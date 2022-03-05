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Автомобили

Какие автомобили остались у российских дилеров за 2 млн рублей

В Москве продают машины Ульяновского автозавода за 2,7 млн рублей

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Максим Блинов/РИА «Новости»
В условиях снижения курса рубля многие россияне пытаются купить новую машину, но самые ходовые бюджетные модели дилеры продают уже по цене около 2 млн рублей. О том, какие варианты предлагают дилеры рассмотреть клиентам за эту сумму, — в материале «Газеты.Ru».

Немногие дилерские центры в России могут предложить купить новый автомобиль по цене дешевле 2 млн рублей, выяснила «Газета.Ru». Очередное изменение цен ожидается после мартовских праздников, говорят участники рынка, поэтому продавцы советуют не тянуть с покупкой и сразу бронировать машины за предоплату – для фиксации цены. Многие клиенты не могут выкупить забронированные автомобили из-за проблем с банками и кредитами, поэтому менеджеры готовы их машины предложить другим потенциальным покупателям.

Так, внедорожники УАЗ «Патриот» дешевле 2 млн рублей в Москве в наличии не найти, объяснили в одном из дилерских центров. Клиент с таким бюджетом может позволить себе только «УАЗ-3741» («Буханку»). В автоцентре около метро Кунцево «Патриот» готовы продать только в максимальной комплектации и за 2,7 млн рублей. Купить дешевле этот внедорожник можно в Нижнем Новгороде,

где в наличии остались лишь машины с механической коробкой передач за 1,5 млн рублей и в базовой комплектации.

Еще в одном столичном дилере — «АвтоГермес Lada», рассказали корреспонденту «Газеты.Ru», что могут подобрать седан Vesta по цене около 2 млн рублей. За эти деньги пообещали хорошую комплектацию с мультимедийной системой, с «автоматом» и с «зимним пакетом».

«Условия меняются каждый день. Делаем все одним днем. Если вы готовы купить и у вас наличные, надо в автосалоне подбирать и решать вопрос с руководителем»,

– рассказали в одном из московских дилеров Lada.

В регионах ситуация несколько лучше – как по ценам, так и по количеству машин в наличии. В Екатеринбурге дилер Lada может предложить универсал Vesta в максимальной комплектации за 1,6 млн рублей, а седан в среднем исполнении за 1,45 млн рублей – с подогревом сидений, кондиционером, «автоматом», парктрониками, круиз-контролем и прочими необходимыми опциями. В официальном прайс-листе «АвтоВАЗа» рекомендованные рыночные цены (РРЦ) на такую машину – 1,22 млн рублей.

«В выходные и праздники никто не будет повышать цены. Сейчас возьмете машину выгоднее, чем через неделю. Некоторые салоны в праздники даже специально закроются.

В последнее время очень часто из Москвы обращаются. Неделю назад клиенты из Питера приезжали, говорили, что там все пустеет, а если и было – со средней ценой 2 млн»,

– заметил менеджер автосалона Lada в Екатеринбурге.

Столичные цены на Hyundai Solaris в начальной комплектации с «автоматом» сейчас достигают 2,5 млн рублей. Менеджер одного из автосалонов на МКАДе объяснил, что дешевле новых корейских седанов пока нет. На сайте автопроизводителя цена такого автомобиля указана, более чем на 1 млн рублей ниже. При этом в Казани Hyundai Solaris в одной из начальных комплектаций с автоматической КП стоит 2,2 млн руб., с механической коробкой стоимость будет на 90 тыс. дешевле.

Также московский дилер предлагает самый популярный в России кроссовер Hyundai Creta, минимум за 2,8 млн рублей.

Четырехдверка Kia Rio в средней комплектации теперь стоит 1,9 млн рублей – такие автомобили можно найти в наличии, к примеру, в салонах Санкт-Петербурга, где и расположен завод корейской марки. А, скажем, в трех тысячах километрах от него в Сургуте дилер готов за те же деньги сразу предоставить Rio в максимальной комплектации, правда, в наличии остались единицы.

