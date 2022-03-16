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Автомобили

BMW, Mercedes, Porsche и Audi не пустили в Россию

Дилеры не поверили в утрату продаж премиальных и люксовых авто в РФ

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Владимир Гердо/ТАСС
Евросоюз запретил поставки в Россию предметов роскоши – в том числе автомобилей дороже 50 тыс. евро. Фактически заблокирован экспорт в нашу страну большинства моделей европейских премиум-марок, в портфеле которых мало моделей дешевле этой отметки, а также машин из США. Дилерам в таких условиях придется сосредоточиться на сервисе уже существующего парка и продаже машин с пробегом, а также подумать о дистрибуции китайских премиум-марок, полагают эксперты.

На фоне введенного накануне Евросоюзом (ЕС) нового пакета санкций, предусматривающего запрет на поставки в Россию автомобилей дороже 50 тыс. евро, под угрозой оказываются прежде всего дилеры европейских премиум-марок, в модельном ряду которых лишь немногие машины не дотягивают до этой планки.

Согласно данным о ценах автомобилей в Европе с официального сайта BMW, в Россию смогут поставлять лишь компактные автомобили 1 серии (от 27,2 тыс. евро), купе второй серии, базовые версии седана 3 третьей серии. Среди кроссоверов баварской марки дешевле 50 тыс. евро стоят в Европе лишь модели X1 и X2 – цены на более крупный X3 стартуют в Германии от 51,5 тыс. евро.

Аналогично, Mercedes-Benz при таких ограничениях сможет продавать в России только модели компактной переднеприводной линейки: в частности, это A-Class, B-Class, купеобразный седан CLA. Среди кроссоверов ниже отметки в 50 тыс. евро стоят модели GLA и GLB. Укладываются в обозначенные рамки и начальные версии седанов C-Class.

При этом у Mercedes-Benz в России действует завод в Московской области на котором в 2019 году была начата сборка седанов E-Class. Позднее там же наладили сборку кроссоверов GLC, GLE, GLS, стоимость которой выше отметки, названной властями Евросоюза. В строительство российского предприятия с тысячей рабочих мест немецкая компания инвестировала около $300 млн, а всего немецкий автопроизводитель имеет в России активы на $2 млрд, уточняет Reuters.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу российского офиса Mercedes-Benz с вопросами о дальнейшей судьбе российского предприятия на фоне ценовых ограничений на поставки машин, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Немецкая BMW объявила о приостановке выпуска автомобилей на заводе в Калининграде и поставок в Россию еще в начале марта. На российском заводе «Автотор» в Калининграде собирали седаны BMW 5 Series, а также кроссоверы X5, X6 и X7.

Превышает установленную границу и стоимость внедорожника Volkswagen Touareg (от 67 тыс. евро в Европе), а также значительная часть модельного ряда Audi.

Запрет на поставку машин в Россию ввели США – он коснулся только юридических лиц и охватил практически все категории машин, которые поставляли в нашу страну. В том числе электрические. Среди американских автопроизводителей на российском рынке сохранял присутствие концерн General Motors с внедорожниками Chevrolet и Cadillac, а также Jeep с моделями Compass, Grand Cherokee и Wrangler.

К санкциям, введенным Евросоюзом и США, присоединилась Великобритания: она также запретила поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили, уточняет «Интерфакс».

Среди продукции Land Rover менее 50 тыс. евро в Европе стоят только кроссоверы Evoque и Discovery Sport.

В целом из-за ценовых ограничений и запретов поставок российский рынок лишается большей части модельного ряда (а в отдельных случаях и всей линейки) автомобилей премиум-класса. Из европейских и американских марок официально на российском рынке присутствуют, в частности, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Cadillac, Jaguar и Land Rover, Ferrari, Lamborghini и Maserati, Porsche, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin, Volvo, Jeep.

Дилеры пока не хотят верить в потенциальную остановку собственного бизнеса.

«Пока официальной информации о каких-либо изменениях и приостановках работы от импортеров не поступало, — говорит «Газете.Ru» замгендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Алексей Стариков, — Ситуация нестабильная и давать какие-либо прогнозы по дальнейшему развитию событий в данный момент преждевременно».

Генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский говорит, что тактику и план действий компания выработает после детального изучения новых санкционных документов.

«Конечно, у нас есть автомобили стоимостью до 50 тыс. евро.

Оценивается ведь не розничная цена автомобиля, а стоимость нетто по инвойсу (счету от экспортера покупателю в РФ – «Газета.Ru»). Поэтому таких автомобилей много, в том числе и в премиальных брендах», — отмечает он в беседе с «Газетой.Ru».

В текущей ситуации автодилеры, специализирующиеся на «премиуме», будут вынуждены переориентироваться на обслуживание существующего автопарка и торговлю подержанными машинами, а некоторые будут вынуждены закрыться, полагают эксперты.

«Дилеры, уже сформировавшие большую базу клиентов на дорогих машинах, будут более устойчивы. Те же, кто открылся недавно, и не накопил клиентов для обслуживания, возможно, закроются,

— рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, — Если у одной компании есть несколько дилерских центров в городе, они могут закрыть некоторые из них».

В объеме продаж автомобилей (по количеству) премиум-сегмент в России сейчас составляет порядка 10%. В то же время в стране действует около 3,2 тысячи дилерских центров, и сложившаяся ситуация затронет несколько сотен из них – в первую очередь те, которые торгуют автомобилями премиум-марок, уточняет эксперт. На фоне отсутствия новых машин, возможно, дилерам придется развивать продажи автомобилей с пробегом, добавляет он.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев полагает, что для крупных автодилерских холдингов в России самое время задуматься о привлечении в страну китайских автопроизводителей, предлагающих машины премиум-класса.

«Это нужно делать уже сейчас. На месте дилерских холдингов я бы старался привлечь в страну из Китая марки Li One, Hongqi, XPeng Motors и даже сертифицировать их машины здесь за свой счет,

— говорит Бургазлиев «Газете.Ru», — Я не исключаю, что те дилеры, которые вовремя сориентируются в обстановке, окажутся в выигрыше. Еще один выход – переориентироваться на массовый сегмент».

В случае, если централизованные поставки европейских машин не удастся наладить даже через третьи страны, дилеры могут попытаться импортировать их самостоятельно, как в девяностые годы, или привозить единичные экземпляры, которые не будут считаться новыми, подытожил Бургазлиев.

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