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Автомобили

Стоит ли покупать подержанный универсал Volvo XC70

Владелец рассказал, во сколько обходится эксплуатация Volvo XC70

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Алексей Лазарев
Полноприводные универсалы Volvo XC70 пользуются неплохим спросом на вторичном рынке — однако шведский автомобиль далеко не беспроблемен. Об особенностях эксплуатации автомобиля с пробегом 190 тыс. километров, — в материале «Газеты.Ru».

Свой Volvo 2011 года выпуска инженер по обслуживанию промышленного оборудования Алексей Лазарев приобрел в начале 2017 года с пробегом около 90 тыс. километров. За автомобиль со 163-сильным турбодизелем, шестиступенчатым автоматом, кожаным салоном и климат-контролем пять лет назад москвич заплатил 1,1 млн рублей.

По словам автовладельца, ему пришлось достаточно долго выбирать машину: многие автомобили оказались в плохом техническом состоянии и со скрученными пробегами. На активные поиски у него ушло несколько недель.

Предыдущий хозяин несколько первых ТО проводил у официального дилера, отметил собеседник. Впоследствии автомобиль обслуживался в неавторизованной мастерской. Как оказалось, некоторые работы на XC70 механики выполняли халтурно.

Лазарев долгое время ездил на других моделях Volvo и работал в техцентре этой марки, поэтому хорошо знал о потенциальных проблемах своей машины. По его словам,

одно из слабых мест Volvo XC70 – автоматическая коробка передач (индекс — TF80), склонная к перегреву.

Для ее охлаждения на универсале предусмотрен отдельный радиатор — он установлен в пакете с охладителями двигателя и кондиционера.

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Алексей Лазарев

Когда летом в пробке автомобиль начал дергаться, а старт с места стал сопровождаться сильными ударами в трансмиссии, автовладелец сразу понял, что это именно та проблема коробки передач. Предположения подтвердились при диагностике в техцентре:

в какой-то момент температура масла в трансмиссии поднялась до критической отметки в 120 градусов, и «автомат» перешел в аварийный режим.

«В системе охлаждения не оказалось термостата. Судя по всему, горе-мастера решили, что без него трансмиссия станет охлаждаться лучше, поскольку антифриз из-за этого постоянно проходит через радиатор. По факту охлаждающая жидкость вообще перестала попадать в него», — рассказал автовладелец.

За новый оригинальный термостат продавцы просили 15 тыс. рублей. Хозяин машины решил установить подержанный с авторазборки, он обошелся ровно в десять раз дешевле.

Сразу после приобретения машины Алексей произвел крупное техобслуживание с заменой приводных ремней, ГРМ, натяжных роликов, масел двигателя и коробки передач. Запчасти и работа обошлись примерно в 50 тыс. рублей.

В эту сумму вошел и внеплановый ремонт треснувшего по шву кронштейна крепления патрубка, соединяющего турбину и интеркулер. Новая деталь в 2017 году стоила почти 30 тыс. рублей, автовладелец решил не менять ее, а за 5 тыс. рублей заварил трещину в мастерской. Такой дефект – распространенное явление на Volvo XC70.

Позже за 10 тыс. рублей были заменены фильтры и масло в муфте Haldex. При пробеге в 150 тыс. километров владелец автомобиля поменял тормозные диски и колодки «по кругу». Комплект оригинальных передних дисков три года назад обошелся примерно в 14 тыс. рублей, а задних – в 10 тыс. рублей. Еще 6-8 тыс. рублей стоили тормозные колодки на все четыре колеса.

Неприятный сюрприз Volvo преподнес, когда на одометре появилась цифра в 160 тысяч километров. Сев после ночного ливня в машину, Алексей обнаружил воду на передней панели.

«Отклеилось лобовое стекло – в верхней части была заметная щель. С этой проблемой сталкивались и другие владельцы XC70», — рассказал владелец.

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Алексей Лазарев

За оригинальное стекло продавцы пару лет назад просили около 30 тыс. рублей, атермальное стоило на 20 тысяч дороже. Выбор был сделан в пользу неоригинальной детали, на нее в сумме с работой ушло 16 тыс. рублей.

При пробеге в 160-165 тыс. километров автовладелец обновил на универсале все амортизаторы (около 45 тыс. рублей вместе с заменой), несколько месяцев назад застучала стойка переднего стабилизатора (примерно 3 тыс. рублей).

За пять лет владения автомобилем случались и мелкие, но неприятные поломки. Например, в какой-то момент перестала работать кнопка открывания багажника – оказалось, что от времени сгнила часть проводки. Проблему автовладелец устранил самостоятельно, припаяв новые провода. Кроме того, в 5 тыс. рублей обошелся ремонт износившихся шестерен в дверных замках.

Около года назад

за очередное техобслуживание автомобиля при пробеге в 180 тыс. владельцу пришлось заплатить более 100 тыс. рублей.

В ходе этого ТО, помимо технических жидкостей и фильтров в моторе и трансмиссии, были также заменены все приводные ремни, помпа и гидрокомпенсаторы зазора клапанов.

Среди преимуществ Volvo XC70 хозяин выделяет умеренный аппетит автомобиля (средний расход дизельного топлива составляет 8,5 литров на 100 км), хорошую проходимость и неплохую антикоррозийную стойкость машины. По его словам, за 11 лет на кузове нет даже намека на пятна ржавчины.

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Алексей Лазарев

В минусы он записал высокую стоимость запчастей и низкий потолок автомобиля. При росте в 190 см Алексею приходится опускать водительское сиденье в нижнее положение, чтобы не упираться головой в крышу.

«В целом автомобиль меня полностью устраивает. Возможно, я и купил бы более просторный Volvo XC90, но менять машину пока не планирую», — заключил он.

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