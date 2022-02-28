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Автомобили

Минус грузовые Mercedes и Volvo: что происходит в российском автопроме

Минпромторг поддержит автопроизводителей

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В цехе завода «Камаз» и Daimler по производству кабин для грузовиков

В цехе завода «Камаз» и Daimler по производству кабин для грузовиков

Егор Алеев/ТАСС
В Минпромторге обсуждают меры поддержки автопрома, узнала «Газета.Ru». Немецкий Daimler объявил о прекращении сотрудничества с «КамАЗом», прекратили экспорт машин в Россию легковое и грузовое подразделения Volvo, Volkswagen и «Группа ГАЗ» ограничили отгрузку машин дилерам, а комплектующие «АвтоВАЗа» зависли на пути из Европы.

Колебания курса рубля, а также задержка поставок комплектующих вызвали проблемы у автопроизводителей. В связи с чем Минпромторг России готовится предоставить помощь автокомпаниям, собирающим автомобили в РФ.

«Обсуждаются различные механизмы поддержки обрабатывающих отраслей промышленности, в том числе регуляторные. Будем информировать о них по мере принятия решений», — сообщили «Газете.Ru» в министерстве в ответ на вопрос о поддержке автопрома страны.

Daimler отказывается от «КамАЗа»

Daimler Truck (подразделение концерна Mercedes-Benz Group, выпускающее грузовики) отказывается от сотрудничества с российским «КамАЗом». Об этом сообщила в понедельник 28 февраля немецкая газета Handelsblatt.

«Крупнейший в мире производитель коммерческих автомобилей реагирует на резкую критику сотрудничества альянса с россиянами.

Ведь «КамАЗ» не только является ведущим производителем грузовиков и автобусов в России, но и годами оснащает армию страны бронетехникой»,

— говорится в публикации.

Совместное предприятие Daimler и «КамАЗа» было основано в 2009 году, а уже через год в Набережных Челнах началась сборка грузовиков крупноузловым методом. В 2013 году российский завод начал выпуск магистральных тягачей модели 5490 на компонентной базе Daimler. В частности, эти автомобили оснащаются двигателем производства Mercedes-Benz, а также могут быть укомплектованы задним мостом немецкого производства.

В 2017 году «КамАЗ» начал выпуск модернизированной версии грузовиков этого семейства, а в мае 2019-го торжественно открыл новое производство кабин мощностью 55 тыс. штук в год – каркасы кабин оттуда поставляются на сборочный конвейер «КамАЗа» и сборочное производство немецких грузовиков в Набережных Челнах.

Помимо базового тягача, на компонентной базе Daimler построены несколько модификаций самосвалов и бортовой автомобиль семейства Neo. На фоне анонсированного разрыва сотрудничества судьба этих моделей остается неясной.

«Мы не комментируем это заявление Daimler, мы работаем в обычном режиме», — сказал «Газете.Ru» официальный представитель «КамАЗа» Олег Афанасьев.

Не хотят обсуждать заявление головного офиса и в пресс-службе совместного предприятия «Даймлер Камаз Рус». Ранее глава «КамАЗа» Сергей Когогин в связи с санкциями Евросоюза заявил, что предприятие продолжит работать в прежнем режиме.

Volvo Trucks взял паузу

Производство и продажи грузовиков Volvo приостановлено в России. Сборочный завод, а также производство кабин компании расположены в Калужской области.

«Теперь у нас есть немного больше ясности в отношении санкций и безопасности в регионе. Это означает, что все операции в России прекращаются», — приводит Reuters слова представителя Volvo Trucks.

По его словам, производство автомобилей в России остановлено на неопределенный срок – до дальнейшего уведомления. Объемы продаж Volvo Trucks в России оцениваются в 3% от мировых.

«АвтоВАЗ» работает с перебоями

Сборочное производство «АвтоВАЗа» в Тольятти 28 февраля работает с перебоями из-за нехватки электронных компонентов. На предприятии настаивают, что проблема связана с мировым дефицитом микрочипов и во вторник работа сборочных линий возобновится в полном объеме.

«Возможны приостановки на некоторых сборочных линиях в Тольятти только в понедельник, 28 февраля.

Это связано со старой темой электронных компонентов (блоки АБС, контрольные блоки и так далее), дефицит которых сохраняется во всем мире», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Однако, по информации сообщества «Русский автомобиль», общая ситуация может отразиться на работе «АвтоВАЗа» уже в ближайшие дни, поскольку поставки компонентов из Румынии для него организованы через восточноевропейские страны.

«На какое-то количество дней комплектующие есть, что потом – решают, пока неясно», — говорится в сообщении «Русского автомобиля».

Дилерам не отгружают

На фоне резких колебаний валютных курсов компания Volkswagen Group Rus остановила отгрузку дилерам готовых машин на неопределенный срок – до особого уведомления.

«Мы остановили отгрузки дилерам автомобилей, которые уже находятся в России. Про импорт мы ничего не говорим»,

— сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Volkswagen. Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде продолжают работу, уточнили в компании.

Ограничила поставки машин и российская «Группа ГАЗ» — это коснулось автомобилей для формирования дилерских стоков.

Конвейеры ГАЗа работают в обычном режиме, чтобы в первую очередь удовлетворить спрос по текущим заказам, подчеркивают в компании.

«Отгрузка законтрактованных машин не останавливается, предоплаченные машины реализуются клиентам в полном объеме. Временно ограничена только отгрузка автомобилей под формирование свободных товарных запасов у дилеров», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «Группы ГАЗ».

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