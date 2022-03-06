Как продлить ресурс автомобиля, чтоб не пришлось «брать в ипотеку» новый

Дилеры выставляют в шоу-румах на продажу бюджетные модели типа Hyundai Solaris по цене в 3 млн рублей, в таких условиях привычка россиян менять автомобиль через типичные интервалы 3-5 лет сойдет на нет, уверены эксперты. Россияне вынуждены будут бережнее относиться к своим подержанным автомобилям. О том, на что обратить внимание во время езды, чтобы увеличить срок службы машины, и стоит ли покупать гараж для самостоятельного ремонта, – материал «Газеты.Ru».

Автопроизводители выпускают автомобили, ресурс агрегатов которых практически приближен к сроку заводской гарантии, объясняет в беседе с «Газетой.Ru» технический эксперт автомобильного журнала «За рулем» Михаил Колодочкин. Сейчас же отпускная цена почти всех машин вышла за пределы потребительских возможностей, соответственно перед значительной частью автомобилистов России стоит задача значительно продлить срок службы своего подержанного транспорта, уверен он.

Первое, на что стоит обратить внимание автомобилистам – срок замены моторного масла. По словам Колодочкина, после покупки новой машины лубрикант стоит поменять уже на 1-1,5 тыс. км пробега.

«Любое конвейерное масло первой заливки, каким бы хорошим оно не было, в какой-то мере является обкаточным.

Оно вбирает в себя все микрочастицы – что-то притерлось, что-то попало, – гонять это по новому мотору просто глупо», – говорит Колодочкин.

Горожанам часто приходится стоять в пробках, где скорость движения в среднем составляет 20-25 км/ч, что в два раза меньше трассы. Поэтому заводские рекомендации по замене моторного масла в том или ином автомобиле следует делить на два.

«Если автомобиль эксплуатируется в городе, то моточасы двигатель наматывает исправно, а километража при этом практически нет. Автовладелец смотрит на показания одометра:

«О, да, я еще мало проехал, всего-то семь тысяч». А на самом деле масло-то уже практически выработалось, оно-то работает.

И то, что машина стоит на месте, а мотор молотит – маслу до этого никакого дела нет.

Оно только хуже становится.

То есть масло меняем через каждые семь-восемь тысяч километров пробега, это относится к любым автомобилям», – заметил автоэксперт.

Жидкость для автоматических коробок переключения передач следует менять даже наперекор рекомендациям завода изготовителя. Колодочкин советует не доверять автокомпаниям, которые утверждают, что трансмиссионка работает весь срок службы авто. Ремонтная практика говорит о том, что жидкость АКП, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях, следует обновлять каждые 60-70 тыс. км. Другой момент связан с прогревом в зимних условиях коробки передач, о важности этого не знают даже опытные водители. Многие полагают, что прогретый мотор — это все, что нужно.

Важно очень медленно трогаться с места и не подвергать коробку сильной нагрузке в первые несколько километров пути.

Еще один лайфхак связан с функцией «старт-стоп», которой оборудованы многие современные машины среднего класса и премиум-сегмента. Эта система автоматически отключает и перезапускает двигатель на светофорах и остановках для экономии топлива и снижения выбросов СО2. В нынешних условиях для продления ресурса двигателя ее лучше почаще отключать.

«Если мы ползем в пробке, а система включена, то каждые 10-15 секунд она будет глушить и запускать мотор, – объясняет Колодочкин. – Это напряженная работа аккумуляторной батареи, стартера, износ всех подшипников и так далее. Если хотим продлить срок службы всех этих агрегатов, эту систему лучше отключать в пробке».

Владельцам машин с турбомотором нужно следовать особым правилам. После длительной езды на высоких скоростях не следует сразу выключать двигатель – нужно дать ему немного поработать на холостом ходу, поскольку в заглушенном состоянии циркуляция охлаждающей жидкости прекращается в любом моторе. Поршень раскаленный, и в канавках масло из-за этого будет практически гореть.

Появится сажа, увеличивающая износ.

