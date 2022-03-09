Как богатых россиян оставили без люксовых автомобилей

Итальянские автокомпании Lamborghini и Ferrari объявили о приостановке деятельности в России, ранее аналогичное решение приняли в Porsche, Bentley, Rolls-Royce и Aston Martin. Могут ли состоятельные граждане РФ остаться без дорогих автомобилей, и какими обходными путями автомобильный «люкс» может попасть в нашу страну, – материал «Газеты.Ru».

Итальянская компания Ferrari приостанавливает поставки автомобилей на российский рынок, сообщаетcя на ее официальном сайте. Об аналогичном решении объявили и на предприятии в Сант-Агата-Болоньезе – Lamborghini.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2021 году россияне приобрели 55 новых автомобилей Ferrari (продажи увеличились на 90%). Компания Lamborghini установила рекорд продаж – в прошлом году российские дилеры реализовали 200 автомобилей марки, что на 48% выше показателя годичной давности и на 27% больше предыдущего максимума, который был зафиксирован в 2019 году.

Бестселлером Lamborghini в РФ стал кроссовер Urus.

Бренд Lamborghini принадлежит немецкому концерну Volkswagen Group, как и Porsche, который лидирует по продажам премиальных спортивных автомобилей в России. В 2021 году 26 дилерских центров реализовали в стране почти 6,3 тыс. автомобилей Porsche, самыми продаваемыми моделями стали кроссоверы Cayenne и Macan.

В Volkswagen Group на запрос «Газеты.Ru» подтвердили приостановку поставок всех автомобилей концерна в Россию, отказавшись уточнять, кто будет заниматься гарантийным обслуживанием автомобилей.

В пресс-службе «Порше Руссланд» рассказали, что ответственность за гарантийное обслуживание лежит на дилерах.

На сайте автомобильной группы «Авилон» (крупнейший дилер Aston Martin, Jaguar, Maserati, Rolls-Royce, Bentley и Ferrari) автомобилей люксовых марок в наличии почти не осталось.

Так, из моделей Aston Martin доступен лишь один 550-сильный кроссовер DBX по цене 45 млн рублей. Кроссовер Jaguar F-Pace SVR с мотором такой же мощности обойдется в 28 млн рублей, на сайте он тоже один. Компания Maserati с единственной моделью Levante ситуация получше – в наличии сразу три десятка спортивных «паркетников», а цены стартуют от 18 млн рублей. Суперкаров Ferrari и вовсе нет – как новых, так и подержанных.

Менеджер по продажам Rolls-Royce на Кутузовском проспекте также сообщил о продаже последних машин в автосалоне. Поставок нет, а прояснение ситуации с машинами собеседник ожидает не ранее апреля. Несмотря на изменение курсов валют покупательский интерес к дорогим машинам сохраняется даже сейчас, говорят в «Авилоне».

«По конкретным срокам поставок автомобилей пока трудно сориентировать.

Мы сейчас активно взаимодействуем с импортерами и стараемся прояснить ситуацию. В аналогичных обстоятельствах находятся все автодилеры – насколько долго будет сохраняться состояние неопределенности сложно сказать»,

– объяснил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилон» Алексей Стариков.

Собеседник отметил, что по вопросу поставок запчастей от импортеров «пока не поступало никакой информации о снижении объемов». Сервисные услуги тоже работают в прежнем режиме.

Суперкары только для избранных

Богатые люди смогут найти способы ввоза в Россию дорогих и редких автомобилей даже в условиях санкций. Одна из таких схем – перегон машин из стран ближнего зарубежья, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

«В обозримом будущем только для единиц, живущих в этой стране, найдется способ привезти суперкар, – заметил «Газете.Ru» Хайцеэр. – В условиях санкций каждый такой суперкар очень сложно спрятать. К примеру, машины могут перекинуть в Азербайджан, Армению, Грузию или Казахстан, а потом к нам. Богатые люди попытаются найти обходной способ».

Впрочем, вмешаться в эту схему могут сами автопроизводители, которые введут квоты на поставки автомобилей соседям России, не исключает вице-президент НАС.

«Квоты по странам очень жестко отслеживаются, резкие увеличения — исключены.

Если есть способ отследить картины, произведения искусства, то и с большим автомобилем это не составит проблем, его не спрячешь», – добавил Хайцеэр.

В этом случае риски возникают, как у официального дилера страны отгрузки, так и у автопроизводителя, ограниченного санкциями, отмечает эксперт.

С юридической точки зрения компания или физлицо может купить любой автомобиль за рубежом, официально его растаможить, ввезти в Россию и продать, отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Опять же, у нас есть рынок подержанных автомобилей. Так ввозятся машины Tesla, по той же схеме будут ввозить и остальные», – подчеркнул он.

Автомобильный обозреватель радио «Вести.ФМ» Игорь Моржаретто согласен с тем, что автопроизводители могут начать жестко квотировать ввоз соседей России. «В условиях самых жестких санкций в Иран ввозили какую-то западную продукцию, а желающие ее приобретали.

То же самое и у нас: компании могут ввести какие-то санкции, но что из этого удастся воплотить, трудно сказать.

Другое дело, что такой автомобиль будет дороже, а его покупка – удел очень узкого круга лиц», – заметил он.

Российский рынок на какой-то период останется без суперкаров, соглашаются эксперты. Однако компании оставили себе пространство для маневра и в любой момент могут вернуться, полагают собеседники.

«Если представить самый худший сценарий, при котором производители объявят об уходе из России и придут только через 10 лет – в это я не очень верю. Россия – это хороший рынок, хорошие объемы, спрос на такие машины совершенно точно останется», – заметил Бургазлиев.