Как защитить свой автомобиль от угона без каско

Инженеры по установке средств защиты автомобилей от угона фиксируют повышенный спрос на свои услуги. Оборудовать дополнительными противоугонными устройствами специалисты советуют прежде всего массовые автомобили, для которых велик риск хищения с последующим быстрым разбором на запчасти. О том, как автовладельцу защитить свою машину, – в материале «Газеты.Ru».

Чтобы понять, нуждается ли автомобиль в дополнительных противоугонных устройствах, следует отталкиваться не только от его цены, но и в первую очередь от массовости модели и потенциального интереса к ней со стороны злоумышленников, говорят специалисты по противоугонной защите.

«Например, автомобили Volvo, как правило, не интересны для угона. А Hyundai Solaris, который стоит намного дешевле, имеет смысл защищать, и очень серьезно, — объясняет «Газете.Ru» инженер Алексей Кузнецов, оказывающий сертифицированные услуги по защите автомобилей от угона. – Большой риск у автомобилей самого бюджетного и массового сегмента – корейских и японских марок, а также Renault Logan.

Их много на улице, их много в такси, на них всем нужны запчасти».

Установка дополнительного противоугонного устройства не дает стопроцентной защиты от кражи – даже если злоумышленники не смогут завести автомобиль, теоретически они могут просто погрузить его на эвакуатор. Однако чем надежнее машина защищена, тем дольше вору придется с ней провозиться, и велик шанс, что он выберет в качестве объекта кражи аналогичный автомобиль со стандартной заводской сигнализацией.

По словам Алексея Кузнецова, преступники, готовясь к угону, могут иногда заранее размещать объявления о продаже автомобиля на запчасти, чтобы заранее договориться с покупателями, а после кражи разобрать и распродать машину как можно быстрее.

При бюджете в 100 тыс. руб. на автомобиль класса Hyundai Solaris можно установить защиту подкапотного пространства (включая замок капота, цифровое реле, сейф на электронный блок управления), блокировку диагностического разъема в салоне, все это – на базе сигнализации с обратной связью, с помощью которой можно реализовать и функцию автозапуска, перечисляет специалист. Если со стандартной заводской сигнализацией для того, чтобы завести автомобиль, вору потребуется около пяти минут, то с дополнительными препятствиями — порядка получаса, и велики шансы, что злоумышленник найдет добычу полегче, аргументирует Кузнецов.

Число обращений клиентов по защите автомобилей от угона в последние недели возросло на 40-50%, констатирует специалист.

В компании AutoDop40 из Калуги, специализирующейся на установке противоугонных устройств, «Газете.Ru» сообщили, что число звонков от клиентов в последнее время возросло в несколько раз.

«На работы мы цены пока не поднимаем, но стоимость комплектующих привязана к доллару – и цены на них выросли на 20-30%»,

— рассказал «Газете.Ru» представитель компании Дмитрий Рогачев.

Комплекс дополнительных защитных устройств прежде всего делает автомобиль нерентабельным к угону, говорит собеседник. С установкой самый простой комплекс стоит сейчас от 20 тыс. руб.

Народные средства

Самостоятельно изготовленные «противоугонки» были особенно популярны в России в 90-х годах, изощренность их конструкции ограничивалась только фантазией автовладельцев. Некоторые из них, оставляя машину на улице, меняли порядок подключения высоковольтных проводов к свечам или забирали один из них с собой.

На стеклах автомобиля гравировали его номерной знак или номер кузова, в электросистему внедрялись потайные кнопки выключения «массы», а в топливную магистраль – электромагнитные клапаны, перекрывавшие подачу бензина.

На инжекторных автомобилях умельцы меняли расположение контактов и проводов на блоке управления двигателем и бензонасосе,

чтобы злоумышленник с помощью так называемого «паука» (выносной системы зажигания, подключаемой в обход штатной) не смог справиться. Известен также экзотический способ напугать угонщика – установить в автомобиле дымовую шашку, срабатывающую через некоторое время после запуска двигателя.

Современные дополнительные «секретки», размыкающие электрическую цепь бензонасоса, зажигания или топливных форсунок, позволяют деактивировать их в том числе при помощи секретного кода, который можно вводить стандартными клавишами автомобиля в определенной последовательности.

Без самодеятельности

В качестве простого в установке противоугонного средства, на монтаж которого даже у обывателя уйдет не более 15 минут, специалисты называют механические блокираторы рулевого вала, но вмешиваться в электросистему автомобиля без соответствующей квалификации не советуют.

«Самостоятельно простой автовладелец может установить механический блокиратор на рулевой вал – они по-прежнему выпускаются и дают достаточно эффективную защиту, но достаточно неудобны в использовании», — рассказали «Газете.Ru» в компании «Автооник» из Санкт-Петербурга.

Стоимость подобных устройств сейчас составляет порядка 10-15 тыс. руб., уточнил представитель компании. Кроме того, полезно использовать автономные GPS-маяки для поиска уже угнанного автомобиля.