

«Значительного повышения спроса на подержанные машины, как в 2014 году, когда автомобили буквально сметали без разбора, нет. Тем не менее, цены идут вверх:

некоторые продавцы, которые выставили машину на продажу через нашу площадку, уже заявили о желании поднять цену. Часть клиентов в последние дни вообще передумали продавать автомобили и забрали их из автосалонов», — заявил «Газете.Ru» Мигаль.

Российский вторичный авторынок за последние десять лет стал внутренним и практически полностью зависит от машин, которые уже находятся в России,

подчеркнул эксперт. По его словам, вне зависимости от дальнейшего развития ситуации, глобально он не поменяет свою структуру.

Увеличение спроса на подержанные машины в большей степени характерно для крупных городов, считает автоподборщик Николай Тишкин. В регионах в последнее время наблюдается противоположная картина: предложений о продаже машины становится больше. По его словам, в небольших городах увеличилась доля объявлений от частных лиц.

Таким образом автомобилисты стараются извлечь из продажи максимальную выгоду, считает Тишкин. Из-за дефицита новых автомобилей, собственники не спешат расставаться с машинами в хорошем техническом состоянии и небольшим пробегом. Количество объявлений о продаже таких авто в последнее время заметно сократилось, подчеркнул автоподборщик.

Стоимость подержанных автомобилей сейчас не сильно уступает новым. Например, 1,6-литровый Hyundai Solaris 2020 года с пробегом 48 тыс. километров в объявлении на Avito предлагается за 1,24 млн рублей. Новый автомобиль с похожим уровнем оснащения, согласно официальном сайту Hyundai, стоит дороже всего на 104 тыс. рублей.

Продавец подержанного Solaris, представившийся Алексеем, особо торговаться не намерен.

«Может, на 10-20 тыс. рублей и договоримся. Больше точно нет», — отметил он.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», на вторичном рынке сейчас практически не осталось автомобилей в возрасте до 3 лет в хорошем техническом состоянии. Сложнее всего найти подержанную машину в самом низком центовом сегменте – до 500 тыс. рублей.

По данным портала «Авито Авто», по итогам прошлого года стоимость подержанных автомобилей в России выросла в среднем на 60%. В январе 2022 года по сравнению с декабрем прошлого года машины с пробегом стали дороже на 10%.