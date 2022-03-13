Уход иностранных автопроизводителей спасет УАЗ

Ульяновский автомобильный завод на фоне вставшего импорта иностранных автомобилей в Россию может вернуться к росту продаж, предложив по относительно доступным ценам свой устаревший модельный ряд, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Впрочем, легкой эта дорога не будет, завод уже предупредил, что из-за проблем комплектующими ищет альтернативных поставщиков.

После исхода большинства иностранных автопроизводителей из России возник вопрос: «Какие машины смогут купить россияне?» В сегменте наиболее доступных внедорожников альтернативы УАЗу сейчас нет, сходятся во мнении опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Многим российским потребителям, которые предпочитают внедорожники, придется адаптироваться под новые условия рынка, объясняет независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Даже если иностранные производители и останутся в России, цена их продукции будет несоизмеримо выше отечественных альтернатив.

«Если все пойдет по жесткому сценарию и многие производители после приостановки деятельности не вернутся в Россию, тогда

у УАЗа будет шанс отвоевать минимум 10% рынка в своем сегменте»,

– отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Еще в конце 2021 года гендиректор УАЗа Адиль Ширинов говорил, что компания не планирует инвестировать в обновление модельного ряда и модернизацию производства, отказался УАЗ и от создания единственной перспективной модели — кроссовера на основе «Единой модульной платформы» разработки автомобильного института «ФГУП НАМИ».

Без модернизации Ульяновский автозавод был обречен на закрытие, аналитики давали ему не более 4-5 лет.

Причем УАЗ уже попадал в ситуацию, когда внутренний кризис спасал его от потенциального банкротства.

Так, падение национальной валюты в 2014 году, последовавший уход основных конкурентов с рынка (марки Great Wall и SsangYong) стимулировали резкое повышение спроса на «уазы».

«В нынешней ситуации есть плюс для УАЗа, но пока сложно сказать, сколь грамотно производитель сможет ей воспользоваться. Компания если и получит какую-то выгоду, то только в силу отсутствия нормальных конкурентов», — рассуждает Бургазлиев.

Собеседник издания уверен, что это не будет плюсом для потребителя, поскольку УАЗ с небольшими обновлениями производит машину с конструкцией 30-летней давности. При нормально работающем рынке без мер поддержки и внешних потрясений УАЗ не выдержал бы конкуренцию, добавляет Бургазлиев.

Впрочем, именно старые технологии УАЗа помогут ему легче пережить нехватку компонентов западного производства, убежден замруководителя проекта Motor1 Юрий Урюков. Есть риск, что УАЗу придется отказаться от использования автоматической коробки передач, а также от китайско-корейских механических коробок, вернувшись к отечественному агрегату десятилетней давности, считает он

«Это меньшее из зол, что могло случиться с УАЗом. Хорошо то, что для ульяновских автомобилей много альтернативных деталей», — говорит Урюков.

Среди действительно новых иностранных компонентов на ульяновских внедорожниках – только автоматическая коробка. Остальные детали со временем приходили на замену российским — их выпуск можно легко наладить, продолжает эксперт. Также некоторые элементы могут компенсировать тюнинговые компании. По разным оценкам, локализация уазовских «Патриотов» может достигать 55-60%.

Завод уже предупредил, что из-за проблем с комплектующими ищет новых иностранных партнеров.

«Ситуация в стране в целом и в автомобильной отрасли в частности очень сложная. Пока положение не стабилизируется, сложно говорить что-то конкретное о спросе, поставках, ценообразовании и дальнейших производственных планах. В настоящий момент могу сообщить, что УАЗ функционирует в обычном режиме, на предприятии ведется активная работа по обеспечению производства альтернативными поставщиками,

— заявил «Газете.Ru» официальный представитель УАЗа.

Наиболее важные иностранные агрегаты на автомобилях УАЗа – трансмиссии. Шестиступенчатая автоматическая коробка передач Punch Powerglide 6L50 приходит на конвейер в Ульяновске из французского Страсбурга. Механические коробки передач с раздаточной коробкой выпускаются корейской компанией Dymos на заводе в Китае. Ранее Южная Корея объявила о запрете поставок в Россию стратегических материалов.

В числе прочего в конструкции ульяновских внедорожников используются сцепление немецкой фирмы LUK, электроника компании Bosch (в том числе системы ABS и ESP), блокировка дифференциала заднего моста с электронным управлением американской марки Eaton, польские радиаторы фирмы Delphi и многое другое.

Искать новых поставщиков комплектующих УАЗ может в Китае и Турции, в крайнем случае — в Латинской Америки, Малайзии и Индонезии, полагают эксперты. Отечественные альтернативы использовать не выйдет – они тоже состоят из импортных комплектующих.

«Заменить электронику Bosch будет очень сложно. Придется обращаться в Китай — других альтернатив нет. Замена поставщиков – дело не быстрое и достаточное болезненное для УАЗа», – отмечает Бургазлиев.

Продажи УАЗа в 2021-м году упали на 11%, до 32,4 тыс. машин, сообщало аналитическое агентство «Автостат». Самой продаваемой моделью стал «Патриот», россияне купили 13 тыс. внедорожников (минус 22% относительно предыдущего года). Семейство коммерческих машин «УАЗ СГР» в своем сегменте разошлось тиражом в 12 тыс. единиц (снижение на 9%), а продажи легких грузовиков «Профи» выросли на 42% за год (до 3,8 тыс. единиц).

УАЗ «Пикап» лидирует по продажам в своем сегменте последние пять лет. По итогам 2021 года грузовик Ульяновского автозавода разошлась купили 3 тыс. клиентов. Второе место в этом сегменте занимает пикап Toyota Hilux (2,9 тыс. шт.), третье – Mitsubishi L200 (2,4 тыс. шт.).