Сложнее всего будет владельцам современных дорогих автомобилей — даже незначительная поломка их транспорта может привести к серьезным последствиям, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Ресурс автомобиля можно и нужно увеличить за счет кардинального пересмотра собственного стиля вождения, считает он. Плавное движение без резких торможений и разгонов этому поспособствует. Придется снизить и скоростной режим, чтобы вовремя увидеть разбитый асфальт или «лежачего полицейского».

«В ближайшей перспективе, очевидно, нам придется пользоваться автомобилями дольше, привычка менять их раз в три-пять лет для многих и вовсе уйдет в прошлое. Нет ничего зазорного в том, чтобы вернуться к старому дедовскому способу – сохранить долголетие автомобиля и провести антикоррозийную обработку кузова рамы или элементов подвески. Об этом многие забыли, но такая история работает и сохраняет в целости машину», – объясняет Хайцеэр.

С ним соглашается эксперт журнала «За рулем» Колодочкин.

«В нынешних условиях никто не предскажет, когда мы сможем сменить одну машину на другую. Поэтому за машиной нужно ухаживать более тщательно. Первым делом обращаем внимание на кузов, даже, если вы ее вчера купили, есть смысл сделать антикоррозийную обработку », — добавил собеседник.

Стоит ли покупать гараж и осваивать азы автослесарного мастерства

Согласно данным портала «Дром», цены на гаражи в России за 2021 год выросли в среднем на 23%. По результатам опроса классифайда, почти половина (49%) российских автолюбителей хотели бы иметь свой гараж и лишь 7% не считают такую недвижимость необходимой.

Анализ рынка компании ЦИАН, подготовленный по запросу «Газеты.Ru», показал, что к концу 2021 года средняя стоимость гаража в России составляла 550 тыс. рублей. Сейчас на «Авито» можно найти объявления о продаже машиномест в Москве по цене около 500 тыс. рублей – с охраной, электричеством, смотровой ямой и площадью от 18 квадратных метров.

Аналогичные цены встречаются в Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В регионах ситуация лучше, к примеру, в Екатеринбурге простейшие металлические боксы под открытым небом в гаражных кооперативах, где порой нет даже электричества, отдают дешевле 100 тыс. рублей. В Сургуте, где зимой температура воздуха может снижаться до 50°, есть объявления о продаже мест в ГСК за полмиллиона рублей – это 21 квадратный метр с хорошим освещением и вентиляцией.

В крупных городах хорошие предложения начинаются от 1 млн рублей. Также многие владельцы гаражей сдают боксы в аренду по цене менее 10 тыс. руб., встречаются варианты и за 2-3 тыс. руб. в месяц.

Впрочем, есть нюансы: если пользоваться машиной каждый день и ставить ее в гараж зимой, то это негативно скажется на лакокрасочном покрытии, рассказал вице-президент НАС Хайцеэр. Он считает, что лучше обращаться в автосервисы, чем заниматься самостоятельным ремонтом для экономии. Конструкция современных машин столь сложна, что после некомпетентных действия потребуется качественная дорогая диагностика, специнструмент и подъемник. Все же совсем отказываться от идеи ремонтировать машину самостоятельно эксперт не отговаривает.

«YouTube в помощь! Некоторые вещи можно действительно сделать самому: замена лампочки, колодок. В интернете существует огромное количество роликов которые детально рассказывают, как решить ту или иную проблему», – заключает он.

Услуги по обучению на автослесаря предоставляют разные фирмы. Например, в московском инжиниринговом центре Smart рассказали «Газете.Ru», что у них в среднем новичок осваивает азы автомеханики за 10 дней.

«Курсы рассчитаны для людей «с нуля», которые никогда этой профессии не имели. Все навыки автомеханика даются — устройство автомобиля, основных узлов и агрегатов, каким инструментом воспользоваться в том или ином случае, где взять техническую информацию на конкретную модель», – рассказали в инжиниринговом центре.

Правда, стоят такие курсы недешево — один обойдется в 30 тыс. рублей, и в будущем может подорожать, рассказали в компании.