Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Блинкен: военная операция России на Украине поставила... 22:18
Неизвестный разбил окно в здании российского посольства... 22:13
Непряева станет обладательницей Кубка мира по лыжным гонкам 22:10
Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ... 22:10
Electronic Arts не будет продавать свои игры в России и... 21:59
Боррель назвал цель западных санкций против России 21:54
В Германии выступили против дискриминации граждан... 21:50
«Перейдем в азиатские игры»: Винер-Усманова об... 21:44
В ЕС заявили, что будут стремиться к быстрому сокращению... 21:38
«Бэтмен» может догнать «Человека-паука»... 21:35
Автомобили

Удар по автопрому Европы: дефицит сырья из России и Украины

BMW и Volkswagen из-за нехватки сырья приостановили сборку машин в Евросоюзе

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press
Европейские автопроизводители опасаются нехватки критически важных материалов и компонентов – редкоземельных металлов, никеля, неона и т.д. Из-за перебоев поставок они уже приостановили выпуск автомобилей на заводах в Европе. В частности, остановились некоторые заводы Porsche, BMW и Mini. О том, как текущая ситуация повлияет на работу мировых автоконцернов – в материале «Газеты.Ru».

Немецкая ассоциация автопроизводителей VDA предупредила об усугублении производственных проблем и возможной нехватке важного сырья, поставляемого из России и Украины.

В частности, проблемы могут возникнуть с высокоочищенным неоном (используется в производстве микрочипов), ключевым экспортером которого является Украина.

Высокоочищенный неон применяется в лазерах, предназначенных для гравировки микросхем на кремниевых пластинах. Украина является ключевым поставщиком этого газа на мировом рынке, занимая до 70% объема его производства — мощности для его выпуска были созданы еще в советское время.

С другой стороны, из-за введения масштабных санкций против России проблемы могут возникнуть с поставками палладия, который применяется в автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов.

Россия поставляет в Германию 20% объемов этого металла, уточняет VDA.

Еще один важный для автопрома материал, проблемы с поставками которого из России могут усугубиться – высокоочищенный никель, который применяется при производстве литий-ионных аккумуляторов — основного компонента батарей большинства электрокаров.

«В долгосрочной перспективе автомобильная промышленность столкнется с нехваткой и более высокими ценами на сырье», — говорится в заявлении отраслевого объединения немецкого автопрома.

На фоне перебоев с логистикой работу приостановили несколько европейских автозаводов.

В частности, из-за нехватки жгутов проводки производства на западе Украины прервало сборку автомобилей предприятие Porsche в Лейпциге, а Volkswagen до пятницы, 4 марта остановил выпуск электромобилей на заводах в Цвиккау и Дрездене.

Перебои производства затронули электромобили концерна Volkswagen, построенные на платформе MEB. В частности, это электрические модели ID.3, ID.4 , ID.5, Audi Q4 e-tron и Cupra Born.

«В связи со сложившейся ситуацией в этом регионе возможны перебои в цепочке поставок», — приводит Automotive News Europe слова представителя Volkswagen.

Из-за перебоев с поставками украинских автокомпонентов на следующей неделе приостановят свою работу заводы BMW в Германии (в Дингольфинге и Мюнхене, а также в Великобритании, где собирают автомобили Mini, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Также сборка двигателей будет приостановлена на заводе в Австрии.

Для того, чтобы получить несложные компоненты электросистем, автокомпании могут привлечь альтернативных поставщиков за короткое время, но в случае с редкоземельными металлами и другим сырьем проблема более серьезна, говорят эксперты.

«Как правило, в пуле поставщиков компонентов для автопроизводителя уже есть две или три одобренные компании – для того, чтобы была возможность оперативно заменить одного другим без прохождения процедуры одобрения, — объясняет «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. – Они поставляют компоненты параллельно в разных пропорциях».

По его словам, в случае электропроводки альтернативные производители существуют в Словакии, Турции, Китае — и заместить одного производителя другим в случае перебоев с производством и поставками не представляет большой проблемы – при условии небольшого объема производства.

Однако с поиском поставщиков редкого сырья — такого, например, как литий для тяговых батарей, может быть гораздо больше трудностей.

При переориентации европейского автопрома с российских поставщиков на китайских, африканских и латиноамериканских как минимум можно ожидать роста цен.

В части сырья для бензиновых автомобилей Россия поставляет на мировой рынок металлы платиновой группы, и эту продукцию заменить сложно, отмечает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«В части узлов и агрегатов российский экспорт в масштабах европейского рынка невелик, однако на долю России приходится примерно 45% мирового производства палладия, около 15% платины и 12% родия.

Эти металлы нужны для производства каталитических нейтрализаторов, — говорит Бабанский «Газете.Ru». – В части сырья для электромобилей Россия играет важную роль в мировом производстве высокосортного никеля».

На ее долю приходится около 20% его мирового производства и тут замещение может быть несколько затруднительным, полагает Бабанский.

«Достаточно трудно заменить российский титан. Это критичный компонент, у нас хорошо его делают, и диски, в составе которых есть титан из России, раньше использовали даже некоторые команды «Формулы-1», — добавляет Сергей Бургазлиев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+