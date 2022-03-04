ЦБ получил право менять цену полиса ОСАГО несколько раз в год

Для обеспечения баланса доходности страхового бизнеса Центробанк получил возможность менять цену полиса ОСАГО для россиян несколько раз в год, до этого — лишь однократно. Тем самым будет компенсировано повышение стоимости запчастей, ожидают в Минфине. Правозащитники надеются, что власти все же не дадут страховщикам добиться подорожания ОСАГО.

С учетом роста цен на ремонт автомобилей Российский союз автостраховщиков (РСА) обновит справочники, по которым рассчитывается стоимость возмещения ущерба, сообщили «Газете.Ru» в Центробанке. Кроме того, теперь регулятор получает возможность регулярно увеличивать тарифный коридор «автогражданки». Раньше такая возможность была ограничена законодательно — не более раза в год, а теперь банк может это делать неограниченное число раз.

«Банк России постоянно мониторит ситуацию на рынке ОСАГО. Принятый сегодня закон Госдумы для адаптации к новым условиям, дает Банку России возможность оперативного реагирования и разрешает пересмотр тарифов ОСАГО чаще чем раз в год», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

В ЦБ оставили без комментариев вопрос, насколько вырастет стоимость полиса ОСАГО, при условии резкого роста цен на запчасти. Без ответа остались и вопросы, адресованные РСА, о возможных мерах по реформированию системы ОСАГО на фоне падения курса рубля.

Впрочем, эти проблемы не прошли мимо мониторинга Минфина, но и там не берутся предугадать, как события на рынке запчастей отразятся на итоговой цене страховки для конечного потребителя.

«Возникшие сейчас волатильность валютных курсов и трансформация логистических цепочек по поставке запчастей очевидно скажутся на цене полиса.

Прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений сейчас невозможно. Банк России наделен полномочиями по регулированию тарифов по ОСАГО, изменения в нормативные документы при необходимости будут им вносится», — рассказали «Газете.Ru» в министерстве.

По оценкам участников рынка автозапчастей, уже сейчас цены на многие позиции поднялись на 30-50%.

Хуже всего, что на ожидаемое повышение тарифов из-за внезапного роста цен запчастей накладывается очередная реформа ОСАГО, цель которой повышение компенсаций по ущербу жизни и здоровью и отмена учета износа деталей при расчете ущерба автомобилю.

В РСА уже предупредили, что после внедрения новых правил стоимость ОСАГО в среднем должна вырасти на 60-80%. Законодательными проводниками этой реформы выступают сразу две инстанции: Госдума в лице, разрабатывающего законопроект депутата Анатолия Аксакова, и Минфин. Причем оба проекта фактически дублируют друг друга.

Сейчас страховые компании будут максимально замораживать пересмотр компенсации по ДТП по новым ценам запчастей, уверен вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Мы же понимаем, что в справочнике, который публикует ЦБ, запчасти уже давно намного дешевле, чем в реальной жизни, и этот разрыв будет только нарастать», – заметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Резкий рост тарифов нанесет огромный вред, власти этого постараются избежать, реформу «автогражданки» тоже, с большой долей вероятности, «поставят на паузу», полагает он.

По мнению Шапарина, в качестве меры по сдерживанию тарифов в ОСАГО тариф можно разбить на полный и частичный с применением франшизы. В последнем случае виновник ДТП оплачивает от 5% до 30% ущерба самостоятельно, остальное (в пределах 500 тыс. рублей) покрывает страховщик. По такому принципу франшиза работает в каско.

Процесс корректировки страховых справочников со стоимостью запчастей не будет успевать за реальными ценами, соглашается председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. Соответственно страховщики будут выплачивать пострадавшим неадекватные суммы компенсаций, что приведет к серьезным спорам и конфликтам, ожидает он.