Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Бывший тренер «Зенита»: это большая ошибка — лишать Тимощука... 19:38
ЕС включил в новый санкционный список ряд российских бизнесменов 19:37
Victoria's Secret временно покидает Россию 19:35
На премьеру «Бэтмена» в кинотеатр залетела... 19:34
Бывшая первая ракетка мира заявила, что против осуждения российских... 19:28
МО РФ: Киев сорвал проведение операции по открытию гумкоридоров и... 19:26
Более 300 россиян не могут вернуться из Хургады в РФ... 19:23
МО: утверждения Киева об отсутствии желающих выехать... 19:21
В Белоруссии признали экстремистскими материалы медиакомпании... 19:11
В США скончался пациент, которому впервые пересадили сердце... 19:05
Автомобили

Как богатых россиян оставили без люксовых автомобилей

Ferrari, Rolls-Royce и Lamborghini заморозили продажи в России

Слушать
Остановить
close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»
Итальянские автокомпании Lamborghini и Ferrari объявили о приостановке деятельности в России, ранее аналогичное решение приняли в Porsche, Bentley, Rolls-Royce и Aston Martin. Могут ли состоятельные граждане РФ остаться без дорогих автомобилей, и какими обходными путями автомобильный «люкс» может попасть в нашу страну, – материал «Газеты.Ru».

Итальянская компания Ferrari приостанавливает поставки автомобилей на российский рынок, сообщаетcя на ее официальном сайте. Об аналогичном решении объявили и на предприятии в Сант-Агата-Болоньезе – Lamborghini.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2021 году россияне приобрели 55 новых автомобилей Ferrari (продажи увеличились на 90%). Компания Lamborghini установила рекорд продаж – в прошлом году российские дилеры реализовали 200 автомобилей марки, что на 48% выше показателя годичной давности и на 27% больше предыдущего максимума, который был зафиксирован в 2019 году.

Бестселлером Lamborghini в РФ стал кроссовер Urus.

Бренд Lamborghini принадлежит немецкому концерну Volkswagen Group, как и Porsche, который лидирует по продажам премиальных спортивных автомобилей в России. В 2021 году 26 дилерских центров реализовали в стране почти 6,3 тыс. автомобилей Porsche, самыми продаваемыми моделями стали кроссоверы Cayenne и Macan.

В Volkswagen Group на запрос «Газеты.Ru» подтвердили приостановку поставок всех автомобилей концерна в Россию, отказавшись уточнять, кто будет заниматься гарантийным обслуживанием автомобилей.

В пресс-службе «Порше Руссланд» рассказали, что ответственность за гарантийное обслуживание лежит на дилерах.

На сайте автомобильной группы «Авилон» (крупнейший дилер Aston Martin, Jaguar, Maserati, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari) автомобилей люксовых марок в наличии почти не осталось.

Так, из моделей Aston Martin доступен лишь один 550-сильный кроссовер DBX по цене 45 млн рублей. Кроссовер Jaguar F-Pace SVR с мотором такой же мощности обойдется в 28 млн рублей, на сайте он тоже один. Компания Maserati с единственной моделью Levante ситуация получше – в наличии сразу три десятка спортивных «паркетников», а цены стартуют от 18 млн рублей. Суперкаров Ferrari и вовсе нет – как новых, так и подержанных.

Менеджер по продажам Rolls-Royce на Кутузовском проспекте также сообщил о продаже последних машин в автосалоне. Поставок нет, а прояснение ситуации с машинами собеседник ожидает не ранее апреля. Несмотря на изменение курсов валют покупательский интерес к дорогим машинам сохраняется даже сейчас, говорят в «Авилоне».

«По конкретным срокам поставок автомобилей пока трудно сориентировать.

Мы сейчас активно взаимодействуем с импортерами и стараемся прояснить ситуацию. В аналогичных обстоятельствах находятся все автодилеры – насколько долго будет сохраняться состояние неопределенности сложно сказать»,

– объяснил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Алексей Стариков.

Собеседник отметил, что по вопросу поставок запчастей от импортеров «пока не поступало никакой информации о снижении объемов». Сервисные услуги тоже работают в прежнем режиме.

Суперкары только для избранных

Богатые люди смогут найти способы ввоза в Россию дорогих и редких автомобилей даже в условиях санкций. Одна из таких схем – перегон машин из стран ближнего зарубежья, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«В обозримом будущем только для единиц, живущих в этой стране, найдется способ привезти суперкар, – заметил «Газете.Ru» Хайцеэр. – В условиях санкций каждый такой суперкар очень сложно спрятать. К примеру, машины могут перекинуть в Азербайджан, Армению, Грузию или Казахстан, а потом к нам. Богатые люди попытаются найти обходной способ».

Впрочем, вмешаться в эту схему могут сами автопроизводители, которые введут квоты на поставки автомобилей соседям России, не исключает вице-президент НАС.

«Квоты по странам очень жестко отслеживаются, резкие увеличения — исключены.

Если есть способ отследить картины, произведения искусства, то и с большим автомобилем это не составит проблем, его не спрячешь», – добавил Хайцеэр.

В этом случае риски возникают, как у официального дилера страны отгрузки, так и у автопроизводителя, ограниченного санкциями, отмечает эксперт.

С юридической точки зрения компания или физлицо может купить любой автомобиль за рубежом, официально его растаможить, ввезти в Россию и продать, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Опять же, у нас есть рынок подержанных автомобилей. Так ввозятся машины Tesla, по той же схеме будут ввозить и остальные», – подчеркнул он.

Автомобильный обозреватель радио «Вести.ФМ» Игорь Моржаретто согласен с тем, что автопроизводители могут начать жестко квотировать ввоз соседей России. «В условиях самых жестких санкций в Иран ввозили какую-то западную продукцию, а желающие ее приобретали.

То же самое и у нас: компании могут ввести какие-то санкции, но что из этого удастся воплотить, трудно сказать.

Другое дело, что такой автомобиль будет дороже, а его покупка – удел очень узкого круга лиц», – заметил он.

Российский рынок на какой-то период останется без суперкаров, соглашаются эксперты. Однако компании оставили себе пространство для маневра и в любой момент могут вернуться, полагают собеседники.

«Если представить самый худший сценарий, при котором производители объявят об уходе из России и придут только через 10 лет – в это я не очень верю. Россия – это хороший рынок, хорошие объемы, спрос на такие машины совершенно точно останется», – заметил Бургазлиев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+