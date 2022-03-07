Сколько теперь стоит «переобуть» машину на лето

На фоне ситуации с курсом валют автомобилисты раньше обычного начали приобретать шины к новому сезону. Магазины уже изменили цены, а продавцы некоторых торговых точек жалуются на перебои с поставками по некоторым позициям и не рекомендуют откладывать покупку. О том, какой будет «переобувка» автомобилей с зимы на лето в 2022 году, — в материале «Газеты.Ru».

Опрошенные «Газетой.Ru» продавцы шинных магазинов говорят, что повышенный спрос на новые покрышки в этом году начался раньше обычного – причем автомобилисты приобретают не только летнюю, но и зимнюю резину.

В интернет-магазине «Колеса даром», куда корреспондент «Газеты.Ru» обратился с просьбой подобрать 15-дюймовые летние шины для Lada Vesta, предложили два доступных варианта – Nokian Nordman по цене 5,1 тыс. рублей за штуку и Cordiant по 4,2 тыс. рублей. По словам продавца, с запасами шин проблем пока нет, но их подорожание ожидается.

«Шин много, еще можно выбрать, но если покупать через неделю или две, то

нынешние цены лишь ориентировочные, они изменятся»,

— предупредил он.

В каталоге шинного магазина присутствуют 20 позиций подходящей для отечественного седана размерности. Большинство из них предлагаются по 6-8 тыс. рублей за штуку. Самые дорогие – покрышки Michelin по 10,5 тыс. рублей.

В интернет-магазине «На колесах» доступно семь наименований покрышек аналогичной размерности — от китайских Triangle по 5,2 тыс. рублей за штуку до Michelin по 10,3 тыс. рублей. При этом «переобуть», к примеру, среднеразмерный кроссовер будет ощутимо дороже. Так, одна летняя шина для Kia Sportage у того же продавца стоит от 8,2 до 22,3 тыс. рублей при выборе из шести наименований.

Количество шин в наличии на официальных маркетплейсах шинных компаний меньше, чем в крупных шинных магазинах. В частности, в интернет-магазине на российском официальном сайте Goodyear в размерности 185/65R15 (подходят для популярных в России Renault Logan, Sandero и седана Volkswagen Polo) присутствуют летние шины восьми моделей.

Из них в наличии остались только две.

Самая доступная – Eagle Sport по цене 6,1 тыс. рублей за штуку. В компании «Мосавтошина» точно такие же покрышки предлагаются уже по цене 7,5 тыс. рублей, а в интернет-магазине «Колеса даром» такая шина в наличии отсутствует, сохранилась лишь ее цена из прошлого – 4,6 тыс. рублей.

В еще одном крупном интернет-магазине «Шинсервис» посоветовали не откладывать приобретение летних покрышек из-за инфляционных рисков, посоветовав оставить покупку на хранение в магазине до начала сезона.

В компании Wheelshops скудный выбор шин объяснили приостановкой отгрузок резины со стороны поставщиков. Как вариант для «переобувки» седана Toyota Camry в магазине предложили китайские 17-дюймовые шины Centara, которые есть в наличии.

«Варианта два, и оба китайские. В резерве были корейские Marshal и Kumho, их все разобрали, когда поняли, что происходит на рынке, —

За последние четыре дня цены переписывались ежедневно — и в результате выросли на 40%. Шансов, что резина скоро появится, нет, потому что поставщики остановили поставки. Посмотреть варианты можно, но цена там будет абсолютно другая»,

– рассказал собеседник корреспонденту «Газеты.Ru».

О пересмотре маркетинговых установок говорят и представители крупных шинных компаний, присутствующих в России.

«В связи с изменением экономического контекста, связанного с курсом национальной валюты, цены на продукцию будут пересмотрены в ближайшее время. За актуальной информацией о наличии и стоимости продукции автолюбителям стоит обращаться в шинные центры в своем городе», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского офиса Michelin.

Работники шиномонтажных сервисов между тем уверяют, что расценки на свои услуги не меняли, наплыва клиентов пока не видят, хотя и ожидают перемен.

«Пока в основном все готовятся — правят и красят диски», — рассказал сотрудник одной из мастерских на северо-западе Москвы.

По его словам, комплекс шиномонтажных работ для легкового автомобиля с 15-дюймовыми колесами обойдется в 1600 рублей — цена выросла незначительно, но произошло это еще в начале зимы.

В другом техцентре сервисмен за «переобувку» легковой машины с 15-дюймовыми дисками назвал цену в 1750 рублей.