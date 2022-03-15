Volkswagen начал борьбу с нелегальном тюнингом своих автомобилей

Группа Volkswagen усиливает борьбу с мошенниками, активирующими скрытые функции в машинах брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Seat и Porshe. Речь, например, о таких функциях, как голосовое управление, увеличение мощности мотора и прочее. Компании удалось обнаружить канал доступа сервисменов-нелегалов к корпоративному программному обеспечению через официальных дилеров, теперь доступ будет закрыт сложной аутентификацией. В России эти услуги сформировали своеобразный полулегальный рынок, но гаражные умельцы признают — на новых машинах это сделать все сложнее.

Данные аккаунтов ряда дилеров Volkswagen для доступа к внутреннему порталу автопроизводителя попали к посторонним лицам, сообщает немецкое издание Automobilwoche со ссылкой на письмо концерна Volkswagen, адресованное торговой сети.

«Уполномоченные пользователи портала предоставили свои учетные данные третьим лицам, которые в результате получили несанкционированный доступ к приложениям, предлагаемым на торговом портале»,

— говорится в документе.

Таким образом посторонние лица проводили платную модернизацию машин в обход дилеров – например, меняли настройки двигателя и активировали голосовое управление. Среди востребованных опций для активации, к примеру, также складывание боковых зеркал удержанием кнопки брелока, многорежимность трансмиссии, изменение яркости ближнего и дальнего света, наклон правого зеркала при движении задним ходом, отключение дальнего света при встречной машине и прочее.

Сейчас Volkswagen заблокировал аккаунты, с которых «дорабатывали» автомобили концерна. Также компания планирует досрочно запустить новый сайт для дилеров с двухфакторной аутентификацией и

рассматривает возможность судебного преследования предполагаемых злоумышленников,

уточняет Automobilwoche.

Практика активации дополнительных функций, конструктивно заложенных производителем, но не активированных на машинах в недорогих комплектациях, широко распространена в России – подобные услуги предлагают частные мастера, у которых есть доступ к официальному дилерскому или стороннему программному обеспечению.

Специалисты, предлагающие такие услуги, отмечают, что многие доработки можно сделать удаленно — без входа в систему автопроизводителя, но для самых важных улучшений все же нужен портал.

В режиме «онлайн», во взаимодействии с дилерской системой происходят в основном сложные доработки – перепрошивка блоков управления различных агрегатов, двигателя, трансмиссии и систем комфорта, рассказал «Газете.Ru» частный мастер, представившийся Дмитрием.

«Дилерский портал нужен, например, для активации функции адаптивного круиз-контроля»,

— говорит мастер Вячеслав, к которому корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о возможности улучшения таким образом автомобиля Volkswagen.

Из-за снижения курса рубля услуги «серого» тюнинга выросли: к примеру, активация функции адаптивного круиз-контроля будет стоить порядка 11-12 тыс. рублей, хотя еще недавно стоила 10 тысяч, приводит пример он. Кроме того, для этого придется приобрести и блок кнопок для установки на рулевое колесо.

Усиление защиты со стороны автопроизводителя коснется автомобилей 2021 года выпуска и новее, отметил в беседе с «Газетой.Ru» сервисмен Роман. Оно затронет, в частности, отключение звуковой сигнализации о непристегнутых ремнях безопасности, смены сервисного интервала ТО, активацию скрытого меню, смену режимов работы стеклоочистителей и омывателей, пояснил он.

«На машинах, начиная с 2021 года выпуска, подключить дополнительные функции не получится, а у тех, которые выпущены раньше, можно задействовать многое»,

— заметил он.

В 2021 году Volkswagen действительно усилил защиту своих автомобилей от посторонних вмешательств, однако пути для ее преодоления сейчас активно ищутся, возражает собеседник «Газеты.Ru» Артем, также специализирующийся на подобном тюнинге.

«Все зависит от оборудования и умений. В 2021 году Volkswagen обновил защиту, меры ее обхода в целом уже придуманы»,

— объясняет он. – У меня в арсенале есть разнообразное программное обеспечение».

Гарантия в опасности

Самостоятельные доработки, включая задействование функций, заложенных в машину самим производителем, легко обнаружить при визите на ТО. Это может послужить причиной отказа при гарантийном ремонте, предупреждает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Если такое вмешательство приведет к поломке, то с гарантии автомобиль слетит, совершенно точно», — заметил он.

Впрочем, тюнингованные таким образом машины чаще всего обслуживаются на независимых СТО, знает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Тюнинг в большинстве случаев компенсирует недостатки, допущенные самим производителем или просто улучшает автомобиль», — заметил эксперт.

«Газета.Ru» обратилась в российское представительство Volkswagen с вопросами о том, планируют ли они начать судебное преследование сервисменов-нелегалов, но на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.