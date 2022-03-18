Китайские заводы остановились. Россия может недосчитаться автомобилей

Вспышка коронавируса в Китае привела к приостановке работы предприятий по выпуску автомобилей и комплектующих. Если ситуация с курсом валют уже повлияла на бизнес китайских компаний в России, то новый виток пандемии может усугубить проблему, рассказали «Газете.Ru» эксперты.

Автопроизводители Китая приостанавливают производство из-за распространения более заразного штамма коронавируса (омикрона и стелс-омикрона), сообщает Automotive News China. Несмотря на строгие санитарно-эпидемиологические требования в стране, к середине марта ежедневное количество заболевших коронавирусной инфекцией начало превышать 1 тыс. человек, хотя еще в феврале в день выявлялось менее 100 случаев.

Хотя по сравнению с западными странами уровень заболеваемости невелик,

китайские вирусологи считают вспышку худшей с начала 2020 года, когда и началась пандемия.

В соответствии с требованиями городских префектур на этой неделе несколько крупных автопроизводителей приостановили производство, чтобы сотрудники могли пройти тесты на выявление вирусной нуклеиновой кислоты (РНК).

Так, город Шэньчжэнь на юге страны, где базируется автокомпания BYD — крупнейший в Китае производитель электрифицированных автомобилей, — ввел недельный карантин. В Чанчуне, промышленном центре на северо-востоке Китая, ряд автопроизводителей, включая немецкий концерн Volkswagen и японскую Toyota, обязали остановить производство как минимум на четыре дня. В Шанхае, одном из крупнейших городов страны, автозаводам пришлось остановить производство на два дня.

Простои заводов ждут и другие производители и поставщики, поскольку власти Шанхая проверяют один регион за другим.

Ситуация осложняется тем, что каждый положительный результат на коронавирус отражается на доступности персонала: семью или сожителей заболевшего, его соседей и коллег, с которыми контактировал инфицированный, отправляют на карантин как минимум на неделю. Из-за такого масштаба изоляции с нехваткой сотрудников уже столкнулось большинство автомобильных компаний, дилерских центров и других предприятий в Шанхае, отмечают китайские СМИ.

Незадолго до вспышки инфекции благодаря сокращению дефицита полупроводников продажи легковых автомобилей в Китае приблизились к 3,7 млн ​​единиц за первые два месяца. Это не только на 14% выше показателей аналогичного периода 2021 года, но и больше, чем в допандемийном 2019 году.

Россия в этом году переживает ажиотажный спрос на автомобили китайских марок. В январе-феврале в стране дилеры реализовали больше 20 тыс. машин из КНР, что на 86% больше, чем за аналогичный период 2021 года, подсчитали эксперты аналитического агентства «Автостат». В лидерах оказались марки Haval, Chery и Geely, которые аккумулируют более 80% всего объема реализации китайских автомобилей в РФ.

Удар по России

Автоэксперты и представители бизнеса сходятся о предварительном прогнозе, что приостановка работы автозаводов в Китая может негативно сказаться на поставках автомобилей и комплектующих в Россию – однако говорить о масштабах проблем пока рано.

«В Китае очень жесткая и строгая система отслеживания вспышек заболеваемости коронавирусом. Города закрывают из-за нескольких десятков случаев и, судя по практике последних лет, будут делать это вновь.

Для них легче перетерпеть месяц-второй, чем допустить глобальную вспышку», – рассказал «Газете.Ru» источник, связанный с китайским автобизнесом в РФ.

Нынешняя геополитическая обстановка и изменения в экономике уже повлияли на отгрузку машинокомплектов и готовых автомобилей китайских автопроизводителей в России, а ухудшение ситуации с коронавирусом может вызвать еще более негативные последствия для бизнеса, стоимость морских перевозок уже выросла на 31%, отметил собеседник издания.

«Цена доставки контейнера, к примеру, из Шанхая до Москвы, выросла до $16 тысяч. А еще в начале этого года она составляла $11-12 тысяч. Логистические трудности сдерживают китайских партнеров. Не каждый может взять и заказать программу на год», – объяснил эксперт.

Российский рынок комплектующих и готовых машин в глобальном масштабе весьма небольшой, подчеркнул независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он не почувствует удара, если ситуация с новой волной заболевания разрешится достаточно быстро – за две-три недели.

Эксперт напомнил, сколь критичной для автопрома стала вспышка заболеваемости в Ухани – там находятся два кластера автомобильных комплектующих, где производится множество различных деталей, от подкрылок до коробок передач для машин разных брендов (в том числе для представленных в РФ Chery и Geely).

Проблема с поставками комплектующих китайских производителей может негативно сказаться в том числе и на отечественном автопроме, считает Бургазлиев.

«В России практически невозможно выпускать машины без китайских комплектующих, за исключением отдельных моделей. В теории можно выпускать классический вариант «КамАЗа» с кабиной К3 со всей отечественной аппаратурой, старый модельный ряд «Урала», Lada Niva Classic и Travel, а также, наверное, Granta», – рассуждает эксперт.

По разным оценкам, локализация уазовских «Патриотов» может достигать 55-60%. Какое количество комплектующих китайских производителей использует Ульяновский автозавод, «Газета.Ru» рассказывала ранее.

Всего в 2021 году в России было продано 116 тыс. автомобилей китайских марок, так что возможное отсутствие китайских производителей в течение 6-12 месяцев приведет к еще большему сокращению рынка, полагает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«Из-за вспышки омикрона в Чанчунь есть риск, что FAW столкнется с проблемами (тут локализовано его производство). Пока что для российского рынка это не критично, так как их продажи в 2021 году составили чуть больше 3 тысяч штук», — отметил Бабанский.

В компании «АвтоСпецЦентр» рассказали «Газете.Ru», что сейчас китайские бренды отгружают автомобили и комплектующие из КНР в штатном режиме. Так, Chery и Exeed решили логистические вопросы и уже осуществляют прямые поставки автомобилей из Китая. В Haval, чье производство локализовано в России, тоже осуществляют стабильные отгрузки и рапортуют о достаточном запасе комплектующих для сборки. При этом в Geely столкнулись с временными сложностями в логистике комплектующих на заводе в Белоруссии, но рассчитывают оперативно возобновить поставки.

«Сейчас сложно прогнозировать и озвучивать определенные временные рамки доставки автомобилей. Пока мы не сталкивались с проблемами поставок, вызванными ростом заболеваемости омикроном в Китае», – рассказал генеральный директор «АвтоСпецЦентр» на Дубровке Вячеслав Садонов.