«Говорю как есть – сегодня машины еще подорожают на 100 тысяч рублей, девятого [марта] – еще на 150 тысяч», – предупредил менеджер автосалона из Санкт-Петербурга.

Как на пороховой бочке

Некоторые московские дилеры Skoda уже не хотят называть конкретные цены на модели, к примеру, предложение по лифтбэку Rapid обещают озвучить только по прибытии клиента в автосалон. Все, что могут озвучит — машина обойдется «в пределах 2 млн рублей». Хоть эта модель и собирается в Калуге, у местного дилера самый доступный Rapid с «автоматом» предлагается в предпоследней комплектации и стоит свыше 2 млн руб., ее рекомендованная розничная цена (РРЦ) – на 800 тыс. рублей ниже.

Бестселлер среди европейских марок, Volkswagen Polo, в одном из крупных дилерских центров в Москве стоит почти 2,4 млн рублей – причем это вторая после базовой комплектация с «автоматом».

«Вы уже третий, кто сегодня позвонил из Москвы», – рассказал менеджер дилерского центра Volkswagen из Нижнего Новгорода и предложил лифтбэк Polo в аналогичном исполнении, но с тремя пакетами опций за 1,8 млн рублей. При этом в максимальной версии еще можно найти автомобиль со старыми ценниками почти за 2 млн рублей.

«Мы сами сидим как на пороховой бочке, вчера от Volkswagen пришли официальные прайс-листы на три модели, там очень большое подорожание. К примеру, Tiguan подорожал на 900 тыс. рублей», – добавил собеседник.

В автосалоне Санкт-Петербурга полноприводный кроссовер Nissan Terrano (аналог Renault Duster) предлагают дороже 1,9 млн рублей, в Красноярске – за 2 млн рублей. Автомобили Toyota за такие деньги уже не найти — россияне скупили последние остатки наиболее доступной модели Corolla. В столице менеджер автоцентра Toyota предложил Camry в хорошей комплектации за 4,7 млн рублей – из того, что есть в наличии.

Если есть желание купить китайский «паркетник» Haval, то цена самого доступного в Москве начинается от 2,3 млн рублей. За эти деньги предлагается модель Jolion российской сборки, в базовой комплектации и с механической коробкой передач. В Калуге такие же кроссоверы предлагают за 1,8 млн руб.

«Их цены разово подняли примерно на 300 тысяч рублей и три дня подряд поднимают на 100 тысяч. Потому что, скорее всего, автомобилей больше не будет, – рассказали в столичном дилерском центре Haval. – Завод не понимает, что будет с рублем:

мы около 60 автомобилей оплатили – и нам просто вернули деньги. На складе порядка 120 автомобилей, недельку-другую поторговать хватит».

У другой популярной в России китайской марки, Chery, осталась только одна модель дешевле 2 млн рублей – Tiggo 4. В отделе продаж дилера из Санкт-Петербурга рассказали, что готовы продавать кроссоверы за 1,4-1,8 млн руб. В Тюмени с поставками все непросто – у одного из дилеров остался единственный Tiggo 4 с механической КП с допоборудованием — за 1,7 млн рублей.

Сейчас многие ошибаются полагая, что покупка автомобиля – очень хорошее вложение денег, отмечает автомобильный обозреватель радио «Вести.ФМ» Игоря Моржаретто. Машина дорожает с годами или держит цену только, если это коллекционный экземпляр, отметил он.

«Даже если вам кажется, что вы выиграли в рублях, по итогу выяснится, что, если пересчитать валюту, вы все равно проиграли. Говорить о том, объективная сейчас цена или нет, можно будет только после того, как успокоится курс. Это все делается на каком-то взводе, на ажиотаже, на бегу. Покупка автомобиля – это действие на многие годы вперед», – отметил эксперт.

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